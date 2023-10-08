Тур: 8. Стадион: Спарта. Зрители: 10595 Главный судья: Хиглер Деннис
0:4
Конец матча
0'
41' Undefined phrase: football_event_Де Йонг Люк
45' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
45' Желтая карточкаБрим Шарль-Андреас
0:1
51' ГолТильман Малик
54' Желтая карточкаНегли Камиель
0:2
59' ГолБакайоко Жоан
0:3
80' ГолВертессен Йорбе
0:3
88' Не забитый пенальтиДе Йонг Люк
0:4
88' ГолДе Йонг Люк
90' Желтая карточкаДест Серджиньо
90'+5
Ход матча
41'
51'
0:1
54'
59'
0:2
73'
80'
0:3
88'
0:3
88'
0:4
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 11
-
1 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
265 Количество передач 559
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jesse Bal
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
ПСВ
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед
21 матч
4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
13
28
Голов в среднем за матч
1.44
2.33
Среднее время на гол
62
38
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саито Коки
|2
|0.25
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.25
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.25
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.13
|Версейрен Арно
|1
|0.13
|Китолано Джошуа
|1 (1)
|0.13
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|0.88
|Ланг Ноа
|4
|0.5
|Тиль Гус
|3
|0.38
|Вертессен Йорбе
|3
|0.38
|Тильман Малик
|3
|0.38
|Веерман Йоэй
|2
|0.25
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.25
|Бакайоко Жоан
|1
|0.13
|Лосано Ирвинг
|1
|0.13
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.13
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|0
|Де Гузман Джонатан
|2
|0
|Версейрен Арно
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
12
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
4
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
3
33%
6
26%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
5
22%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2
Результаты матчей
Спарта Роттердам
ПСВ
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|22 - 4
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|31 - 6
|20
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 15
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 17
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 14
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 18
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 17
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|16 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 11
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|10 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (5)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сиовас Димитрис
|3