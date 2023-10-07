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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:0
Второй тайм: 83'
Стад Лозанна-Уши
0'
1:0
8' Гол
Nikolaj Moeller
2:0
40' Гол
Фалльци Альберт
74' Желтая карточка
Nathan Garcia

Ход матча

8'
Nikolaj Moeller
(Фон Моос Юлиан)
1:0
40'
Фалльци Альберт
(Christian Witzig)
2:0
46'
 
Liridon Mulaj
Махмуд Элиес
46'
 
Florian Danho
Гарби Исмаэль
46'
 
Lucas Pos
Sahmkou Camara
64'
 
Акичи Огу
Valon Hamdiju
72'
Жеббель Виллем
Nikolaj Moeller
 
72'
Станич Йозо
Patrick Sutter
 
72'
Стеванович Михайло
Тома Бастьен
 
73'
 
Nathan Garcia
Байар Ромен
74'
 
Nathan Garcia

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.03
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26.00
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96.00
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Patrick
Sutter
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
11
Фон
Моос
Юлиан
19
Nikolaj
Moeller
37
Christian
Witzig
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
21
Обексер
Линус
8
Байар
Ромен
76
Valon
Hamdiju
28
Махмуд
Элиес
14
Гарби
Исмаэль
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
Санкт-Галлен
4-3-3
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.3
Фалльци Альберт 3 0.3
Christian Witzig 1 0.1
Nikolaj Moeller 1 0.1
Гёртлер Лукас 1 0.1
Жеббель Виллем 1 0.1
Фазлии Бетим 1 0.1
Стеванович Михайло 1 0.1
Фон Моос Юлиан 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 2 (1) 0.22
Махмуд Элиес 2 0.22
Florian Danho 2 0.22
Mergim Qarri 1 0.11
Lucas Pos 1 0.11
Sahmkou Camara 1 0.11
Гарби Исмаэль 0 0
Кадима Райан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Кинтилья Хорди 3 0
Фон Моос Юлиан 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Акичи Огу 2 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Sahmkou Camara 2 0
Байар Ромен 1 0
Lucas Pos 1 0
Айдини Альбан 1 0
Mergim Qarri 1 0
Michael Heule 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2
Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стад Лозанна-Уши
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
4
Санкт-Галлен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
71%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
9
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
6
60%
3
33%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1
Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

2:1
4 раза 100%
0:3
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:3
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Санкт-Галлен
 2:0 10 5 3 2 13 - 9 18
3.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
4.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
5.
Люцерн
 9 4 3 2 12 - 11 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 9 2 2 5 9 - 15 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Базель
 8 1 2 5 13 - 18 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:0 5 5 0 0 10 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 2:0 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • 46'
    Гарби Исмаэль уходит с поля. Florian Danho выходит вместо него
  • 46'
    Махмуд Элиес уходит с поля. Liridon Mulaj выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Christian Witzig сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Фалльци Альберт бьет в цель!
  • 8'
    Фон Моос Юлиан сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Nikolaj Moeller бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Стад Лозанна-Уши
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