Тур: 8. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
21'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фейеноорд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
24 матча
20.8%
8.3%
70.9%
5 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
3
Голов в среднем за матч
2.3
0.21
Среднее время на гол
39
420
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.29
1.9
Среднее время на гол
39
47
Всего голов
55
22
Голов в среднем за матч
2.29
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
39
98
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.25
|Тай Леннарт
|2
|0.25
|Веллиос Апостолос
|1
|0.13
|Рейндерс Элиано
|1
|0.13
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.13
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|13 (1)
|1.63
|Пайшао Игор
|4
|0.5
|Минте Янкуба
|3
|0.38
|Стенгс Келвин
|2
|0.25
|Виффер Матс
|2
|0.25
|Тимбер Квинтен
|1
|0.13
|Лингр Ондржей
|1
|0.13
|Иванушец Лука
|1
|0.13
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.13
|Уэда Аясэ
|1
|0.13
|Сейер Лео
|1
|0.13
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
|Пайшао Игор
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
15
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фейеноорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Забито
9
26
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
5
19%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Фейеноорд
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
16
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 3
|19
|4.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|13 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3