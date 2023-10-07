Тур: 8. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9833 Главный судья: Alex Bos
4:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаУахим Анас
1:0
13' ГолВиллюмссон Виллюм
2:0
16' ГолЭдвардсен Виктор
47' Желтая карточкаХанссон Эмиль
3:0
62' ГолСо Силла
4:0
83' ГолКюйперс Бас
90'+4
Ход матча
7'
13'
16'
47'
62'
3:0
83'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
13 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
315 Количество передач 511
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Со Силла
|4
|0.5
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.38
|Кюйперс Бас
|3
|0.38
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.38
|Виллюмссон Виллюм
|2
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|1
|0.13
|Льянсана Энрик
|1
|0.13
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.5
|Уахим Анас
|2
|0.25
|Энгельс Марио
|1
|0.13
|Хоогма Джастин
|1
|0.13
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.13
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.13
|Санкох Мохамед
|1
|0.13
|Нанкиши Абденего
|1
|0.13
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|4
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|3
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Ханссон Эмиль
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хераклес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Гоу Эхед Иглс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
1
7
Гоу Эхед Иглс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Хераклес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
67%
4
44%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
5
42%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90
Пропущено
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
13%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
Хераклес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Точный счет
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
44
44
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3