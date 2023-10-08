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Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Сельта
0:1
Первый тайм: 17'
Хетафе
0'
0:1
2' Гол
Майораль Борха
10' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
0:1
15' Не забитый пенальти
Аспас Яго

Ход матча

2'
0:1
Майораль Борха
(Рико Диего)
10'
 
Дуарте Домингуш
15'
Аспас Яго
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 120
Сельта 54.2% (65)
X 40.8% (49)
Хетафе 5% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
21
Ристич
Михайло
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Сория
Давид
6
Дуарте
Домингуш
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
22
Дамиан
Суарес
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
Сельта
4-4-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Сельта
Хетафе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
105

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 2 0.22
Дувикас Анастасиос 2 0.22
Нуньес Унай 1 0.11
Мингеса Оскар 1 0.11
Сведберг Виллиот 1 0.11
Аспас Яго 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 4 (2) 0.44
Латаса Хуан 2 0.22
Аленья Карлес 1 0.11
Кармона Хосе Анхель 1 0.11
Митрович Стефан 1 0.11
Максимович Неманья 1 0.11
Альварес Гастон 1 0.11
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Гринвуд Мэйсон 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Старфельт Карл 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Дуарте Домингуш 4 0
Мата Хайме 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Латаса Хуан 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Хосе Бордалас 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Майораль Борха 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Рико Диего 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Альварес Гастон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
40%
76-90

Пропущено

14
13
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
7
50%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0

Результаты матчей

Сельта
Хетафе

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сельта
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 Заявка 8 6 2 0 19 - 8 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 12 13
9.
Хетафе
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
10.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
12.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 0:0 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
18.
Гранада
 Заявка 8 1 2 5 13 - 21 5
19.
Сельта
 0:1 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Хетафе
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Алавес
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
13.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
15.
Гранада
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
19.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20.
Сельта
 0:1 Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Барселона
 Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
12.
Сельта
 0:1 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Хетафе
 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
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Топ нарушителей
Кадис Алькарас Рубен 5
Вильярреал Баэна Алехандро 1 3
Лас-Пальмас Мармол Мика 1 3
Атлетик Б Сансет Ойян 2 1
Осасуна Авила Эсекьель 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Контроль мяча: Сельта: 70%, Хетафе: 30%.
  • 16'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Аспас Яго наносит удар в каркас ворот!
  • 14'
    ПЕНАЛЬТИ - Максимович Неманья из команды Хетафе привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Перес Карлес.
  • 14'
    После проверки VAR судья изменил решение - Сельта пробьет пенальти!
  • 13'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Старфельт Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Мата Хайме из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 11'
    Контроль мяча: Сельта: 65%, Хетафе: 35%.
  • 11'
    Рико Диего ослабляет давление, выбив мяч.
  • 10'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 120
    Сельта 54.2% (65)
    X 40.8% (49)
    Хетафе 5% (6)
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    Сельта
    Ничья
    Хетафе
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    54.2% (65)
    Ничья
    40.8% (49)
    Хетафе
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (44)
    2:1 Сельта
    27.5% (33)
    1:0 Сельта
    17.5% (21)
    2:0 Сельта
    5% (6)
    1:2 Хетафе
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Сельта
    1.7% (2)
    0:1 Хетафе
    1.7% (2)
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