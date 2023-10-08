Тур: 10. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
4' Желтая карточкаКаблан Крис
12' Желтая карточкаRaoul Giger
0:1
31' ГолЯшари Ардон
61' Желтая карточкаКалу Самуэль
62' Желтая карточкаФрыдек Мартин
66' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:1
68' ГолКаблан Крис
72' Желтая карточкаMauricio Willimann
2:1
73' ПенальтиДюссенн Ноэ
3:1
77' ПенальтиСене Кали
90' Желтая карточкаСпадануда Кевин
90'+11
Ход матча
4'
12'
31'
0:1
61'
62'
66'
68'
1:1
73'
2:1
77'
3:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
346 Количество передач 402
-
46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
20
Каблан
Крис
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
32
Хаас
Николас
11
Teddy
Okou
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
19 Илие РарешНападающий
-
16 Mayka Okuka
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лозанна
Люцерн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.3
|Саншеш Алвин
|3
|0.3
|Сене Кали
|2 (1)
|0.2
|Бальде Алиу
|2
|0.2
|Илие Рареш
|1
|0.1
|Каблан Крис
|1
|0.1
|Лабо Бригтон
|1
|0.1
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Калу Самуэль
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.4
|Майер Макс
|3 (1)
|0.3
|Яшари Ардон
|2
|0.2
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.2
|Шадер Софьян
|1
|0.1
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Anel Husic
|3
|0
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Каблан Крис
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Спадануда Кевин
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
3
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
7
Лозанна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Люцерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90
Пропущено
17
15
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
3
18%
5
33%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4
Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1
Результаты матчей
Лозанна
Люцерн
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 80%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
37
37
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|5 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|4 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|6
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Люцерн
|Белоко Стефан
|1 3