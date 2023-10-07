  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 18910
Цюрих
3:2
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
2' Гол
Боранияшевич Никола
28' Желтая карточка
Конде Шейк
1:1
31' Гол
Ди Джусто Маттео
33' Желтая карточка
Samuel Ballet
2:1
45' Гол
Маркезано Антонио
45' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
49' Желтая карточка
Бо Энриксен
73' Желтая карточка
Окита Жонатан
3:1
78' Гол
Ронер Фабиан
89' Желтая карточка
Катич Никола
90' Желтая карточка
Ронер Фабиан
3:2
90' Гол
Лтайеф Сайфалла
90'+6
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
5
Дапрела
Фабио
19
Боранияшевич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
27
Консейсау
Родригу
10
Маркезано
Антонио
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
25
Шмид
Янник
4
Стильхарт
Базиль
18
Диаби
Сулейман
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
11
Туркес
Алдин
Цюрих
3-4-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Винтертур

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.36

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.42
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
61

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 5 0.5
Окита Жонатан 5 (1) 0.5
Ронер Фабиан 2 0.2
Африйе Дэниел 2 0.2
Катич Никола 2 0.2
Мэтью Ифиний 1 0.1
Боранияшевич Никола 1 0.1
Камбери Линдрит 1 0.1
Красничи Бледиан 1 0.1
Око-Флекс Армостронг 1 0.1
Герреро Адрия 0 0
Консейсау Родригу 0 0
Конде Шейк 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.4
Лтайеф Сайфалла 4 0.4
Samuel Ballet 3 0.3
Туркес Алдин 3 (1) 0.3
Буэсс Роман 2 (1) 0.2
Randy Schneider 1 0.1
Adrian Gantenbein 1 0.1
Стильхарт Базиль 1 0.1
Буркарт Нишан 1 0.1
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 3 0
Африйе Дэниел 3 0
Катич Никола 2 0
Окита Жонатан 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Бо Энриксен 1 0
Герреро Адрия 1 0
Консейсау Родригу 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Samuel Ballet 4 0
Стильхарт Базиль 3 0
Янкевиц Александр 3 0
Буэсс Роман 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Диаби Сулейман 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Туркес Алдин 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Randy Schneider 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Винтертур
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
7
Цюрих
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Винтертур
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Цюрих
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Винтертур
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Пропущено

3
18
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
67%
8
44%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
14%
2
10%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
14%
6
30%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
6
27%
7
35%
76-90

Пропущено

9
24
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
22%
3
13%
61-75
5
56%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Тугген - Цюрих 0:3
Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 Ред Стар Цюрих - Цюрих 0:2 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Цюрих - Лугано 3:0 Серветт - Цюрих 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Цюрих - Шаффхаузен 5:1 Цюрих - Рапперсвиль-Йона 4:2 Цюрих - Диетикон 6:0 Цюрих - Кройцлинген 8:0 Цюрих - Лугано 2:3 Винтертур - Цюрих 0:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1
Винтертур
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Винтертур - Лугано 2:3 Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2
Винтертур - Ивердон 1:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Цюрих
Винтертур

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
5:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 80%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
2
1.5
8
2
4
6
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Санкт-Галлен
 2:0 10 5 3 2 13 - 9 18
3.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
4.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 9 2 2 5 9 - 15 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:0 5 5 0 0 10 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 2:0 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Цюрих 3:2 Винтертур онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     