Тур: 10. Стадион: Стад де Суиз.
0'
1:0
3' ГолНсаме Жан-Пьер
11' Желтая карточкаНиассе Шейх
2:0
39' ГолГарсия Улиссес
3:0
79' ГолИттен Седрик
89' Желтая карточкаАли Мохамед
90' Желтая карточкаБенито Лорис
90'+4
Ход матча
3'
1:0
11'
39'
2:0
79'
3:0
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 458
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
20
Фрай
Фабиан
40
Вейга
Ренату
11
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мэлоун МорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
36 матчей
75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
21 победа 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.9%
27.8%
8.3%
23 победы 10 ничьих 0 побед
31 матч
29%
71%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 22 победы
67 матчей
40.3%
26.9%
32.8%
27 побед 18 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.3%
38.8%
29.9%
21 победа 26 ничьих 20 побед
Второй тайм
34.3%
32.8%
32.9%
23 победы 22 ничьи 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
70
38
Голов в среднем за матч
2.12
1.12
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
62
39
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Среднее время на гол
49
76
Всего голов
132
77
Голов в среднем за матч
1.97
1.15
Тотал матчей
2.5
64
Больше 96%
Меньше 4%
3
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
40
Больше 60%
Меньше 40%
27
26
Больше 39%
Меньше 61%
41
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.56
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.44
|Монтейро Джоэл
|3
|0.33
|Гарсия Улиссес
|1
|0.11
|Угриниц Филип
|1
|0.11
|Лакомы Лукаш
|1
|0.11
|Бенито Лорис
|1
|0.11
|Элиа Мешак
|1
|0.11
|Ридер Фабиан
|1
|0.11
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.11
|Ганвула Сильвер
|1
|0.11
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.33
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.22
|Ндой Дан
|1
|0.11
|Йованович Джордже
|1
|0.11
|Ван Бремен Финн
|1
|0.11
|Мэлоун Морис
|1
|0.11
|Комас Арнау
|1
|0.11
|Хунцикер Андрин
|1
|0.11
|Вейга Ренату
|1
|0.11
|Сигуа Габриэль
|1
|0.11
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|6
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Ван Бремен Финн
|2
|0
|Комас Арнау
|0
|1
|Джака Таулант
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Йованович Джордже
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Базель
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Базель
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
9
Янг Бойз
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
4
29%
1
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
3
15%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
3
33%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1
Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0
Базель
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Базель - Люцерн 1:1 Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8
Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2 ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Базель
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
36
18
27
18
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 3