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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 18288 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Алавес
1:1
Конец матча
Бетис
0'
0:1
32' Гол
Перес Айосе
34' Желтая карточка
Гидо Родригес
1:1
35' Гол в свои ворота
Бельерин Эктор
62' Желтая карточка
Риоха Луис
71' Желтая карточка
Абнер
83' Желтая карточка
Омородион Сэмюэль
89' Желтая карточка
Иско Аларкон
90' Желтая карточка
Седлар Александр
90' Красная карточка
Виллиан Жозе
90'+7

Ход матча

32'
0:1
Перес Айосе
34'
 
Гидо Родригес
35'
Бельерин Эктор
1:1
46'
 
Карвалью Вилльям
Гидо Родригес
62'
Риоха Луис
 
65'
 
Эззалзули Абде
Родри Родриго
71'
 
Абнер
73'
Бенавидес Карлос
Хаджи Янис
 
73'
Алькаин Чебер
Сола Алекс
 
76'
 
Виллиан Жозе
Диао Ассане
76'
 
Гуардадо Андрес
Рока Марк
77'
Омородион Сэмюэль
Кике Гарсия
 
83'
Омородион Сэмюэль
 
86'
Реббах Абдеррахман
Риоха Луис
 
86'
Дуарте Рубен
Хави Лопеc
 
89'
 
Руибаль Айтор
Перес Айосе
89'
 
Иско Аларкон
90'
Седлар Александр
 
90'
 
Виллиан Жозе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 344 Количество передач 553
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Алавес 16.7% (20)
X 34.2% (41)
Бетис 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
27
Хави
Лопеc
6
Гевара
Андер
18
Гуриди
Хон
7
Сола
Алекс
10
Хаджи
Янис
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
17
Родри
Родриго
10
Перес
Айосе
Алавес
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Алавес
Бетис

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.57

Среднее время на гол

157
57

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.21
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
66

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 2 0.22
Риоха Луис 1 0.11
Дуарте Рубен 1 0.11
Омородион Сэмюэль 1 0.11
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 3 0.33
Перес Айосе 2 0.22
Диао Ассане 2 0.22
Иско Аларкон 1 0.11
Рока Марк 1 0.11
Гидо Родригес 1 0.11
Эззалзули Абде 1 0.11
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Энрике Луис IX 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 4 0
Дуарте Рубен 2 0
Горосабел Андони 2 0
Риоха Луис 2 0
Седлар Александр 2 0
Гевара Андер 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Омородион Сэмюэль 2 0
Бланко Антонио 0 1
Хави Лопеc 1 0
Хаджи Янис 1 0
Кике Гарсия 1 0
Гуриди Хон 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Сола Алекс 1 0
Марин Рафа 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 3 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Бартра Марк 1 0
Песселья Херман 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5
Алавес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Алавес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
4
44%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
5
38%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Осасуна 0:2 Сельта - Алавес 1:1 Алавес - Атлетик Б 0:2 Райо Вальекано - Алавес 2:0
Алавес - Валенсия 1:0 Хетафе - Алавес 1:0 Алавес - Севилья 4:3 Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0 Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1
Бетис
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1
Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Бетис - Валенсия 1:1 Жирона - Бетис 1:2 Бетис - Хетафе 0:1 Севилья - Бетис 0:0

Результаты матчей

Алавес
Бетис

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Алавес
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 0:1 Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Гранада
 1:0 Заявка 9 2 2 5 14 - 21 8
18.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
19.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Гранада
 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
5.
Барселона
 0:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 1:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
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Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 51'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Алавес: 39%, Бетис: 61%.
    • 51'
      Сола Алекс из команды Алавес в офсайде
    • 51'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Бельерин Эктор наказан за толчок Хави Лопеc
    • 50'
      Хави Лопеc из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 48'
      Риоха Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Хаджи Янис из команды Алавес подал угловой слева.
    • 48'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Абнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 46'
      Бетис начинает контратаку
    • 46'
      Абнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 46'
      Контроль мяча: Алавес: 38%, Бетис: 62%.
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Сола Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Хаджи Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 44'
      Риоха Луис из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
    • 44'
      Кике Гарсия пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем
    • 43'
      Хаджи Янис выиграл воздушное противоборство у Диао Ассане.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 43'
      Хаджи Янис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Риад Чади ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Хави Лопеc создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 41'
      Шанс! Песселья Херман из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • 41'
      Иско Аларкон из команды Бетис подал угловой справа.
    • 41'
      Хави Лопеc из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Хаджи Янис сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Контроль мяча: Алавес: 38%, Бетис: 62%.
    • 40'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.
    • 36'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес.
    • 35'
      Г О О О О Л - Бельерин Эктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Хаджи Янис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Алавес: 38%, Бетис: 62%.
    • 34'
      Гидо Родригес получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Судья сигнализирует, что Гидо Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Хаджи Янис
    • 34'
      Алавес контролирует мяч.
    • 33'
      Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 32'
      Диао Ассане сделал ключевой пас для гола!
    • 32'
      Г О О О О О Л - Перес Айосе из команды Бетис легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Гидо Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 32'
      Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Гевара Андер из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иско Аларкон
    • 30'
      Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Алавес: 41%, Бетис: 59%.
    • 29'
      Гевара Андер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Седлар Александр из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
    • 27'
      Риоха Луис пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем
    • 27'
      Хаджи Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 26'
      Хаджи Янис из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Алавес: 42%, Бетис: 58%.
    • 25'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Родри Родриго нанес удар в каркас ворот!
    • 24'
      Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Абкар Абделькабир ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Алавес
    • 23'
      Седлар Александр из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Бетис контролирует мяч.
    • 21'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Алавес: 40%, Бетис: 60%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Кике Гарсия должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Кике Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 19'
      Браво Клаудио из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 18'
      Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Алавес контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 15'
      Контроль мяча: Алавес: 29%, Бетис: 71%.
    • 14'
      Родри Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Горосабел Андони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 13'
      Седлар Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Бетис контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Алавес: 39%, Бетис: 61%.
    • 9'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Гевара Андер из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Перес Айосе из команды Бетис в офсайде
    • 7'
      Седлар Александр выиграл воздушное противоборство у Перес Айосе.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Алавес: 40%, Бетис: 60%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 5'
      Сола Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Хави Лопеc из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Хаджи Янис из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Браво Клаудио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Хаджи Янис из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Песселья Херман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Алавес пытается что-то создать.
    • 4'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Риоха Луис из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Абкар Абделькабир из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гевара Андер из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иско Аларкон
    • 3'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Рока Марк выиграл воздушное противоборство у Риоха Луис.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Седлар Александр из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иско Аларкон
    • 1'
      Бетис контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Алавес 16.7% (20)
    X 34.2% (41)
    Бетис 49.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Алавес 1:1 Бетис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 1:1 Бетис

    Исход игры
    Алавес
    16.7% (20)
    Ничья
    34.2% (41)
    Бетис
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (39)
    1:2 Бетис
    26.7% (32)
    0:1 Бетис
    17.5% (21)
    1:0 Алавес
    7.5% (9)
    2:1 Алавес
    6.7% (8)
    0:2 Бетис
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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