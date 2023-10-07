Тур: 10. Стадион: Дженерали Арена. Зрители: 12663
4:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаMarco Krainz
5' Желтая карточкаМитрович Данило
1:0
38' ГолГрубер Андреас
2:0
40' ГолГрубер Андреас
3:0
55' ГолАсллани Фисник
63' Желтая карточкаКох Тобиас
69' Желтая карточкаМартинс Марвин
4:0
77' ГолГрубер Андреас
90'+4
Ход матча
3'
38'
1:0
40'
55'
3:0
63'
69'
77'
4:0
36
Фитц
Доминик
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
-
21 Гуэнуш ХакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|7
|0.7
|Асллани Фисник
|1
|0.1
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.1
|Хандль Йоханнес
|1
|0.1
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|3
|0.3
|Simon Pirkl
|2
|0.2
|Голлес Джулиан
|2
|0.2
|Носс Конор
|1
|0.1
|Paul Mensah
|1
|0.1
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.1
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|2
|1
|Галвао Лукас
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Холланд Джеймс
|1
|1
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Балтакса Матан
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Джукич Александар
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Митрович Данило
|2
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Paul Mensah
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Аустрия Вена
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
17%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
50%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
30%
4
36%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
31%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Аустрия Вена - Борац Баня-Лука 1:0 Шпитталь - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Арис Салоники 1:1 Аустрия Вена - Галатасарай 1:1 Аустрия Вена - Хорн 5:1 Аустрия Вена - Флоридсдорфер 2:0 Шремс - Аустрия Вена 1:5
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1
Результаты матчей
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
37
28
19
28
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|7
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5