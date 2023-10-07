Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Удар от ворот произведет Хераклес

88' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Виллюмссон Виллюм наказан за толчок Brian De Keersmaecker

85' Хорошую попытку сделал Со Силла . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Со Силла оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Г О О О О Л - Кюйперс Бас забивает с левой ноги!

83' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Браувер Микаэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

82' Шеперман Сэм не смог попасть в створ ударом издали

82' Энгельс Марио пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

82' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Сатриано Антонио нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

80' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

79' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Мартинсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Энгельс Марио из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Удар от ворот произведет Хераклес

69' Кюйперс Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Мартинсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сатриано Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Энгельс Марио из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Bryan Limbombe уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио

62' Brian De Keersmaecker плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

62' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

61' Хорошую попытку сделал Санкох Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

59' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Уахим Анас пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

57' Виллемс Джетро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Виллемс Джетро не смог попасть в створ ударом издали

55' Ханссон Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Уахим Анас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Виллемс Джетро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

51' Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Оооо... вот это был удар! Санкох Мохамед должен был забить с этой позиции.

50' Санкох Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Бакбоорд Навайо из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ханссон Эмиль получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Ханссон Эмиль пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

47' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.