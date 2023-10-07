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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Михаловце
1:1
Конец матча
Жилина
0'
41' Желтая карточка
Ержабек Михал
47' Желтая карточка
Matus Marcin
0:1
82' Гол
Xavier Adang
85' Желтая карточка
Ван Кессел Гино
87' Красная карточка
Стойчевски Андрей
1:1
88' Пенальти
Matus Marcin
90' Желтая карточка
Xavier Adang
90' Желтая карточка
Issa Adekunle
90'+5
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
93
Ван
Кессел
Гино
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
7
Daniel
Pavuk
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
17
James
Ndjeungoue
66
Руснак
Матуш
20
Бари
Кристиан
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
8
Antoin
Essomba
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
Михаловце
4-2-3-1
Жилина
3-4-2-1

История личных встреч

Михаловце
Жилина

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 13 побед

23 матча

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
6:2
С
5:0
С
1:1
С
0:3
С
2:1
К
0:2
К
1:1
С
4:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
7:1
С
0:2
С
3:0
С
2:3
С
2:0

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

36
13

Голов в среднем за матч

3
1.18

Среднее время на гол

30
76

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

2.04
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

44
82

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 (1) 0.33
Ван Кессел Гино 1 0.11
Марьянович Саша 1 0.11
Daniel Pavuk 1 0.11
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 5 0.5
Дурис Давид 5 0.5
Зауэр Марио 3 0.3
Илько Патрик 2 0.2
Antoin Essomba 2 0.2
Копас Адам 1 0.1
Капралик Адриан 1 0.1
Немчик Томаш 1 0.1
Стойчевски Андрей 1 0.1
Xavier Adang 1 0.1
Eric Bille 1 0.1
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Руснак Матуш 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Samuel Gidi 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 2 0
Жофчак Игор 1 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Matus Marcin 1 0
Ван Кессел Гино 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Руснак Матуш 2 0
Яворчек Доминик 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жилина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Жилина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
16
Михаловце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Жилина
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
100%
3
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
3
13%
16-30
3
43%
3
13%
31-45
1
14%
1
4%
46-60
1
14%
5
22%
61-75
1
14%
8
35%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
17%
2
12%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
2
12%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2
Жилина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
TJ Tatran Oravske Vesele - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1

Результаты матчей

Михаловце
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
6
4
1
8
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Железярне Подбрезова
 9 6 1 2 22 - 12 19
3.
Жилина
 10 6 1 3 23 - 17 19
4.
Слован Братислава
 8 5 2 1 15 - 9 17
5.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
6.
Спартак Трнава
 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
ДАК
 9 4 2 3 13 - 8 14
8.
Ружомберок
 10 3 4 3 12 - 14 13
9.
Скалица
 10 3 1 6 11 - 14 10
10.
Кошице
 10 2 1 7 8 - 21 7
11.
Михаловце
 9 0 3 6 6 - 19 3
12.
Злате Моравце
 10 0 2 8 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
4.
Ружомберок
 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
6.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
7.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
8.
ДАК
 4 2 0 2 9 - 6 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
4.
Спартак Трнава
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Жилина
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
8.
Кошице
 6 1 0 5 7 - 15 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Ержабек Михал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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