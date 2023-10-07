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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 3400
Ивердон
0:3
Конец матча
Грасcхоппер
0'
0:1
17' Гол
Мабил Авер
52' Желтая карточка
Лунгой Кристофер
66' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
0:2
68' Гол
Мабил Авер
0:3
72' Гол
Бабунски Дориан
74' Желтая карточка
Сеспедес Борис
90'+6

Ход матча

17'
0:1
Мабил Авер
52'
Лунгой Кристофер
 
64'
Оморуйи Кевин
Лунгой Кристофер
 
64'
Nehemie Lucuena
Lizeiro
 
66'
 
Нденге Тсии-Виллиам
68'
0:2
Мабил Авер
(Шюрпф Паскаль)
72'
0:3
Бабунски Дориан
(Мабил Авер)
73'
Корнесс Доминик
Ташар Варол
 
73'
Азеведо Рикардо
Лусиф Хайтем
 
74'
Сеспедес Борис
 
75'
 
Корбяну Теодор
Шюрпф Паскаль
81'
Клепач Михаель
Махиус Аймен
 
81'
 
Шабани Меритан
Мабил Авер
81'
 
Секо Аюму
Нденге Тсии-Виллиам
90'
 
Паскочи Максим
Giotto Morandi
90'
 
Брэдли Финк
Бабунски Дориан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 16
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 473 Количество передач 338
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
23
Гуннарссон
Никлас
4
Дель
Фабро
Дарио
6
William
Le
Pogam
12
Лусиф
Хайтем
5
Сеспедес
Борис
28
Lizeiro
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
21
Мабил
Авер
8
Giotto
Morandi
11
Шюрпф
Паскаль
99
Бабунски
Дориан
Ивердон
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Грасcхоппер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.4
Махиус Аймен 3 0.3
Лунгой Кристофер 2 0.2
Evans Maurin 2 0.2
Оморуйи Кевин 2 0.2
Lizeiro 1 0.1
Клепач Михаель 1 0.1
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мабил Авер 2 0.2
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.2
Giotto Morandi 2 0.2
Корбяну Теодор 1 (1) 0.1
Бабунски Дориан 1 0.1
Феррейра Филипе 1 0.1
Дадашов Ренат 1 0.1
Брэдли Финк 1 0.1
Абраши Амир 0 0
Шюрпф Паскаль 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Лунгой Кристофер 3 0
Сотье Антони 2 0
Сеспедес Борис 2 0
Ташар Варол 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Грасcхоппер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
4
Ивердон
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Грасcхоппер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
3
43%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
19%
2
18%
1-15
1
6%
5
45%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
1
9%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
5
31%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0
Винтертур - Ивердон 1:1 Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0

Результаты матчей

Ивердон
Грасcхоппер

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Санкт-Галлен
 2:0 10 5 3 2 13 - 9 18
3.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
4.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 9 2 2 5 9 - 15 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:0 5 5 0 0 10 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 2:0 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Г О О О О Л - Мабил Авер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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