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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПЕК Зволле
0:1
Первый тайм: 34'
Фейеноорд

Ход матча

21'
0:1
Хименес Сантьяго Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПЕК Зволле
Ничья
Фейеноорд
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1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
8
Хюйбертс
Дин
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
14
Веллиос
Апостолос
18
Веланас
Одиссеус
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
ПЕК Зволле
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

24 матча

20.8%
8.3%
70.9%
5 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
3:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

23
3

Голов в среднем за матч

2.3
0.21

Среднее время на гол

39
420

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.29
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

55
22

Голов в среднем за матч

2.29
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

39
98

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.25
Тай Леннарт 2 0.25
Веллиос Апостолос 1 0.13
Рейндерс Элиано 1 0.13
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.13
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 13 (1) 1.63
Пайшао Игор 4 0.5
Минте Янкуба 3 0.38
Стенгс Келвин 2 0.25
Виффер Матс 2 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.13
Лингр Ондржей 1 0.13
Иванушец Лука 1 0.13
Гертрейда Лютсхарел 1 0.13
Уэда Аясэ 1 0.13
Сейер Лео 1 0.13
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
15
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Фейеноорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Забито

9
26
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
22%
5
19%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
11%
2
8%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
1
11%
4
15%
61-75
3
33%
5
19%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 8 6 2 0 30 - 6 20
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 6 1 0 20 - 3 19
4.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 13 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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    ПЕК Зволле
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    Фейеноорд
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    9.00
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    1.29
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