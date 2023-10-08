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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Гранада
1:0
Первый тайм: 19'
Барселона

Ход матча

1'
Сарагоса Брайан
(Бое Лукас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 15 Владение мячом, % 85

Владение мячом

Прогнозы 132
Гранада 2.3% (3)
X 1.5% (2)
Барселона 96.2% (127)
Все прогнозы
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13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
11
Узуни
Мюрто
24
Вильяр
Гонсало
23
Гумбау
Херард
33
Альваро
Фернандес
7
Бое
Лукас
26
Сарагоса
Брайан
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Канселу
Жоау
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
32
Лопес
Фермин
22
Гюндоган
Илкай
6
Гави
27
Ямаль
Ламин
7
Торрес
Ферран
14
Фелиш
Жоау
Гранада
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Гранада
Барселона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
3:5
ЛЛ
0:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
1:4
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:3
П
6:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
2:0
П
5:3
П
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.78
2.3

Среднее время на гол

32
39

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.84
1.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 4 (1) 0.44
Бое Лукас 3 0.33
Узуни Мюрто 3 (1) 0.33
Рубио Мигель 1 0.11
Санчес Рикард 1 0.11
Омородион Сэмюэль 1 0.11
Пуэртас Антонио 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Гумбау Херард 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.56
Торрес Ферран 3 0.33
Канселу Жоау 2 0.22
Рафинья Диас 2 0.22
Фелиш Жоау 1 0.11
Гави 1 0.11
Де Йонг Френки 1 0.11
Кунде Жюль 1 0.11
Педри 1 0.11
Лопес Фермин 1 0.11
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Микель Игнаси 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пако Лопес 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 3 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Ромеу Ориоль 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2
Гранада
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
10
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

7
10
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
4
57%
6
60%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
67%
76-90

Забито

13
18
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
5
28%
61-75
5
38%
7
39%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
43%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2
Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4

Результаты матчей

Гранада
Барселона

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гранада
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 0:1 Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Гранада
 1:0 Заявка 9 2 2 5 14 - 21 8
18.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
19.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Гранада
 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
5.
Барселона
 0:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 1:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    17'
    Угловой с левого фланга подает Гюндоган, сразу несколько падений в штрафной арбитр оставляет без внимания, а Фелиш головой с линии вратарской бьет неточно.
  • Опасный момент
    16'
    Гави приближается к штрафной хозяев и исполняет пас на Фелиша, мяч через рикошет доходит до португальца, однако удар Жоау с разворота парирует Феррейра!
  • Угловой
    15'
    Гюндоган с углового исполнил подачу в центр штрафной, однако борьба на втором этаже осталась за игроками "Гранады".
  • 14'
    Канселу обыгрывается на правом фланге атаки с Ямалем, однако подачу португальца в штрафную блокирует защитник - угловой.
  • 13'
    Отметим, что в прошлом сезоне "Гранада" оба матча с "Барселоной" свела к ничейному исходу - 1:1. А еще раньше на "Камп Ноу" была выездная победа андердога, так что сегодня сине-гранатовые рискуют продлить неудачную серию против "Гранады".
  • 11'
    Ямаль с правого края штрафной исполняет невысокий навес в центр, защитники "Гранады" выбивают мяч подальше.
  • 10'
    Запирает "Барселона" своего соперника на его половине поля, однако подвижная оборона "Гранады" не позволяет добираться каталонцам до штрафной площади Феррейры.
  • 9'
    "Барселона" в обороне в этом сезоне выглядит не так впечатляюще, как в прошлом, но пока поражений команда Хави избегает. 
  • 8'
    Больше "Гранады" в этом сезоне пропускает только главный аутсайдер "Альмерия", а вот забивают хозяева сегодняшнего матча больше, чем 13 команд Ла Лиги.
  • 7'
    "Гранада" перед этим матчем располагалась в зоне вылета, довольно веселые результаты демонстрирует команда Пако Лопеса, но победа всего одна.
  • 6'
    Еще одна атака хозяев через правый фланг завершается подачей Сарагосы в штрафную - мяч улетает за лицевую линию.
  • 5'
    Все конкуренты "Барселоны" в девятом туре добились побед, если каталонцы не хотят отпускать "Реал" на расстояние 4 очков, то им надо добиваться успеха впереди как минимум дважды.
  • 4'
    Ферран Торрес получает мяч в штрафной в выгодной позиции, однако долго форвард каталонцев подрабатывал снаряд, в итоге его удар был заблокирован.
  • 3'
    Переходит "Барселона" к осаде чужой штрафной площади, вряд ли бы мы видели иной рисунок при счёте 0:0, но теперь давление на действующего чемпиона еще выше.
  • 2'
    Да, крайне неожиданный старт в нашем матче, обидно, если кто-то на "Нуэво Лос Карменос" не успел к стартовому свистку.
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    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БРАЙАН САРАГОСА!
      18 секунд потребовалось хозяевам, чтобы открыть счёт! Вертикальная атака "Гранады", Бойе катит мяч на правый край штрафной на Сарагосу, который ударом низом заставляет капитулировать Тер Штегена!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:0 Барселона

    Исход игры
    Гранада
    2.3% (3)
    Ничья
    1.5% (2)
    Барселона
    96.2% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    46.22% (55)
    Нет
    53.78% (64)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    31.1% (41)
    1:2 Барселона
    22.7% (30)
    1:3 Барселона
    14.4% (19)
    0:3 Барселона
    11.4% (15)
    0:1 Барселона
    4.5% (6)
    1:4 Барселона
    1.5% (2)
    0:4 Барселона
    1.5% (2)
    2:4 Барселона
    1.5% (2)
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