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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 9833 Главный судья: Alex Bos
Гоу Эхед Иглс
4:0
Конец матча
Хераклес
0'
7' Желтая карточка
Уахим Анас
1:0
13' Гол
Виллюмссон Виллюм
2:0
16' Гол
Эдвардсен Виктор
47' Желтая карточка
Ханссон Эмиль
3:0
62' Гол
Со Силла
4:0
83' Гол
Кюйперс Бас
90'+4

Ход матча

7'
 
Уахим Анас
13'
Виллюмссон Виллюм
(Ромменс Филипп)
1:0
16'
Эдвардсен Виктор
(Наубер Геррит)
2:0
47'
 
Ханссон Эмиль
56'
Со Силла
Адеканье Бобби
 
56'
Мартинсен Якоб
Эдвардсен Оливер
 
62'
Со Силла
3:0
63'
 
Энгельс Марио
Лимбомбе Брайан
63'
 
Сатриано Антонио
Санкох Мохамед
70'
 
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
70'
 
Шеперман Сэм
Вейинович Марко
77'
 
Вехмейер Лассе
Уахим Анас
78'
Батен Тибо
Линторст Эверт
 
78'
Льянсана Энрик
Эдвардсен Виктор
 
83'
Кюйперс Бас
(Виллюмссон Виллюм)
4:0
86'
Фернандес Рашаан
Виллюмссон Виллюм
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 315 Количество передач 511
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
18
Вейинович
Марко
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
7
Лимбомбе
Брайан
10
Уахим
Анас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:1
Э
1:1
Э
4:2
ТМК
1:0
ТМС
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Со Силла 4 0.5
Ромменс Филипп 3 (1) 0.38
Кюйперс Бас 3 0.38
Эдвардсен Оливер 3 0.38
Виллюмссон Виллюм 2 0.25
Эдвардсен Виктор 1 0.13
Льянсана Энрик 1 0.13
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Адеканье Бобби 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.5
Уахим Анас 2 0.25
Энгельс Марио 1 0.13
Хоогма Джастин 1 0.13
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.13
Лимбомбе Брайан 1 0.13
Санкох Мохамед 1 0.13
Нанкиши Абденего 1 0.13
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 3 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Уахим Анас 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Ханссон Эмиль 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

1
7
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
4
44%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
Хераклес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Точный счет

3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Витесс
 0:0 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Витесс
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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