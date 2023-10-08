Тур: 9. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 18288 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
0:1
32' ГолПерес Айосе
34' Желтая карточкаГидо Родригес
1:1
35' Гол в свои воротаБельерин Эктор
62' Желтая карточкаРиоха Луис
71' Желтая карточкаАбнер
83' Желтая карточкаОмородион Сэмюэль
89' Желтая карточкаИско Аларкон
90' Желтая карточкаСедлар Александр
90' Красная карточкаВиллиан Жозе
90'+7
Ход матча
32'
0:1
34'
35'
1:1
62'
71'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
344 Количество передач 553
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
28
Риад
Чади
20
Абнер
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Selu Diallo
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Силва РуиВратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алавес
Бетис
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.57
Среднее время на гол
157
57
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.21
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
66
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|0.22
|Риоха Луис
|1
|0.11
|Дуарте Рубен
|1
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.11
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|3
|0.33
|Перес Айосе
|2
|0.22
|Диао Ассане
|2
|0.22
|Иско Аларкон
|1
|0.11
|Рока Марк
|1
|0.11
|Гидо Родригес
|1
|0.11
|Эззалзули Абде
|1
|0.11
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Энрике Луис IX
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|4
|0
|Дуарте Рубен
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Абкар Абделькабир
|2
|0
|Омородион Сэмюэль
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Хави Лопеc
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Кике Гарсия
|1
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Марин Рафа
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|3
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Алавес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
5
38%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1
Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0
Результаты матчей
Алавес
Бетис
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Алавес
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
36
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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|Хетафе
|Дьене Даконам
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|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 1:1 Бетис
Исход игры
Алавес
16.7% (20)
Ничья
34.2% (41)
Бетис
49.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
68.38% (80)
Нет
31.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (39)
1:2 Бетис
26.7% (32)
0:1 Бетис
17.5% (21)
1:0 Алавес
7.5% (9)
2:1 Алавес
6.7% (8)
0:2 Бетис
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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