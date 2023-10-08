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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 54028 Главный судья: Линдхут Аллард
Аякс
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
45' Гол
Павлидис Вангелис
50' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
0:2
57' Гол
Де Вит Дани
65' Желтая карточка
Вос Силвано
1:2
73' Гол
Ван ден Бомен Бранко
87' Желтая карточка
Инди Мартинс
90'+7

Ход матча

41'
Микаутадзе Жорж
Ван Аксел Донген Амурришьо
 
45'
0:1
Павлидис Вангелис
(Лахдо Майкель)
46'
Гааей Антон
Ренсх Девайн
 
50'
Бергвейн Стевен
 
57'
0:2
Де Вит Дани
(Мейнанс Свен)
65'
Вос Силвано
 
68'
Ван ден Бомен Бранко
Вос Силвано
 
71'
 
Инди Мартинс
Базур Рихедли
72'
 
Садик Ибраим
Лахдо Майкель
73'
Ван ден Бомен Бранко
1:2
80'
 
Одгор Йенс
Павлидис Вангелис
87'
 
Инди Мартинс
88'
 
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
90'
Акпом Чуба
Медич Яков
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 551 Количество передач 484
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
18
Медич
Яков
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
24
Вос
Силвано
7
Бергвейн
Стевен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
27
Ван
Аксел
Донген
Амурришьо
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
16
Мейнанс
Свен
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Аякс
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Аякс
АЗ Алкмаар

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
20 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

38 матчей

52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.6%
13.2%
34.2%
20 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
К
0:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:3
К
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
1:3
К
0:1
Э
4:0
Э
3:2
СГ
2:3
Э
2:3
К
0:3
Э
2:2
Э
1:1
К
2:3
Э
2:2
Э
4:0
К
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

2.21
1.74

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

66
52

Голов в среднем за матч

1.74
1.37

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 3 0.5
Бергвейн Стевен 3 (2) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.17
Бергёйс Стивен 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Ван ден Бомен Бранко 1 0.17
Медич Яков 1 0.17
Боргес Карлос 0 0
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 10 1.25
Де Вит Дани 4 (1) 0.5
Класи Йорди 2 0.25
Лахдо Майкель 2 0.25
Ван Бредероде Мирон 1 0.13
Ван Боммел Рубен 1 0.13
Данташ Тьягу 1 0.13
Сугавара Юкинари 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Мейнанс Свен 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 2 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Вос Силвано 2 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 2 0
Инди Мартинс 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0

Результаты матчей

Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Аякс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
11
Аякс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
4
19%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
2
10%
31-45
0
0%
7
33%
46-60
3
38%
1
5%
61-75
2
25%
5
24%
76-90

Пропущено

12
5
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3
Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Аякс
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аякс
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
7
1
1
5
2.5
4
4
1
5
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 7 1 0 22 - 4 22
3.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 2 3 3 7 - 14 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    АЗ Алкмаар начинает контратаку
  • 96'
    Одгор Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 96'
    Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 95'
    Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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