Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Бетис

48' Риоха Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Абнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Удар от ворот произведет Алавес

46' Абнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Бетис

45' Хорошую попытку сделал Сола Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Хаджи Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Бетис

44' Кике Гарсия пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

43' Удар от ворот произведет Бетис

43' Хаджи Янис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Хави Лопеc создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Алавес

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алавес

35' Г О О О О Л - Бельерин Эктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

35' Хаджи Янис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Гидо Родригес получил желтую карточку от судьи

33' Команда Бетис забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О О Л - Перес Айосе из команды Бетис легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

32' Хорошую попытку сделал Гидо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Алавес

27' Риоха Луис пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

27' Хаджи Янис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Удар от ворот произведет Бетис

26' Хаджи Янис из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Родри Родриго нанес удар в каркас ворот!

24' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Удар от ворот произведет Алавес

21' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Диао Ассане выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Бетис

19' Оооо... вот это был удар! Кике Гарсия должен был забить с этой позиции.

18' Удар от ворот произведет Бетис

18' Кике Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Бетис

14' Родри Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хорошую попытку сделал Горосабел Андони . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Риоха Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Седлар Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Бетис

5' Сола Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Хави Лопеc из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля