Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

83' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Матч возобновлен

81' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Фортуна Ситтард

80' Уннерсталл Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Халилович Ален решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Ван Волфсвинкель Рикки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кордоба Иньиго нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сиовас Димитрис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Сиовас Димитрис нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

65' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

63' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

58' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сирхейс Кай наказан за толчок Матиас Кьело

57' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

57' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Проппер Робин получил желтую карточку от судьи

55' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Влап Михел пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

54' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Твенте

53' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Сирхейс Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Твенте

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фортуна Ситтард

47' Г О О О О Л - Регер Юри из команды Твенте правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

46' Вита Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.