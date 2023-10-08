Тур: 9. Стадион: Балаидос. Главный судья: Санчес Хосе
0'
0:1
2' ГолМайораль Борха
10' Желтая карточкаДуарте Домингуш
0:1
15' Не забитый пенальтиАспас Яго
Ход матча
2'
0:1
10'
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Бенито ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Патрик ДжонПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Хетафе
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.25
0.85
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
105
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|2
|0.22
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.22
|Нуньес Унай
|1
|0.11
|Мингеса Оскар
|1
|0.11
|Сведберг Виллиот
|1
|0.11
|Аспас Яго
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|4 (2)
|0.44
|Латаса Хуан
|2
|0.22
|Аленья Карлес
|1
|0.11
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.11
|Митрович Стефан
|1
|0.11
|Максимович Неманья
|1
|0.11
|Альварес Гастон
|1
|0.11
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Гринвуд Мэйсон
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Старфельт Карл
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Дуарте Домингуш
|4
|0
|Мата Хайме
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|1
|Хосе Бордалас
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
4
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
40%
76-90
Пропущено
14
13
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
7
50%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0
Результаты матчей
Сельта
Хетафе
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сельта
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|20 - 6
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 8
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 13
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 12
|13
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 12
|8
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 15
|8
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|13 - 21
|5
|19.
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|8.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|12.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 11
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|8 (2)
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|5 (3)
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|Хоселу Санмартин
|5 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|5 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5
|Кадис
|Алькарас Рубен
|5
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 3
|Лас-Пальмас
|Мармол Мика
|1 3
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|2 1
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Хетафе
Исход игры
Сельта
54.2% (65)
Ничья
40.8% (49)
Хетафе
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (44)
2:1 Сельта
27.5% (33)
1:0 Сельта
17.5% (21)
2:0 Сельта
5% (6)
1:2 Хетафе
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:2 Сельта
1.7% (2)
0:1 Хетафе
1.7% (2)
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