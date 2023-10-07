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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 1776
Хартберг
3:0
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
52' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
1:0
58' Гол
Ланг Кристоф
69' Желтая карточка
Провиденс Рубен
2:0
75' Гол
Провиденс Рубен
79' Желтая карточка
Нашбергер Йоханнес
3:0
90' Гол
Maximilian Fillafer
90'+7
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
10
Афдияй
Донис
32
Диаките
Усман
23
Кайнц
Тобиас
27
Прокоп
Доминик
33
Фризер
Доминик
26
Ланг
Кристоф
40
Стейскал
Адам
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
20
Устюндаг
Джем
77
Эртльталер
Юлиус
30
Тафернер
Маттойс
7
Кронбергер
Лука
9
Прелец
Ник
Хартберг
4-4-2
Сваровски Тироль
4-3-2-1

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
5:0
Б
1:1
Б
1:5
Б
2:1
Б
4:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.63

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.2

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.39

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.5
Афдияй Донис 3 0.3
Ланг Кристоф 2 0.2
Прокоп Доминик 1 0.1
Провиденс Рубен 1 0.1
Christoph Urdl 1 0.1
Диаките Усман 1 0.1
Maximilian Fillafer 1 0.1
Manuel Pfeifer 0 0
Фризер Доминик 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 3 0.3
Кронбергер Лука 3 0.3
Диарра Мамаду 1 0.1
Шульц Кофи 1 0.1
Зульцбахер Лукас 1 0.1
Эртльталер Юлиус 1 0.1
Тафернер Маттойс 0 0
Букса Александр 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 1
Хайль Юрген 3 0
Mamadou Sangare 1 1
Прокоп Доминик 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Маркус Шопп 2 0
Кайнц Тобиас 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Ibane Bowat 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гугганиг Давид 5 0
Эртльталер Юлиус 4 0
Тафернер Маттойс 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Устюндаг Джем 2 0
Диарра Мамаду 1 0
Шульц Кофи 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Felix Bacher 1 0
Стейскал Адам 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0

Результаты матчей

Хартберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сваровски Тироль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Хартберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сваровски Тироль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

7
1
Хартберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сваровски Тироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
3
27%
5
45%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
4
57%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

14
22
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
3
21%
8
36%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хартберг - Альтах 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 ЛАСК - Хартберг 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Хартберг - Флоридсдорфер 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Хартберг - Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Хартберг 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 Фаворитнер - Хартберг 2:3 Хартберг - Блэкберн 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Леобен - Хартберг 0:0 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Хартберг - Гразер 0:0 Гляйсдорф 09 - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1 Хартберг - Рид 2:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобен - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Рапид Вена - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Бад Шаллербах - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Рид 1:1 Хартберг - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 4:0

Результаты матчей

Хартберг
Сваровски Тироль

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
2
1.5
1
5
2
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
4.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
8.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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