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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Лозанна
3:1
Конец матча
Люцерн
0'
4' Желтая карточка
Каблан Крис
12' Желтая карточка
Raoul Giger
0:1
31' Гол
Яшари Ардон
61' Желтая карточка
Калу Самуэль
62' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
66' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:1
68' Гол
Каблан Крис
72' Желтая карточка
Mauricio Willimann
2:1
73' Пенальти
Дюссенн Ноэ
3:1
77' Пенальти
Сене Кали
90' Желтая карточка
Спадануда Кевин
90'+11

Ход матча

4'
Каблан Крис
 
12'
Raoul Giger
 
31'
0:1
Яшари Ардон
(Lars Villiger)
46'
Сузуки Тоити
Диабате Фуссейни
 
55'
 
Mauricio Willimann
Бека Исмаил
61'
Калу Самуэль
 
62'
 
Фрыдек Мартин
66'
 
Белоко Стефан
68'
Каблан Крис
(Калу Самуэль)
1:1
71'
Лабо Бригтон
Калу Самуэль
 
72'
 
Mauricio Willimann
73'
Дюссенн Ноэ
2:1
77'
Сене Кали
3:1
79'
 
Абубакар-Анкра Асума
Lars Villiger
79'
 
Спадануда Кевин
Teddy Okou
79'
 
Кадак Якуб
Белоко Стефан
86'
Дабанлы Беркай
Сене Кали
 
86'
Поати Морган
Каблан Крис
 
90'
 
Спадануда Кевин
90'
 
Ульрих Дарио
Майер Макс
90'
Койл Трей
Саншеш Алвин
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 346 Количество передач 402
  • 46 Владение мячом, % 54
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
20
Каблан
Крис
24
Бернед
Антуан
8
Роше
Джейми
11
Диабате
Фуссейни
80
Саншеш
Алвин
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
32
Хаас
Николас
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
Лозанна
4-2-3-1
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лозанна
Люцерн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
ТМК
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
0:3
С
4:4
С
2:3
С
1:3
С
3:4
С
1:0
КШ
2:0
С
0:1
С
2:0
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.3
Саншеш Алвин 3 0.3
Сене Кали 2 (1) 0.2
Бальде Алиу 2 0.2
Илие Рареш 1 0.1
Каблан Крис 1 0.1
Лабо Бригтон 1 0.1
Кукурузович Степан 0 0
Калу Самуэль 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.4
Майер Макс 3 (1) 0.3
Яшари Ардон 2 0.2
Кадак Якуб 2 (1) 0.2
Шадер Софьян 1 0.1
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Сене Кали 2 1
Anel Husic 3 0
Кустодио Оливье 2 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Каблан Крис 2 0
Бальде Алиу 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Симани Денис 2 0
Дорн Пиус 2 0
Фрыдек Мартин 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Спадануда Кевин 1 0
Яшари Ардон 1 0
Luca Jaquez 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Лозанна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Лозанна
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
7
Лозанна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Люцерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
6
43%
4
33%
76-90

Пропущено

17
15
4 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
3
18%
5
33%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4
Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1

Результаты матчей

Лозанна
Люцерн

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 80%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 4 0 22 - 9 22
2.
Янг Бойз
 9 6 2 1 20 - 9 20
3.
Санкт-Галлен
 10 5 3 2 15 - 9 18
4.
Лугано
 9 5 0 4 18 - 15 15
5.
Люцерн
 10 4 3 3 13 - 14 15
6.
Ивердон
 10 4 3 3 15 - 19 15
7.
Серветт
 10 3 4 3 13 - 15 13
8.
Винтертур
 10 3 3 4 21 - 23 12
9.
Стад Лозанна-Уши
 9 2 2 5 9 - 17 8
10.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 12 - 15 8
11.
Лозанна
 10 2 2 6 13 - 18 8
12.
Базель
 9 1 2 6 13 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Цюрих
 5 4 1 0 11 - 4 13
3.
Янг Бойз
 4 4 0 0 14 - 4 12
4.
Ивердон
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 3 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 5 1 2 2 9 - 10 5
10.
Лозанна
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 2 3 0 11 - 5 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Серветт
 5 2 1 2 6 - 8 7
4.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
5.
Люцерн
 5 1 2 2 4 - 6 5
6.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
7.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 7 - 8 4
8.
Винтертур
 5 1 1 3 13 - 17 4
9.
Стад Лозанна-Уши
 4 1 0 3 5 - 8 3
10.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
11.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Базель
 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Цюрих Маркезано Антонио 5 (3)
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 5
Винтертур Ди Джусто Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 6
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Люцерн Белоко Стефан 1 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Lars Villiger сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Яшари Ардон бьет в цель!
    • 26'
      Бека Исмаил получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Raoul Giger получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна 3:1 Люцерн онлайн

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