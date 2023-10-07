Тур: 10. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
32
Сотье
Антони
12
Лусиф
Хайтем
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
21
Мабил
Авер
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Грасcхоппер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.4
|Махиус Аймен
|3
|0.3
|Лунгой Кристофер
|2
|0.2
|Evans Maurin
|2
|0.2
|Оморуйи Кевин
|2
|0.2
|Lizeiro
|1
|0.1
|Клепач Михаель
|1
|0.1
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.2
|Giotto Morandi
|2
|0.2
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.1
|Мабил Авер
|1
|0.1
|Феррейра Филипе
|1
|0.1
|Дадашов Ренат
|1
|0.1
|Брэдли Финк
|1
|0.1
|Абраши Амир
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Ташар Варол
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Лусиф Хайтем
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
4
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
2
25%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0
Результаты матчей
Ивердон
Грасcхоппер
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|4.
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 17
|15
|7.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|19 - 21
|12
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|10.
|1:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 15
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|13 - 18
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|3.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|11 - 15
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4