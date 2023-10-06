  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Гранада
 
Позже
Барселона
Прогнозы 43
Гранада 0% (0)
X 0% (0)
Барселона 100% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Барселона
7.40
Реклама, tennisi.bet
6.70
1.44
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Гранада
Барселона

История личных встреч

Гранада
Барселона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

19 матчей

15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

10.5%
21.1%
68.4%
2 победы 4 ничьи 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
КК
3:5
ЛЛ
0:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
1:4
П
1:0
П
0:3
П
4:0
П
1:3
П
6:0
П
1:0
П
4:0
П
1:2
П
2:0
П
5:3
П
0:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.78
2.3

Среднее время на гол

32
39

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.84
1.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 3 0.38
Сарагоса Брайан 3 (1) 0.38
Узуни Мюрто 3 (1) 0.38
Рубио Мигель 1 0.13
Санчес Рикард 1 0.13
Омородион Сэмюэль 1 0.13
Пуэртас Антонио 0 0
Вильяр Гонсало 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Микель Игнаси 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Гумбау Херард 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.63
Торрес Ферран 3 0.38
Канселу Жоау 2 0.25
Рафинья Диас 2 0.25
Фелиш Жоау 1 0.13
Гави 1 0.13
Де Йонг Френки 1 0.13
Кунде Жюль 1 0.13
Педри 1 0.13
Лопес Фермин 1 0.13
Гюндоган Илкай 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Ямаль Ламин 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Микель Игнаси 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Руис Серхио 2 0
Санчес Рикард 2 0
Пако Лопес 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Узуни Мюрто 1 0
Торренте Рауль 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 3 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Ромеу Ориоль 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2
Гранада
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
10
Гранада
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Барселона
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
3
38%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

7
10
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
4
57%
6
60%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
67%
76-90

Забито

13
18
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
5
28%
61-75
5
38%
7
39%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
43%
2
22%
31-45
2
10%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Гранада - Жирона 2:4
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2
Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4

Результаты матчей

Гранада
Барселона

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гранада
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
3
5
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 0 1 16 - 6 21
2.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
3.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 11 19
4.
Атлетико М
 Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Райо Вальекано
 Заявка 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 10 - 12 12
9.
Валенсия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
10.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
11.
Кадис
 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
12.
Хетафе
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 2 2 4 4 - 7 8
14.
Вильярреал
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Севилья
 Заявка 7 2 1 4 11 - 10 7
16.
Алавес
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
17.
Мальорка
 Заявка 8 1 4 3 11 - 14 7
18.
Сельта
 Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
19.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
20.
Альмерия
 Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
3.
Атлетико М
 Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
7.
Кадис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
12.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
13.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Сельта
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Осасуна
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Валенсия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Бетис
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Альмерия
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
16.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 6 - 11 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 6 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Мальорка Родригес Даниэль I 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 32.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Гранада 0% (0)
    X 0% (0)
    Барселона 100% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Барселона
    7.40
    Реклама, tennisi.bet
    6.70
    1.44
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гранада - Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Гранада - Барселона

    Исход игры
    Гранада
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Барселона
    100% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    32.6% (14)
    1:2 Барселона
    18.6% (8)
    1:3 Барселона
    16.3% (7)
    0:3 Барселона
    14% (6)
    0:1 Барселона
    7% (3)
    0:4 Барселона
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гранада
    Барселона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     