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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 16249 Главный судья: Муньис Алехандро
Вильярреал
1:2
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
45' Желтая карточка
Пино Йереми
0:1
45' Гол
Коко Сауль
0:2
51' Пенальти
Кардона Марк
68' Желтая карточка
Парехо Даниэль
68' Желтая карточка
Парк Марвин
72' Желтая карточка
Родригес Кирьян
1:2
90' Гол
Морено Херард
90' Желтая карточка
Кардона Серхи
90' Желтая карточка
Каба Сори
90' Желтая карточка
Ахомач Илиас
90' Желтая карточка
Капу Этьен
90'+14

Ход матча

45'
Пино Йереми
 
45'
0:1
Коко Сауль
46'
Моралес Луис
Пино Йереми
 
51'
0:2
Кардона Марк
58'
 
Каба Сори
Кардона Марк
58'
 
Парк Марвин
Пехиньо Франсиско
58'
Фемения Кико
Бреретон Бен
 
58'
Морено Альберто
Педраса Альфонсо
 
66'
Ахомач Илиас
Альбиоль Рауль
 
68'
Парехо Даниэль
 
68'
 
Парк Марвин
72'
 
Родригес Кирьян
75'
Морено Херард
Тригерос Мануэль
 
76'
 
Виера Хонатан
Луаодис Энзо
76'
 
Перроне Максимо
Муньос Хави
88'
 
Эррера Кристиан
Мунир Эль-Хаддади
90'
Морено Херард
(Ахомач Илиас)
1:2
90'
 
Кардона Серхи
90'
 
Каба Сори
90'
Ахомач Илиас
 
90'
Капу Этьен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 409 Количество передач 435
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Вильярреал 96.8% (121)
X 1.6% (2)
Лас-Пальмас 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
21
Пино
Йереми
14
Тригерос
Мануэль
9
Бреретон
Бен
11
Сорлот
Александр
13
Вальес
Альваро
4
Суарес
Алехандро
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
17
Мунир
Эль-Хаддади
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
12
Луаодис
Энзо
24
Пехиньо
Франсиско
19
Кардона
Марк
Вильярреал
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Вильярреал
Лас-Пальмас

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

П
0:2
П
4:0
П
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:0
С
1:1
С
2:2
КК
2:1
КК
2:4

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.44
Морено Херард 3 0.33
Баэна Алехандро 1 0.11
Куэнка Хорхе 1 0.11
Фойт Хуан 1 0.11
Парехо Даниэль 1 (1) 0.11
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виера Хонатан 2 (2) 0.22
Кардона Марк 2 (1) 0.22
Родригес Кирьян 1 0.11
Коко Сауль 1 0.11
Каба Сори 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 3 1
Пино Йереми 4 0
Комесанья Санти 3 0
Педраса Альфонсо 1 1
Морено Альберто 1 1
Капу Этьен 2 0
Бреретон Бен 2 0
Террац Рамон 2 0
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Манди Аисса 1 0
Фемения Кико 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Кардона Серхи 3 0
Каба Сори 2 0
Араухо Хулиан 2 0
Виера Хонатан 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Суарес Алехандро 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Коко Сауль 1 0
Парк Марвин 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
0
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Вильярреал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Лас-Пальмас
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
50%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
4
50%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1
Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2 Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0
Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:2 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Лас-Пальмас - Аль-Вакра 2:0 Лас-Пальмас - Орландо Пайретс 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Картахена - Лас-Пальмас 1:4 Лас-Пальмас - Вильярреал-2 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 0:1 Сарагоса - Лас-Пальмас 1:1

Результаты матчей

Вильярреал
Лас-Пальмас

Точный счет

1:2
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 12 13
9.
Хетафе
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
19.
Сельта
 0:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Сельта
 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Сельта
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 104'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лас-Пальмас вырывает победу
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Вильярреал: 49%, Лас-Пальмас: 51%.
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16249 болельщиков
  • 103'
    Виера Хонатан из команды Лас-Пальмас нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 103'
    Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 103'
    Лас-Пальмас пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Вильярреал 96.8% (121)
    X 1.6% (2)
    Лас-Пальмас 1.6% (2)
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    Где смотреть матч Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас онлайн

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