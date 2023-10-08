Тур: 9. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
12
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
27 Костис ИлиасЗащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Нино АдрианНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Реал Сосьедад
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед
29 матчей
62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.57
Среднее время на гол
84
157
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.41
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
63
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.71
|Корреа Анхель
|3
|0.43
|Гризманн Антуан
|3
|0.43
|Депай Мемфис
|2
|0.29
|Льоренте Маркос
|2
|0.29
|Молина Науэль
|2
|0.29
|Рикельме Родриго
|1
|0.14
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|5
|0.63
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.38
|Барренечеа Андер
|3
|0.38
|Браис Мендес
|1
|0.13
|Субименди Мартин
|1
|0.13
|Фернандес Карлос
|1
|0.13
|Ле Норман Робен
|1
|0.13
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|2
|1
|Эрмосо Марио
|3
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Ривас Пабло Барриос
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
14
Атлетико М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
4
44%
1
7%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2
Результаты матчей
Атлетико М
Реал Сосьедад
Точный счет
3:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
52
35
43
35
16
26
16
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|2:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Вылет в Сегунду
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|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетико М
86.8% (105)
Ничья
11.6% (14)
Реал Сосьедад
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.96% (76)
Меньше
35.04% (41)
Обе команды забьют
Да
71.79% (84)
Нет
28.21% (33)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
53.7% (65)
1:0 Атлетико М
18.2% (22)
2:0 Атлетико М
8.3% (10)
1:1 Ничья
6.6% (8)
2:2 Ничья
4.1% (5)
3:1 Атлетико М
3.3% (4)
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