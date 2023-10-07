  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 13887 Главный судья: Йоей Кой
Витесс
0:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
14' Undefined phrase: football_event_
Виделль Каспер
30' Желтая карточка
Аркус Карлан
69' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
90'+5

Ход матча

14'
 
Виделль Каспер
30'
Аркус Карлан
 
37'
 
Фитц-Джим Киян
Сеймор Серано
46'
Перссон Йоэль
Хамулич Саид
 
59'
Эгбринг Матс
Аркус Карлан
 
60'
Исима-Мирен Николя
Козловски Кацпер
 
60'
Корнелисс Энцо
Де Регт Гиан
 
68'
 
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
68'
 
Лампру Лазарос
Санчес-Фернандес Деренсили
69'
Хендрикс Рамон
 
78'
 
Смеулерс Ян
Эль-Яакуби Редуан
78'
 
Бенита Мимеирхель
Дриауех Каухайб
90'
Домджони Тони
Пинту Мика
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 340 Количество передач 485
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
8
Ван
Гинкел
Марко
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
10
Хамулич
Саид
25
Де
Регт
Гиан
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
34
Сеймор
Серано
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
4
Эль-Яакуби
Редуан
8
Сандра
Сиссе
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
Витесс
4-3-3
Эксельсиор
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Эксельсиор

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:1
К
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
3:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.78
1.7

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
1.44

Среднее время на гол

112
62

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.26
1.58

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
57

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.38
Ороз Алоис 1 0.13
Манхуф Миллион 1 0.13
Тилеманс Матейс 1 0.13
Козловски Кацпер 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0
Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 5 0.63
Удденес Оскар 2 0.25
Пэрротт Трой 2 0.25
Дриауех Каухайб 1 0.13
Оморова Ричи 1 0.13
Загре Артур 1 0.13
Хореман Сибе 1 0.13
Виделль Каспер 1 0.13
Лампру Лазарос 0 0
Эль-Яакуби Редуан 0 0
Сандра Сиссе 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аркус Карлан 3 0
Козловски Кацпер 3 0
Хендрикс Рамон 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Хамулич Саид 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загре Артур 4 0
Лампру Лазарос 1 1
Эль-Яакуби Редуан 2 0
Бас Юлиан 2 0
Хореман Сибе 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Пэрротт Трой 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Сеймор Серано 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эксельсиор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Витесс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Эксельсиор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Витесс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Эксельсиор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
50%
3
21%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
4
36%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 2:1 Раимо - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 Твенте - Витесс 1:0
Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2 Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0
Эксельсиор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0

Результаты матчей

Витесс
Эксельсиор

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Витесс
Эксельсиор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
3.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
4.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
Весь список
  • 92'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 92'
    Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Фитц-Джим Киян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Исима-Мирен Николя нанес удар головой, но Stijn van Gassel спокойно отбил мяч.
  • 92'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Виделль Каспер из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Тактическая замена. Пинту Мика уходит с поля и его заменяет Домджони Тони
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витесс 0:0 Эксельсиор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     