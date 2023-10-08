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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
0:2
Второй тайм: 65'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
45' Гол
Павлидис Вангелис
50' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
0:2
57' Гол
Де Вит Дани

Ход матча

41'
Микаутадзе Жорж
Ван Аксел Донген Амурришьо
 
45'
0:1
Павлидис Вангелис
(Лахдо Майкель)
46'
Гааей Антон
Ренсх Девайн
 
50'
Бергвейн Стевен
 
57'
0:2
Де Вит Дани
(Мейнанс Свен)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 286 Количество передач 252
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

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Аякс
Ничья
АЗ Алкмаар
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12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
24
Вос
Силвано
7
Бергвейн
Стевен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
27
Ван
Аксел
Донген
Амурришьо
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Аякс
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

38 матчей

52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.6%
13.2%
34.2%
20 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2.21
1.74

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.74
1.37

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 3 0.5
Бергвейн Стевен 3 (2) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.17
Бергёйс Стивен 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Медич Яков 1 0.17
Боргес Карлос 0 0
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 10 1.25
Де Вит Дани 4 (1) 0.5
Класи Йорди 2 0.25
Лахдо Майкель 2 0.25
Ван Бредероде Мирон 1 0.13
Ван Боммел Рубен 1 0.13
Данташ Тьягу 1 0.13
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 2 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Вос Силвано 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЗ Алкмаар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
2
29%
1
5%
61-75
2
29%
5
26%
76-90

Пропущено

10
4
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Аякс
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аякс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
3
1
1
1
2.5
2
2
1
1
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
6
1
1
4
2.5
4
3
1
4
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 3 22
2.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
3.
Твенте
 2:0 Заявка 8 7 0 1 16 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 10 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Твенте
 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Аякс
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
3.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
4.
Твенте
 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 0:2 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 64'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 63'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 63'
    Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 63'
    Аякс контролирует мяч.
  • 62'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 62'
    Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Аякс
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    43.00
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