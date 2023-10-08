Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

96' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Ахомач Илиас нырнул в штрафной. Спорно!

96' Эррера Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

96' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

95' Каба Сори получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Кардона Серхи получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Парехо Даниэль из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

94' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Забив гол, Вильярреал сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

92' Г О О О О Л - Морено Херард из команды Вильярреал левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

92' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Вильярреал

91' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Вильярреал

87' Виера Хонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Виера Хонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Моралес Луис из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Вильярреал

83' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Парехо Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

82' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

77' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Родригес Кирьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Моралес Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

73' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Родригес Кирьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

70' Оооо... вот это был удар! Сорлот Александр должен был забить с этой позиции.

70' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Хорошую попытку сделал Капу Этьен . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Парехо Даниэль из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Матч возобновлен

69' Парк Марвин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' Парехо Даниэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

69' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

67' Тригерос Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

64' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Капу Этьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Сегодняшная посещаемость составляет 16249 болельщиков

56' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

56' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хорошую попытку сделал Луаодис Энзо . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Г О О О О О Л - Кардона Марк из команды Лас-Пальмас забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Филип Йоргенсен прыгнул вправо!

50' После проверки VAR судья изменил решение - Лас-Пальмас пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лас-Пальмас

46' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.