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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 10595 Главный судья: Хиглер Деннис
Спарта Роттердам
0:4
Конец матча
ПСВ
0'
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Де Йонг Люк
45' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
45' Желтая карточка
Брим Шарль-Андреас
0:1
51' Гол
Тильман Малик
54' Желтая карточка
Негли Камиель
0:2
59' Гол
Бакайоко Жоан
0:3
80' Гол
Вертессен Йорбе
0:3
88' Не забитый пенальти
Де Йонг Люк
0:4
88' Гол
Де Йонг Люк
90' Желтая карточка
Дест Серджиньо
90'+5

Ход матча

35'
 
Лосано Ирвинг
Ланг Ноа
41'
 
Де Йонг Люк
45'
Де Гузман Джонатан
 
45'
Брим Шарль-Андреас
 
51'
0:1
Тильман Малик
(Де Йонг Люк)
54'
Негли Камиель
 
59'
0:2
Бакайоко Жоан
(Лосано Ирвинг)
64'
Анелло Агустин
Де Гузман Джонатан
 
73'
 
Тиль Гус
Тильман Малик
73'
 
Сайбари Исмаэль
Веерман Йоэй
73'
Метиньо
Клемент Пелле
 
73'
Брим Шарль-Андреас
Негли Камиель
 
77'
 
Белла-Кочап Армель
Рамальо Андре
78'
 
Вертессен Йорбе
Бакайоко Жоан
80'
0:3
Вертессен Йорбе
87'
Jesse Bal
Версейрен Арно
 
88'
0:3
Де Йонг Люк
88'
0:4
Де Йонг Люк
90'
 
Дест Серджиньо

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 11
  • 1 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 265 Количество передач 559
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Китолано
Джошуа
10
Версейрен
Арно
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Клемент
Пелле
9
Леуритсен
Тобиас
11
Негли
Камиель
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
10
Тильман
Малик
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
Спарта Роттердам
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
ПСВ

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 13 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

Э
0:1
К
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:2
К
3:1
Э
1:0
ПД
2:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

16
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

13
28

Голов в среднем за матч

1.44
2.33

Среднее время на гол

62
38

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саито Коки 2 0.25
Леуритсен Тобиас 2 0.25
Брим Шарль-Андреас 2 0.25
Де Гузман Джонатан 1 0.13
Версейрен Арно 1 0.13
Китолано Джошуа 1 (1) 0.13
Ван Крой Вито 0 0
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (2) 0.88
Ланг Ноа 4 0.5
Тиль Гус 3 0.38
Вертессен Йорбе 3 0.38
Тильман Малик 3 0.38
Веерман Йоэй 2 0.25
Пепи Рикардо 2 (1) 0.25
Бакайоко Жоан 1 0.13
Лосано Ирвинг 1 0.13
Сайбари Исмаэль 1 0.13
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 0
Де Гузман Джонатан 2 0
Версейрен Арно 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Спарта Роттердам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
12
Спарта Роттердам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
4
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
22%
5
22%
31-45
3
33%
6
26%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
1
11%
5
22%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1 Эксельсиор - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0
Спарта Роттердам - Схевенинген 1:2 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4
Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2

Результаты матчей

Спарта Роттердам
ПСВ

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
1
6
2.5
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 7 1 0 22 - 4 22
3.
Твенте
 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 2 0 31 - 6 20
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 17 - 15 13
6.
Эксельсиор
 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
8.
Хераклес
 Заявка 8 3 2 3 12 - 17 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 2 3 3 7 - 14 9
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
11.
Витесс
 Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
13.
Херенвен
 Заявка 8 2 1 5 10 - 18 7
14.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 1 5 7 - 18 7
15.
Валвейк
 Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
16.
Аякс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 17 5
17.
Волендам
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
18.
Утрехт
 Заявка 8 1 0 7 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 4 0 0 14 - 3 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
6.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Волендам
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
15.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
17.
Витесс
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 16 - 3 10
4.
Твенте
 Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5.
Эксельсиор
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 10 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 7 (5)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Сиовас Димитрис 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Велтхёйс Тейс из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 91'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    ПСВ начинает контратаку
  • 91'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Jesse Bal ослабляет давление, выбив мяч.
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