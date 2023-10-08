Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

47' Дэйви ван ден Берг получил желтую карточку от судьи

47' Безумный фол. Дэйви ван ден Берг грубо играет против соперника. Пострадал Виффер Матс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

45' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Хюйбертс Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Схенделаар Яспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

33' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

28' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хюйбертс Дин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Схенделаар Яспер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

21' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает ударом с правой ноги!

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Оооо... вот это был удар! Минте Янкуба должен был забить с этой позиции.

17' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

15' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

11' Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.