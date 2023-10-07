Тур: 10. Стадион: Летцигрунд.
Ход матча
2'
28'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
25
Шмид
Янник
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Цюрих
Винтертур
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.13
1.36
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.42
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
61
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|5 (1)
|0.5
|Маркезано Антонио
|4
|0.4
|Африйе Дэниел
|2
|0.2
|Катич Никола
|2
|0.2
|Ронер Фабиан
|1
|0.1
|Мэтью Ифиний
|1
|0.1
|Боранияшевич Никола
|1
|0.1
|Камбери Линдрит
|1
|0.1
|Красничи Бледиан
|1
|0.1
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.1
|Герреро Адрия
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.3
|Samuel Ballet
|3
|0.3
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.3
|Туркес Алдин
|3 (1)
|0.3
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.2
|Randy Schneider
|1
|0.1
|Adrian Gantenbein
|1
|0.1
|Стильхарт Базиль
|1
|0.1
|Буркарт Нишан
|1
|0.1
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Африйе Дэниел
|3
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Конде Шейк
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Окита Жонатан
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Герреро Адрия
|1
|0
|Консейсау Родригу
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|3
|0
|Буэсс Роман
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Туркес Алдин
|1
|0
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
5
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Цюрих
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Винтертур
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Пропущено
1
15
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
100%
7
47%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Забито
19
18
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Пропущено
7
21
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 8
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
14%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
29%
3
14%
61-75
4
57%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2
Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1
Результаты матчей
Цюрих
Винтертур
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
5:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
72
72
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|4.
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 17
|15
|7.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|19 - 21
|12
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|13 - 18
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|11 - 15
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4