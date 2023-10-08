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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 11048 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фортуна Ситтард
0:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
16' Гол
Манфред Угалде
30' Желтая карточка
Меес Хилгерс
38' Желтая карточка
Гут Родриго
0:2
47' Гол
Регер Юри
56' Желтая карточка
Проппер Робин
66' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
79' Undefined phrase: football_event_
Бельхейр Мухамед
83' Красная карточка
Бельхейр Мухамед
0:3
88' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Манфред Угалде
(Стейн Сем)
30'
 
Меес Хилгерс
38'
Гут Родриго
 
46'
Кордоба Иньиго
Лазетич Марко
 
47'
0:2
Регер Юри
56'
 
Проппер Робин
64'
Розье Лорейнц
Озьякуп Огузхан
 
64'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
66'
Сиовас Димитрис
 
68'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Стейн Сем
76'
 
Эйтинг Карел
Даан Ротс
77'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Манфред Угалде
79'
Бельхейр Мухамед
 
83'
Бельхейр Мухамед
 
84'
 
Ван Хоренбек Алек
Регер Юри
84'
 
Месбахи Жюльен
Проппер Робин
87'
Вут Симен
Вита Реми
 
87'
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
 
88'
0:3
Ван Волфсвинкель Рикки
(Эйтинг Карел)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 354 Количество передач 497
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
61
Вита
Реми
15
Озьякуп
Огузхан
6
Дуарте
Дерой
77
Нослин
Тейяни
10
Халилович
Ален
11
Лазетич
Марко
9
Сирхейс
Кай
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Твенте

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
ТМС
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

1.4
2.83

Среднее время на гол

64
31

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.7
2.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
37

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.13
Нослин Тейяни 1 0.13
Озьякуп Огузхан 1 0.13
Дуарте Дерой 1 0.13
Розье Лорейнц 1 0.13
Бельхейр Мухамед 1 0.13
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 4 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0.5
Влап Михел 2 0.25
Даан Ротс 1 0.13
Манфред Угалде 1 0.13
Юнювар Наджи 1 0.13
Садилек Михал 1 0.13
Проппер Робин 1 0.13
Регер Юри 1 0.13
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 4 0
Сиовас Димитрис 3 0
Дейкс Митчелл 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Сирхейс Кай 2 0
Бельхейр Мухамед 0 1
Бёйс Данни 1 0
Пинту Иву 1 0
Озьякуп Огузхан 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Проппер Робин 1 0
Влап Михел 1 0
Регер Юри 1 0
Кьёлё Матиас 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
7
Фортуна Ситтард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
3
43%
6
38%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Твенте

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 7 1 0 22 - 4 22
3.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 2 3 3 7 - 14 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 3
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