Тур: 10. Стадион: Жемплин.
0'
41' Желтая карточкаЕржабек Михал
47' Желтая карточкаMatus Marcin
0:1
82' ГолXavier Adang
85' Желтая карточкаВан Кессел Гино
87' Красная карточкаСтойчевски Андрей
1:1
88' ПенальтиMatus Marcin
90' Желтая карточкаXavier Adang
90' Желтая карточкаIssa Adekunle
90'+5
Ход матча
41'
47'
82'
0:1
85'
88'
1:1
90'
90'
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
23
Минарик
Ян
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
13 Henry Addo
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Михаловце
Жилина
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед
23 матча
26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
36
13
Голов в среднем за матч
3
1.18
Среднее время на гол
30
76
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
2.04
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
44
82
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|1
|0.11
|Марьянович Саша
|1
|0.11
|Daniel Pavuk
|1
|0.11
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|5
|0.5
|Дурис Давид
|5
|0.5
|Зауэр Марио
|3
|0.3
|Илько Патрик
|2
|0.2
|Antoin Essomba
|2
|0.2
|Копас Адам
|1
|0.1
|Капралик Адриан
|1
|0.1
|Немчик Томаш
|1
|0.1
|Стойчевски Андрей
|1
|0.1
|Xavier Adang
|1
|0.1
|Eric Bille
|1
|0.1
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Руснак Матуш
|2
|0
|Яворчек Доминик
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жилина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
16
Михаловце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Жилина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
100%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
8
35%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2
Жилина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
TJ Tatran Oravske Vesele - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1
Результаты матчей
Михаловце
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
41
15
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
64
18
55
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4