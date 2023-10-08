Тур: 9. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Сото Сесар
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
15 Владение мячом, % 85
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
23
Кунде
Жюль
32
Лопес
Фермин
6
Гави
27
Ямаль
Ламин
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
11 Узуни МюртоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Вайссман ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
37 Виктор ПоПолузащитник
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гранада
Барселона
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
19 матчей
15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.78
2.3
Среднее время на гол
32
39
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.84
1.53
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарагоса Брайан
|4 (1)
|0.44
|Бое Лукас
|3
|0.33
|Узуни Мюрто
|3 (1)
|0.33
|Рубио Мигель
|1
|0.11
|Санчес Рикард
|1
|0.11
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.11
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Микель Игнаси
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.56
|Торрес Ферран
|3
|0.33
|Канселу Жоау
|2
|0.22
|Рафинья Диас
|2
|0.22
|Фелиш Жоау
|1
|0.11
|Гави
|1
|0.11
|Де Йонг Френки
|1
|0.11
|Кунде Жюль
|1
|0.11
|Педри
|1
|0.11
|Лопес Фермин
|1
|0.11
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Микель Игнаси
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Руис Серхио
|2
|0
|Санчес Рикард
|2
|0
|Пако Лопес
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Бое Лукас
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Узуни Мюрто
|1
|0
|Торренте Рауль
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|3
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
2
Гранада
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
10
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
7
10
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
4
57%
6
60%
76-90
Пропущено
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
67%
76-90
Забито
13
18
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
5
28%
61-75
5
38%
7
39%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
43%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2
Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4
Результаты матчей
Гранада
Барселона
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гранада
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
62
35
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 21
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 15
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 12
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|1:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
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|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Бетис
|Гидо Родригес
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Барселона
Исход игры
Гранада
2.3% (3)
Ничья
1.5% (2)
Барселона
96.2% (127)
Тотал 2.5
Больше
59.66% (71)
Меньше
40.34% (48)
Обе команды забьют
Да
46.22% (55)
Нет
53.78% (64)
Популярный счёт
0:2 Барселона
31.1% (41)
1:2 Барселона
22.7% (30)
1:3 Барселона
14.4% (19)
0:3 Барселона
11.4% (15)
0:1 Барселона
4.5% (6)
1:4 Барселона
1.5% (2)
0:4 Барселона
1.5% (2)
2:4 Барселона
1.5% (2)
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