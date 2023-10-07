Тур: 10. Стадион: Дженерали Арена.
3:0
Второй тайм: 75'
0'
3' Желтая карточкаMarco Krainz
5' Желтая карточкаМитрович Данило
1:0
38' ГолГрубер Андреас
2:0
40' ГолГрубер Андреас
3:0
55' ГолАсллани Фисник
64' Желтая карточкаКох Тобиас
69' Желтая карточкаМартинс Марвин
Ход матча
3'
38'
1:0
40'
55'
3:0
64'
69'
36
Фитц
Доминик
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|6
|0.6
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.1
|Хандль Йоханнес
|1
|0.1
|Асллани Фисник
|1
|0.1
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|3
|0.3
|Simon Pirkl
|2
|0.2
|Голлес Джулиан
|2
|0.2
|Носс Конор
|1
|0.1
|Paul Mensah
|1
|0.1
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.1
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Холланд Джеймс
|1
|1
|Мартинс Марвин
|1
|1
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Кох Тобиас
|2
|0
|Митрович Данило
|2
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Paul Mensah
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
50%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
63
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|1:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 14
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|5.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|6.
|4:0
|10
|3
|5
|2
|19 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|14 - 15
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|9.
|3:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 13
|9
|10.
|0:3
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|11.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|12.
|0:4
|10
|0
|2
|8
|5 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 11
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|4:0
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|8.
|3:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|11.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|0:4
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|15 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|4:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 3
|8
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|0:3
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|11.
|3:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|0:4
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5