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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фортуна Ситтард
0:2
Второй тайм: 67'
Твенте
0'
0:1
16' Гол
Манфред Угалде
30' Желтая карточка
Меес Хилгерс
38' Желтая карточка
Гут Родриго
0:2
47' Гол
Регер Юри
56' Желтая карточка
Проппер Робин
66' Желтая карточка
Сиовас Димитрис

Ход матча

16'
0:1
Манфред Угалде
(Стейн Сем)
30'
 
Меес Хилгерс
38'
Гут Родриго
 
46'
Кордоба Иньиго
Лазетич Марко
 
47'
0:2
Регер Юри
56'
 
Проппер Робин
64'
Розье Лорейнц
Озьякуп Огузхан
 
64'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
66'
Сиовас Димитрис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 188 Количество передач 249
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

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Фортуна Ситтард
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
11
Лазетич
Марко
9
Сирхейс
Кай
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Твенте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
ТМС
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.4
2.83

Среднее время на гол

64
31

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.7
2.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
37

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.13
Нослин Тейяни 1 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.13
Дуарте Дерой 1 0.13
Розье Лорейнц 1 0.13
Бельхейр Мухамед 1 0.13
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 4 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.38
Влап Михел 2 0.25
Даан Ротс 1 0.13
Манфред Угалде 1 0.13
Юнювар Наджи 1 0.13
Садилек Михал 1 0.13
Проппер Робин 1 0.13
Регер Юри 1 0.13

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Сирхейс Кай 2 0
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Регер Юри 1 0
Кьёлё Матиас 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
Фортуна Ситтард
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
3
43%
5
38%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 8 7 1 0 22 - 3 22
2.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
3.
Твенте
 2:0 Заявка 8 7 0 1 16 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 10 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Твенте
 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Аякс
 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
3.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
4.
Твенте
 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 0:2 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
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    Фортуна Ситтард
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    42.00
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    3.90
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    1.83
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