  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Лугано
0:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
38' Гол
Кривелли Энцо
41' Желтая карточка
Мазику Брэдли
84' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
90'+8

Ход матча

38'
0:1
Кривелли Энцо
(Антунес Алексис)
41'
 
Мазику Брэдли
52'
Эспиноса Джон
Аригони Аллан
 
60'
 
Бедья Крис
Кривелли Энцо
60'
Диана Стивен
Саипи Амир
 
61'
 
Кутеса Дерек
Мазику Брэдли
61'
Мацек Роман
Бислими Уран
 
61'
Киминьяни Янис
Гргич Анто
 
76'
Бабич Борис
Махмуд Хадж
 
78'
 
Ондуа Гаэль
Антунес Алексис
79'
 
Диба Самба
Болла Бендегуз
84'
Май Ларс-Лукас
 
87'
 
Гийемено Джереми
Конья Тимоте

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 591 Количество передач 322
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
31
Алиседа
Игнасио
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
77
Болла
Бендегуз
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Лугано
4-3-3
Серветт
4-1-4-1

История личных встреч

Лугано
Серветт

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.33
Вляди Шкельчим 3 0.33
Штеффен Ренато 2 0.22
Киминьяни Янис 2 0.22
Боттани Маттиа 1 0.11
Саббатини Хонатан 1 0.11
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.11
Валенсуэла Мильтон 1 0.11
Эспиноса Джон 1 0.11
Махмуд Хадж 1 0.11
Маркеш Мартим 1 0.11
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 5 (1) 0.5
Кутеса Дерек 2 0.2
Стеванович Мирослав 2 0.2
Кривелли Энцо 2 (1) 0.2
Роделен Ронни 1 0.1
Флюке Патрик 1 0.1
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Антунес Алексис 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Бедья Крис 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0

Результаты матчей

Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

6
8
Лугано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
3
18%
6
40%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
3
23%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0
Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0

Результаты матчей

Лугано
Серветт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лугано
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
4
6
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Янг Бойз
 9 6 2 1 20 - 9 20
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 10 3 4 3 13 - 15 13
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 9 2 2 5 9 - 17 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Лозанна
 10 2 2 6 13 - 18 8
12.
Базель
 9 1 2 6 13 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Янг Бойз
 4 4 0 0 14 - 4 12
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Люцерн Белоко Стефан 1 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Мазику Брэдли получил желтую карточку от судьи
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