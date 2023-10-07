Тур: 8. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 4228 Главный судья: Маншот Ероен
1:0
Конец матча
Ход матча
32'
1:0
36'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
350 Количество передач 470
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
11
Китала
Янн
21
Хауэн
Йерун
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Валвейк
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
3.33
2.2
Среднее время на гол
27
40
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
2.27
2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
39
45
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|3
|0.38
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.13
|Пост Данни
|1
|0.13
|Якобс Йоей
|1
|0.13
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.13
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Мбе Со Лоик
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Хансен Корнелиус
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3 (2)
|0.43
|Укили Яссин
|2
|0.29
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.14
|Стеванович Филип
|1
|0.14
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|2
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Копмейнерс Пер
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Укили Яссин
|3
|0
|Мейерс Арон
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Валвейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
2
1
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Валвейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Результаты матчей
Алмере Сити
Валвейк
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3