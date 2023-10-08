Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Сегодняшная посещаемость составляет 54028 болельщиков

92' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

88' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Инди Мартинс получил желтую карточку от судьи

87' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Ван Бредероде Мирон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

85' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Аякс

83' Удар от ворот произведет Аякс

83' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Аякс

78' Оооо... вот это был удар! Павлидис Вангелис должен был забить с этой позиции.

78' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Забив гол, Аякс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

73' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Команда АЗ Алкмаар довольна результатом к этому моменту.

66' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Вос Силвано получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Аякс

63' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бергвейн Стевен получил желтую карточку от судьи

48' Бергвейн Стевен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля