Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Витесс

43' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

42' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Бас Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Удар от ворот произведет Эксельсиор

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Сеймор Серано получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Сеймор Серано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

33' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Судья подбегает и показывает Аркус Карлан из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.

28' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Удар от ворот произведет Эксельсиор

26' Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали

25' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Витесс

24' Оооо... вот это был удар! Дриауех Каухайб должен был забить с этой позиции.

24' Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Санчес-Фернандес Деренсили создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Де Регт Гиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' После проверки VAR рефери поменял решение - Витесс не будет бить пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Витесс

14' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Витесс

11' Удар от ворот произведет Эксельсиор

11' Пинту Мика не смог попасть в створ ударом издали

11' Де Регт Гиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Санчес-Фернандес Деренсили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Витесс

8' Мёленстен Мелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

6' Удар от ворот произведет Витесс

5' Виделль Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Манхуф Миллион

4' Хореман Сибе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Сандра Сиссе из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Де Регт Гиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эксельсиор начинает с центра поля