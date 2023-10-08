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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 14000 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПЕК Зволле
0:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
21' Гол
Хименес Сантьяго Томас
45' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
0:2
54' Гол
Хименес Сантьяго Томас
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
45'
Ван Ден Берг Дэйв
 
54'
0:2
Хименес Сантьяго Томас
(Тимбер Квинтен)
63'
 
Зерруки Рамиз
Минте Янкуба
69'
Фонтана Энтони
Хюйбертс Дин
 
76'
 
Белен Томас
Ниукоп Барт
76'
 
Джаханбахш Алиреза
Стенгс Келвин
77'
 
Сейер Лео
Пайшао Игор
84'
Ван Дер Хар Дамиан
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
84'
Серрано Нико
Веланас Одиссеус
 
84'
 
Лингр Ондржей
Тимбер Квинтен

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 378 Количество передач 519
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
8
Хюйбертс
Дин
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
14
Веллиос
Апостолос
18
Веланас
Одиссеус
22
Велленройтер
Тимон
2
Ниукоп
Барт
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
ПЕК Зволле
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фейеноорд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

24 матча

20.8%
8.3%
70.9%
5 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

12.5%
45.8%
41.7%
3 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
6 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
3:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
3:4
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:0
Э
3:1
Э
2:0
К
3:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:0
К
2:1

Голы

Всего голов

23
3

Голов в среднем за матч

2.3
0.21

Среднее время на гол

39
420

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.29
1.9

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

55
22

Голов в среднем за матч

2.29
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

39
98

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.25
Тай Леннарт 2 0.25
Веллиос Апостолос 1 0.13
Рейндерс Элиано 1 0.13
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.13
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 14 (1) 1.75
Пайшао Игор 4 0.5
Минте Янкуба 3 0.38
Стенгс Келвин 2 0.25
Виффер Матс 2 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.13
Лингр Ондржей 1 0.13
Иванушец Лука 1 0.13
Гертрейда Лютсхарел 1 0.13
Уэда Аясэ 1 0.13
Сейер Лео 1 0.13
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
15
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фейеноорд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
23%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
40%
2
13%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Забито

9
28
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
22%
5
18%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
11%
2
7%
31-45
2
22%
6
21%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
5
18%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2
ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0
Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 3 22
2.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
3.
Твенте
 2:0 Заявка 8 7 0 1 16 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 10 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Твенте
 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Аякс
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
3.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
4.
Твенте
 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 0:2 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
Весь список
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