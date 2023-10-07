  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Ивердон
0:1
Первый тайм: 32'
Грасcхоппер
0'
0:1
17' Гол
Мабил Авер

Ход матча

17'
0:1
Мабил Авер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Грасcхоппер
6.05
Реклама, olimp.bet
4.10
Реклама, betcity.ru
2.70
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
Ивердон
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Грасcхоппер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.4
Махиус Аймен 3 0.3
Лунгой Кристофер 2 0.2
Evans Maurin 2 0.2
Оморуйи Кевин 2 0.2
Lizeiro 1 0.1
Клепач Михаель 1 0.1
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.2
Giotto Morandi 2 0.2
Корбяну Теодор 1 (1) 0.1
Мабил Авер 1 0.1
Феррейра Филипе 1 0.1
Дадашов Ренат 1 0.1
Брэдли Финк 1 0.1
Абраши Амир 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Сотье Антони 2 0
Ташар Варол 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Грасcхоппер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
4
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
20%
1
33%
1-15
1
10%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
60%
3
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
2
25%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
27%
4
25%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0

Результаты матчей

Ивердон
Грасcхоппер

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 0:1 10 4 3 3 15 - 17 15
7.
Винтертур
 0:1 10 3 3 4 19 - 21 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Грасcхоппер
 1:0 10 2 2 6 10 - 15 8
11.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
3.
Ивердон
 0:1 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 0:1 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 1:0 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 0:1 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Грасcхоппер
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Винтертур
 0:1 5 1 1 3 11 - 15 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 4 (2)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Мабил Авер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ивердон
Ничья
Грасcхоппер
6.05
Реклама, olimp.bet
4.10
Реклама, betcity.ru
2.70
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ивердон 0:1 Грасcхоппер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ивердон
Грасcхоппер
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 