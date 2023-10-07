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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4228 Главный судья: Маншот Ероен
Алмере Сити
1:0
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
32' Гол
Робине Тома
36' Желтая карточка
Мейерс Арон
90' Желтая карточка
Мбе Со Лоик
90'+6

Ход матча

12'
 
Локеза Крис
Клеонизе Денильо
32'
Робине Тома
(Флоранюс Шерел)
1:0
36'
 
Мейерс Арон
46'
Катлайн Йоанн
Ван Брюген Дамиан
 
52'
 
Стеванович Филип
Баккали Закария
52'
 
Маргарет Рихонелл
Мин Давид
55'
Хансен Корнелиус
Китала Янн
 
74'
Ройо Манел
Акуджоби Хамди
 
85'
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
Ван ла Парра Райив
 
85'
Дёйвестейн Лансе
Робине Тома
 
87'
 
Вайдманн Дауда
Румерату Годфрид
88'
 
Брума Джеффри
Мейерс Арон
90'
Мбе Со Лоик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 350 Количество передач 470
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
20
Акуджоби
Хамди
2
Флоранюс
Шерел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
11
Китала
Янн
21
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
9
Мин
Давид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
29
Крамер
Михил
11
Баккали
Закария
Алмере Сити
5-3-2
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

Алмере Сити
Валвейк

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
4:2
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
1:4

Голы

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

3.33
2.2

Среднее время на гол

27
40

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

2.27
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

39
45

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 3 0.38
Ван ла Парра Райив 1 0.13
Пост Данни 1 0.13
Якобс Йоей 1 0.13
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.13
Флоранюс Шерел 0 0
Мбе Со Лоик 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Хансен Корнелиус 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 (2) 0.43
Укили Яссин 2 0.29
Маргарет Рихонелл 1 0.14
Стеванович Филип 1 0.14
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 2 1
Флоранюс Шерел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Копмейнерс Пер 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 3 0
Мейерс Арон 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Валвейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

2
1
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Валвейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
2
12%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утрехт - Алмере Сити 0:2 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Валвейк

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
7
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Витесс
 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Витесс
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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    • 93'
      Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 93'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Флоранюс Шерел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Валвейк
    • 93'
      Хансен Корнелиус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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