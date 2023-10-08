  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Алавес
0:0
Первый тайм: 14'
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 120
Алавес 16.7% (20)
X 34.2% (41)
Бетис 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Бетис
3.28
3.35
Реклама, pari.ru
3.05
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
18
Гуриди
Хон
7
Сола
Алекс
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
17
Родри
Родриго
10
Перес
Айосе
Алавес
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Бетис

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.57

Среднее время на гол

157
57

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.21
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
66

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.22
Риоха Луис 1 0.11
Дуарте Рубен 1 0.11
Омородион Сэмюэль 1 0.11
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.33
Диао Ассане 2 0.22
Перес Айосе 1 0.11
Иско Аларкон 1 0.11
Рока Марк 1 0.11
Гидо Родригес 1 0.11
Эззалзули Абде 1 0.11
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Гевара Андер 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Риоха Луис 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Седлар Александр 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 4 0
Иско Аларкон 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Перес Айосе 1 0
Бартра Марк 1 0
Песселья Херман 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Абнер 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Алавес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
4
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1
Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0

Результаты матчей

Алавес
Бетис

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Алавес
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 12 13
9.
Хетафе
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
19.
Сельта
 0:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Сельта
 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Сельта
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
  • 13'
    Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 11'
    Бетис контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Алавес: 39%, Бетис: 61%.
  • 9'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 9'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 9'
    Гевара Андер из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Алавес 16.7% (20)
    X 34.2% (41)
    Бетис 49.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Бетис
    3.28
    3.35
    Реклама, pari.ru
    3.05
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алавес 0:0 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:0 Бетис

    Исход игры
    Алавес
    16.7% (20)
    Ничья
    34.2% (41)
    Бетис
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Бетис
    26.7% (32)
    0:1 Бетис
    17.5% (21)
    1:0 Алавес
    7.5% (9)
    2:1 Алавес
    6.7% (8)
    0:2 Бетис
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алавес
    Бетис
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     