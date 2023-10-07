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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Аустрия Вена
3:0
Второй тайм: 75'
Блау-Вайсс Линц
0'
3' Желтая карточка
Marco Krainz
5' Желтая карточка
Митрович Данило
1:0
38' Гол
Грубер Андреас
2:0
40' Гол
Грубер Андреас
3:0
55' Гол
Асллани Фисник
64' Желтая карточка
Кох Тобиас
69' Желтая карточка
Мартинс Марвин

Ход матча

3'
 
Marco Krainz
5'
 
Митрович Данило
38'
Грубер Андреас
(Асллани Фисник)
1:0
40'
Грубер Андреас
(Польстер Мануэль)
2:0
55'
Асллани Фисник
3:0
57'
 
Alexander Briedl
Simon Pirkl
57'
 
Добрас Кристиан
Носс Конор
64'
 
Кох Тобиас
65'
 
Фейертаг Штефан
Ronivaldo II
69'
Мартинс Марвин
 
71'
Вучич Ромео
Асллани Фисник
 
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Блау-Вайсс Линц
1.05
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15.00
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73.00
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Все Коэффициенты
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
5
Митрович
Данило
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
6
Кох
Тобиас
4
Marco
Krainz
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
Аустрия Вена
3-4-1-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 6 0.6
Гуэнуш Хаким 1 0.1
Хандль Йоханнес 1 0.1
Асллани Фисник 1 0.1
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.3
Simon Pirkl 2 0.2
Голлес Джулиан 2 0.2
Носс Конор 1 0.1
Paul Mensah 1 0.1
Кох Тобиас 1 (1) 0.1
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фитц Доминик 3 0
Холланд Джеймс 1 1
Мартинс Марвин 1 1
Браунёдер Маттиас 1 1
Балтакса Матан 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Кос Мирко 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Marco Krainz 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Ronivaldo II 2 0
Кох Тобиас 2 0
Митрович Данило 2 0
Маранда Мануэль 1 0
Paul Mensah 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
4
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
50%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
50%
4
36%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
4
31%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
4
31%
3
16%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Хартберг
 1:0 10 4 4 2 13 - 14 16
4.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 4:0 10 3 5 2 19 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
8.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Аустрия Вена
 3:0 10 2 3 5 9 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:3 10 2 3 5 11 - 22 9
11.
Сваровски Тироль
 0:1 10 1 2 7 10 - 20 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:4 10 0 2 8 5 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 1:0 6 2 2 2 6 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 4:0 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 3:0 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:3 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 0:1 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:4 6 0 0 6 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 1:0 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 4:0 5 2 2 1 10 - 3 8
6.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:3 6 2 0 4 7 - 13 6
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 0:1 6 1 1 4 4 - 9 4
11.
Аустрия Вена
 3:0 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:4 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 6
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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