0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
14'
30'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
168 Количество передач 303
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
25
Де
Регт
Гиан
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хамулич СаидНападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витесс
Эксельсиор
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.78
1.7
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
1.44
Среднее время на гол
112
62
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.26
1.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
57
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|3
|0.38
|Ороз Алоис
|1
|0.13
|Манхуф Миллион
|1
|0.13
|Тилеманс Матейс
|1
|0.13
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|5
|0.63
|Удденес Оскар
|2
|0.25
|Пэрротт Трой
|2
|0.25
|Дриауех Каухайб
|1
|0.13
|Оморова Ричи
|1
|0.13
|Загре Артур
|1
|0.13
|Хореман Сибе
|1
|0.13
|Виделль Каспер
|1
|0.13
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|0
|0
|Сандра Сиссе
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аркус Карлан
|3
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загре Артур
|4
|0
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Эль-Яакуби Редуан
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Хореман Сибе
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Пэрротт Трой
|1
|0
|Дриауех Каухайб
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Витесс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Витесс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
3
21%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0
Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0
Результаты матчей
Витесс
Эксельсиор
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Витесс
Эксельсиор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3