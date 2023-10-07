Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Корнелисс Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ван Гинкел Марко нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.

89' Пинту Мика из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Эксельсиор

88' Корнелисс Энцо не смог попасть в створ ударом издали

88' Корнелисс Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хорошую попытку сделал Пинту Мика . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Лампру Лазарос бьет со штрафного в створ, но Элой Рум держит все под контролем

85' Удар от ворот произведет Эксельсиор

84' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

83' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

81' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Эксельсиор

80' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

80' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Redouan El Yaakoubi получил травму и заменен. Иан Смейлерс выходит на поле.

77' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Фитц-Джим Киян пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

76' Удар от ворот произведет Эксельсиор

76' Ван Гинкел Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Корнелисс Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Хендрикс Рамон из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Эксельсиор

74' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ван Гассел Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Хендрикс Рамон получил желтую карточку от судьи

69' Мёленстен Мелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Эксельсиор

65' Хорошую попытку сделал Аграфиотис Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мёленстен Мелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Манхуф Миллион . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хорошую попытку сделал Мёленстен Мелле . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Аркус Карлан не смог попасть в створ ударом издали

54' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Ороз Алоис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Козловски Кацпер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Перссон Йоэль . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.