Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ройо Манел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

90' Локеза Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Валвейк

87' Дёйвестейн Лансе не смог попасть в створ ударом издали

84' Хорошую попытку сделал Маргарет Рихонелл . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Стеванович Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ван ла Парра Райив пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

76' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Акуджоби Хамди получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Акуджоби Хамди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Ван ла Парра Райив бьет со штрафного в створ, но Джерон Хоувен держит все под контролем

67' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

66' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Пеер Копмейнерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Nordin Bakker держит все под контролем

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Флоранюс Шерел пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

56' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тактическая замена. Ян Китала уходит с поля и его заменяет Хансен Корнелиус

55' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ресинк Стейе пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

50' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.