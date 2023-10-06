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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 42
Атлетико М 92.9% (39)
X 7.1% (3)
Реал Сосьедад 0% (0)
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Атлетико М
Ничья
Реал Сосьедад
1.94
4.55
4.70
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Атлетико М
Реал Сосьедад

История личных встреч

Атлетико М
Реал Сосьедад

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
13.6%
18.2%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед

29 матчей

62.1%
17.2%
20.7%
18 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

51.7%
31%
17.3%
15 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:2
П
2:0
П
3:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:0
П
0:2
ТМК
0:2
П
2:0
П
2:1
П
4:0
П
1:2
П
0:1
П
0:1
П
1:1
П
0:4
П
3:0
П
2:4

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.57

Среднее время на гол

84
157

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.41
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

63
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.71
Корреа Анхель 3 0.43
Гризманн Антуан 3 0.43
Депай Мемфис 2 0.29
Льоренте Маркос 2 0.29
Молина Науэль 2 0.29
Рикельме Родриго 1 0.14
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 5 0.63
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.38
Барренечеа Андер 3 0.38
Браис Мендес 1 0.13
Субименди Мартин 1 0.13
Фернандес Карлос 1 0.13
Ле Норман Робен 1 0.13
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 2 1
Эрмосо Марио 3 0
Гризманн Антуан 2 0
Ривас Пабло Барриос 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Коке Хорхе 1 0
Савич Стефан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Хименес Хосе 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Траоре Амари 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
14
Атлетико М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Реал Сосьедад
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
11%
3
21%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
4
44%
1
7%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
2
11%
4
25%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1
Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Атлетико М - К-Лига Старс 2:3 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0 Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3
Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2

Результаты матчей

Атлетико М
Реал Сосьедад

Точный счет

3:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
7
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
2
1.5
3
5
4
3
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6
1
6
4.5
1
7
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Атлетико М.
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    • Прогнозы 42
    Атлетико М 92.9% (39)
    X 7.1% (3)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.94
    4.55
    4.70
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетико М
    92.9% (39)
    Ничья
    7.1% (3)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    52.4% (22)
    1:0 Атлетико М
    19% (8)
    2:0 Атлетико М
    14.3% (6)
    3:1 Атлетико М
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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    Атлетико М
    Реал Сосьедад
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