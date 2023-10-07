Тур: 10. Стадион: АФГ Арена.
2:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
8'
40'
74'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
23
Фазлии
Бетим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.3
|Фалльци Альберт
|3
|0.3
|Christian Witzig
|1
|0.1
|Nikolaj Moeller
|1
|0.1
|Гёртлер Лукас
|1
|0.1
|Жеббель Виллем
|1
|0.1
|Фазлии Бетим
|1
|0.1
|Стеванович Михайло
|1
|0.1
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|2 (1)
|0.22
|Махмуд Элиес
|2
|0.22
|Florian Danho
|2
|0.22
|Mergim Qarri
|1
|0.11
|Lucas Pos
|1
|0.11
|Sahmkou Camara
|1
|0.11
|Гарби Исмаэль
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Акичи Огу
|2
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Sahmkou Camara
|2
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Lucas Pos
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Mergim Qarri
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
2
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
4
Санкт-Галлен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
9
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
60%
3
33%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1
Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
2:1
4 раза 100%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|2.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|4.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 19
|15
|7.
|10
|3
|3
|4
|21 - 23
|12
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|10.
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|11.
|8
|1
|2
|5
|13 - 18
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|10.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|13 - 17
|4
|9.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|11.
|2:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4