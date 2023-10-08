Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

49' Лахдо Майкель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

47' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис забивает с правой ноги!

45' Лахдо Майкель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Тейлор Кеннет навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Аякс

43' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

42' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

40' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

39' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Аксел Донген Амурришьо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ван Аксел Донген Амурришьо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аякс

37' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Бробби Брайан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Авила Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Авила Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

31' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

29' Вос Силвано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Ренсх Девайн получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ренсх Девайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Мёллер Вольфе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ван Бредероде Мирон пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

16' Вос Силвано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

14' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ван Бредероде Мирон пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

6' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Авила Гастон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Лахдо Майкель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Аякс

1' Удар от ворот произведет Аякс

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть