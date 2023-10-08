Тур: 8. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Линдхут Аллард
0:2
Второй тайм: 65'
Ход матча
45'
50'
57'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
286 Количество передач 252
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Гортер
Джей
18
Медич
Яков
30
Авила
Гастон
24
Вос
Силвано
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
АЗ Алкмаар
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
38 матчей
52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.6%
13.2%
34.2%
20 побед 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
2.21
1.74
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
66
52
Голов в среднем за матч
1.74
1.37
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|3
|0.5
|Бергвейн Стевен
|3 (2)
|0.5
|Кудус Мохаммед
|1
|0.17
|Бергёйс Стивен
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Медич Яков
|1
|0.17
|Боргес Карлос
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|10
|1.25
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.5
|Класи Йорди
|2
|0.25
|Лахдо Майкель
|2
|0.25
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.13
|Данташ Тьягу
|1
|0.13
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Вос Силвано
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
11
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
5
26%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Аякс
АЗ Алкмаар
Точный счет
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Аякс
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
31
11
22
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
61
14
43
14
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 3
|22
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|3.
|2:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|16 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|31 - 6
|20
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 17
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|15.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|4.
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|10 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3