Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Нослин Тейяни пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

42' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

39' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

35' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

32' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Меес Хилгерс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Сирхейс Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Регер Юри навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Регер Юри нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

22' Сампстед Альфонс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Стейн Сем не смог попасть в створ ударом издали

21' Матиас Кьело выиграл воздушное противоборство у Сирхейс Кай

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Твенте

18' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Твенте будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Твенте

16' Г О О О О Л - Манфред Угалде забивает с левой ноги!

15' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

13' Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Твенте

7' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

5' Ох, нехорошо это выглядит. Гут Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Матч возобновлен

4' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Дуарте Дерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Твенте

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Твенте начинает с центра поля