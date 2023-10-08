Тур: 10. Стадион: Корнаредо.
0'
0:1
38' ГолКривелли Энцо
41' Желтая карточкаМазику Брэдли
84' Желтая карточкаМай Ларс-Лукас
90'+8
Ход матча
38'
0:1
41'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
591 Количество передач 322
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бислими
Уран
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
30 Диба СамбаПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Симо ДжареллПолузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Лугано
Серветт
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.33
|Вляди Шкельчим
|3
|0.33
|Штеффен Ренато
|2
|0.22
|Киминьяни Янис
|2
|0.22
|Боттани Маттиа
|1
|0.11
|Саббатини Хонатан
|1
|0.11
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.11
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.11
|Эспиноса Джон
|1
|0.11
|Махмуд Хадж
|1
|0.11
|Маркеш Мартим
|1
|0.11
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|5 (1)
|0.5
|Кутеса Дерек
|2
|0.2
|Стеванович Мирослав
|2
|0.2
|Кривелли Энцо
|2 (1)
|0.2
|Роделен Ронни
|1
|0.1
|Флюке Патрик
|1
|0.1
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Бедья Крис
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Лугано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
6
8
Лугано
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
3
18%
6
40%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
6%
3
23%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1
Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0
Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0
Результаты матчей
Лугано
Серветт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лугано
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
54
46
36
19
18
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 3