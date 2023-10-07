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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12663
Аустрия Вена
4:0
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
3' Желтая карточка
Marco Krainz
5' Желтая карточка
Митрович Данило
1:0
38' Гол
Грубер Андреас
2:0
40' Гол
Грубер Андреас
3:0
55' Гол
Асллани Фисник
63' Желтая карточка
Кох Тобиас
69' Желтая карточка
Мартинс Марвин
4:0
77' Гол
Грубер Андреас
90'+4
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
11
Польстер
Мануэль
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
5
Митрович
Данило
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
6
Кох
Тобиас
4
Marco
Krainz
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
Аустрия Вена
3-4-1-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 7 0.7
Асллани Фисник 1 0.1
Гуэнуш Хаким 1 0.1
Хандль Йоханнес 1 0.1
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.3
Simon Pirkl 2 0.2
Голлес Джулиан 2 0.2
Носс Конор 1 0.1
Paul Mensah 1 0.1
Кох Тобиас 1 (1) 0.1
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 2 1
Галвао Лукас 2 1
Грубер Андреас 3 0
Фитц Доминик 3 0
Холланд Джеймс 1 1
Браунёдер Маттиас 1 1
Балтакса Матан 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Джукич Александар 2 0
Хускович Муарем 2 0
Кос Мирко 0 1
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Хандль Йоханнес 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Michael Wimmer 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Ronivaldo II 2 0
Митрович Данило 2 0
Маранда Мануэль 1 0
Paul Mensah 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
4
Аустрия Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
30%
4
36%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
31%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1

Результаты матчей

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 9 6 3 0 16 - 5 21
3.
Хартберг
 10 4 4 2 15 - 14 16
4.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
5.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
6.
Рапид Вена
 10 3 5 2 20 - 9 14
7.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
8.
Альтах
 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Аустрия Вена
 10 2 3 5 10 - 13 9
10.
Блау-Вайсс Линц
 10 2 3 5 11 - 23 9
11.
Сваровски Тироль
 10 1 2 7 10 - 22 5
12.
Аустрия Лустенау
 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Штурм Грац
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Хартберг
 6 2 2 2 8 - 11 8
5.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
6.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
8.
Аустрия Вена
 5 1 3 1 6 - 5 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 0 6 2 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
6.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Альтах
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Блау-Вайсс Линц
 6 2 0 4 7 - 14 6
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 6 1 1 4 4 - 11 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Вена Грубер Андреас 7
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Альтах Mike-Steven Baehre 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Весь список
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