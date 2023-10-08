Запирает "Барселона" своего соперника на его половине поля, однако подвижная оборона "Гранады" не позволяет добираться каталонцам до штрафной площади Феррейры.

Отметим, что в прошлом сезоне "Гранада" оба матча с "Барселоной" свела к ничейному исходу - 1:1. А еще раньше на "Камп Ноу" была выездная победа андердога, так что сегодня сине-гранатовые рискуют продлить неудачную серию против "Гранады".

Канселу обыгрывается на правом фланге атаки с Ямалем, однако подачу португальца в штрафную блокирует защитник - угловой.

Гюндоган с углового исполнил подачу в центр штрафной, однако борьба на втором этаже осталась за игроками "Гранады".

Гави приближается к штрафной хозяев и исполняет пас на Фелиша, мяч через рикошет доходит до португальца, однако удар Жоау с разворота парирует Феррейра!

Угловой с левого фланга подает Гюндоган, сразу несколько падений в штрафной арбитр оставляет без внимания, а Фелиш головой с линии вратарской бьет неточно.

9' "Барселона" в обороне в этом сезоне выглядит не так впечатляюще, как в прошлом, но пока поражений команда Хави избегает.

8' Больше "Гранады" в этом сезоне пропускает только главный аутсайдер "Альмерия", а вот забивают хозяева сегодняшнего матча больше, чем 13 команд Ла Лиги.

7' "Гранада" перед этим матчем располагалась в зоне вылета, довольно веселые результаты демонстрирует команда Пако Лопеса, но победа всего одна.

6' Еще одна атака хозяев через правый фланг завершается подачей Сарагосы в штрафную - мяч улетает за лицевую линию.

5' Все конкуренты "Барселоны" в девятом туре добились побед, если каталонцы не хотят отпускать "Реал" на расстояние 4 очков, то им надо добиваться успеха впереди как минимум дважды.

4' Ферран Торрес получает мяч в штрафной в выгодной позиции, однако долго форвард каталонцев подрабатывал снаряд, в итоге его удар был заблокирован.

3' Переходит "Барселона" к осаде чужой штрафной площади, вряд ли бы мы видели иной рисунок при счёте 0:0, но теперь давление на действующего чемпиона еще выше.