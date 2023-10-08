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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Базель
0'
1:0
3' Гол
Нсаме Жан-Пьер
11' Желтая карточка
Ниассе Шейх
2:0
39' Гол
Гарсия Улиссес
3:0
79' Гол
Иттен Седрик
89' Желтая карточка
Али Мохамед
90' Желтая карточка
Бенито Лорис
90'+4

Ход матча

3'
Нсаме Жан-Пьер
(Угриниц Филип)
1:0
11'
Ниассе Шейх
 
39'
Гарсия Улиссес
(Блюм Левин)
2:0
57'
 
Огюстен Жан-Кевин
Мэлоун Морис
63'
 
Демир Юсуф
Сигуа Габриэль
66'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
66'
Лакомы Лукаш
Малес Дариан
 
66'
Ррудхани Донат
Монтейро Джоэл
 
79'
Иттен Седрик
(Лакомы Лукаш)
3:0
80'
Лустенбергер Фабиан
Угриниц Филип
 
87'
Перссон Ноа
Гарсия Улиссес
 
87'
 
Рюэгг Кевин
Шмидт Доминик
87'
 
Дубасин Жонатан
Йованович Джордже
89'
Али Мохамед
 
90'
Бенито Лорис
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 458
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
39
Малес
Дариан
7
Угриниц
Филип
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
1
Хитц
Mapвин
26
Баришич
Адриан-Леон
20
Фрай
Фабиан
25
Ван
Бремен
Финн
6
Дрэгер
Мохамед
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
21
Сигуа
Габриэль
11
Мэлоун
Морис
99
Йованович
Джордже
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Базель
3-4-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
21 победа 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
27.8%
8.3%
23 победы 10 ничьих 0 побед

31 матч

29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 22 победы

67 матчей

40.3%
26.9%
32.8%
27 побед 18 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.3%
38.8%
29.9%
21 победа 26 ничьих 20 побед

Второй тайм

34.3%
32.8%
32.9%
23 победы 22 ничьи 22 победы

История матчей

С
1:1
К
2:4
С
3:0
С
3:1
С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Голы

Всего голов

70
38

Голов в среднем за матч

2.12
1.12

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

62
39

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Среднее время на гол

49
76

Всего голов

132
77

Голов в среднем за матч

1.97
1.15

Тотал матчей

2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
40
Больше 60%
Меньше 40%
27
26
Больше 39%
Меньше 61%
41
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.56
Иттен Седрик 4 (1) 0.44
Монтейро Джоэл 3 0.33
Гарсия Улиссес 1 0.11
Угриниц Филип 1 0.11
Лакомы Лукаш 1 0.11
Бенито Лорис 1 0.11
Элиа Мешак 1 0.11
Ридер Фабиан 1 0.11
Лустенбергер Фабиан 1 0.11
Ганвула Сильвер 1 0.11
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.33
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.22
Ндой Дан 1 0.11
Йованович Джордже 1 0.11
Ван Бремен Финн 1 0.11
Мэлоун Морис 1 0.11
Комас Арнау 1 0.11
Хунцикер Андрин 1 0.11
Вейга Ренату 1 0.11
Сигуа Габриэль 1 0.11
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 6 0
Янко Саиди 2 0
Угриниц Филип 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Бенито Лорис 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Перссон Ноа 1 0
Аменда Орель 1 0
Чайва Мигель 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Ван Бремен Финн 2 0
Комас Арнау 0 1
Джака Таулант 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Йованович Джордже 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Вейга Ренату 1 0
Сигуа Габриэль 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Базель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
9
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
4
29%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
3
33%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8
Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Базель

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
4
2
2
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Янг Бойз
 9 6 2 1 20 - 9 20
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 10 3 4 3 13 - 15 13
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 9 2 2 5 9 - 17 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Лозанна
 10 2 2 6 13 - 18 8
12.
Базель
 9 1 2 6 13 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Янг Бойз
 4 4 0 0 14 - 4 12
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Люцерн Белоко Стефан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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