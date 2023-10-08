Тур: 9. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 16249 Главный судья: Муньис Алехандро
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
45' Желтая карточкаПино Йереми
0:1
45' ГолКоко Сауль
0:2
51' ПенальтиКардона Марк
69' Желтая карточкаПарехо Даниэль
69' Желтая карточкаПарк Марвин
72' Желтая карточкаРодригес Кирьян
1:2
90' ГолМорено Херард
90' Желтая карточкаКардона Серхи
90' Желтая карточкаКаба Сори
90' Желтая карточкаАхомач Илиас
90' Желтая карточкаКапу Этьен
Ход матча
45'
45'
0:1
51'
0:2
69'
69'
72'
90'
1:2
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
23 Количество передач 59
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
21
Пино
Йереми
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
19
Кардона
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Моралес ЛуисПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Лас-Пальмас
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.44
|Морено Херард
|3
|0.33
|Баэна Алехандро
|1
|0.11
|Куэнка Хорхе
|1
|0.11
|Фойт Хуан
|1
|0.11
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.11
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.22
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.22
|Родригес Кирьян
|1
|0.11
|Коко Сауль
|1
|0.11
|Каба Сори
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|3
|1
|Пино Йереми
|4
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|1
|Морено Альберто
|1
|1
|Бреретон Бен
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Араухо Хулиан
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Коко Сауль
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
0
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Вильярреал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
4
57%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1
Результаты матчей
Вильярреал
Лас-Пальмас
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|2:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|2:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас
Исход игры
Вильярреал
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Лас-Пальмас
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.62% (52)
Меньше
57.38% (70)
Обе команды забьют
Да
42.62% (52)
Нет
57.38% (70)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
33.6% (42)
1:0 Вильярреал
29.6% (37)
2:0 Вильярреал
24.8% (31)
3:1 Вильярреал
5.6% (7)
1:1 Ничья
1.6% (2)
3:0 Вильярреал
1.6% (2)
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