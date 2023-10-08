Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Charles-Andreas Brym получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

45' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда ПСВ , будет отменен из-за фола.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

42' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

40' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Джевенсио ван дер Куст наказан за толчок Бакайоко Жоан

39' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Бакайоко Жоан наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

34' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

31' Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

28' Ланг Ноа не смог попасть в створ ударом издали

28' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Негли Камиель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тезе Джордан бьет со штрафного в створ, но Nick Olij держит все под контролем

24' Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

17' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет ПСВ

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

15' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Негли Камиель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Боскальи Оливье и попал в каркас ворот!

9' Леуритсен Тобиас нанес удар головой, но Вальтер Бенитес спокойно отбил мяч.

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ланг Ноа

6' Хорошую попытку сделал Тильман Малик . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

6' Схаутен Йерди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Удар от ворот произведет ПСВ

2' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре