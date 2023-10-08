Тур: 8. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11048 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0:3
Конец матча
0'
0:1
16' ГолМанфред Угалде
30' Желтая карточкаМеес Хилгерс
38' Желтая карточкаГут Родриго
0:2
47' ГолРегер Юри
56' Желтая карточкаПроппер Робин
66' Желтая карточкаСиовас Димитрис
79' Undefined phrase: football_event_Бельхейр Мухамед
83' Красная карточкаБельхейр Мухамед
0:3
88' ГолВан Волфсвинкель Рикки
90'+7
Ход матча
16'
0:1
30'
38'
47'
0:2
56'
66'
79'
83'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
354 Количество передач 497
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
61
Вита
Реми
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Твенте
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
1.4
2.83
Среднее время на гол
64
31
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.7
2.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
37
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|1
|0.13
|Нослин Тейяни
|1
|0.13
|Озьякуп Огузхан
|1
|0.13
|Дуарте Дерой
|1
|0.13
|Розье Лорейнц
|1
|0.13
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.13
|Пинту Иву
|0
|0
|Кордоба Иньиго
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|4
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0.5
|Влап Михел
|2
|0.25
|Даан Ротс
|1
|0.13
|Манфред Угалде
|1
|0.13
|Юнювар Наджи
|1
|0.13
|Садилек Михал
|1
|0.13
|Проппер Робин
|1
|0.13
|Регер Юри
|1
|0.13
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|4
|0
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Розье Лорейнц
|3
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бельхейр Мухамед
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Озьякуп Огузхан
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Даан Ротс
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Проппер Робин
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Твенте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
7
Фортуна Ситтард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
3
43%
6
38%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
40%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
4
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1
Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Твенте
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
35
53
17
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|31 - 6
|20
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|10 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сиовас Димитрис
|3