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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17953 Главный судья: Санчес Хосе
Сельта
2:2
Конец матча
Хетафе
0'
0:1
2' Гол
Майораль Борха
9' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
13' Желтая карточка
Максимович Неманья
0:1
14' Не забитый пенальти
Аспас Яго
1:1
24' Гол
Бамба Джонатан
27' Желтая карточка
Дьене Даконам
30' Вторая желтая карточка
Дуарте Домингуш
31' Желтая карточка
Мата Хайме
1:2
33' Гол
Гринвуд Мэйсон
38' Желтая карточка
Аленья Карлес
2:2
42' Гол
Ларсен Йорген
53' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
81' Желтая карточка
Рико Диего
90' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
90'+10

Ход матча

2'
0:1
Майораль Борха
(Рико Диего)
9'
 
Дуарте Домингуш
13'
 
Максимович Неманья
14'
Аспас Яго
0:1
24'
Бамба Джонатан
(Де ла Торре Лука)
1:1
27'
 
Дьене Даконам
30'
 
Дуарте Домингуш
31'
 
Мата Хайме
33'
1:2
Гринвуд Мэйсон
(Майораль Борха)
38'
 
Аленья Карлес
42'
Ларсен Йорген
2:2
46'
 
Альдерете Омар
Аленья Карлес
53'
Пейнадо Франсиско
 
60'
Сотело Хьюго
Пейнадо Франсиско
 
61'
 
Иглесиас Хуан
Дьене Даконам
61'
 
Арамбарри Мауро
Гринвуд Мэйсон
71'
 
Латаса Хуан
Майораль Борха
79'
Родригес Мигель
Бамба Джонатан
 
81'
 
Рико Диего
87'
Дувикас Анастасиос
Перес Карлес
 
87'
Санчес Мануэль
Ристич Михайло
 
90'
 
Кармона Хосе Анхель
Иглесиас Хуан
90'
 
Арамбарри Мауро

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 590 Количество передач 209
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Сельта 54.2% (65)
X 40.8% (49)
Хетафе 5% (6)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Вильяр
Иван
3
Мингеса
Оскар
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
21
Ристич
Михайло
7
Перес
Карлес
8
Пейнадо
Франсиско
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
12
Гринвуд
Мэйсон
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
Сельта
4-4-2
Хетафе
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Хетафе

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
3:1
П
1:1
П
3:0
П
1:1
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
1:1
П
2:0
П
3:1
П
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.25
0.85

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
105

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.33
Дувикас Анастасиос 2 0.22
Бамба Джонатан 1 0.11
Нуньес Унай 1 0.11
Мингеса Оскар 1 0.11
Сведберг Виллиот 1 0.11
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 4 (2) 0.44
Латаса Хуан 2 0.22
Аленья Карлес 1 0.11
Гринвуд Мэйсон 1 0.11
Кармона Хосе Анхель 1 0.11
Митрович Стефан 1 0.11
Максимович Неманья 1 0.11
Альварес Гастон 1 0.11
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Нуньес Унай 2 0
Тапия Ренато 1 0
Старфельт Карл 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 4 1
Дьене Даконам 5 0
Мата Хайме 3 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Латаса Хуан 3 0
Анхилери Фабрисио 1 1
Хосе Бордалас 1 1
Сория Давид 2 0
Оскар Родригес 2 0
Рико Диего 2 0
Майораль Борха 2 0
Аленья Карлес 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Максимович Неманья 1 0
Порту Кристиан 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Альдерете Омар 1 0
Альварес Гастон 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Сельта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
4
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Хетафе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
2
25%
2
15%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1
Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1 Атлетик Б - Сельта 2:1 Сельта - Валенсия 1:2 Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0 Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0

Результаты матчей

Сельта
Хетафе

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сельта
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 0 1 20 - 6 24
2.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 19 - 11 22
3.
Барселона
 0:1 Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
4.
Атлетико М
 Заявка 8 6 1 1 20 - 8 19
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
7.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
8.
Бетис
 Заявка 9 3 4 2 11 - 13 13
9.
Валенсия
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 2 4 6 - 8 11
11.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 9 - 14 10
12.
Хетафе
 Заявка 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Кадис
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14.
Севилья
 Заявка 8 2 2 4 13 - 12 8
15.
Вильярреал
 Заявка 9 2 2 5 11 - 15 8
16.
Алавес
 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Гранада
 1:0 Заявка 9 2 2 5 14 - 21 8
18.
Мальорка
 Заявка 9 1 5 3 12 - 15 8
19.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 10 - 15 6
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 3 6 11 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Атлетико М
 Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 3 2 0 14 - 8 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
6.
Жирона
 Заявка 4 3 0 1 9 - 6 9
7.
Бетис
 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Хетафе
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
10.
Кадис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
Севилья
 Заявка 5 2 1 2 10 - 7 7
12.
Гранада
 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 5 - 10 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Вильярреал
 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
18.
Сельта
 Заявка 5 0 2 3 3 - 7 2
19.
Альмерия
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
20.
Осасуна
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Осасуна
 Заявка 5 3 0 2 8 - 8 9
4.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
5.
Барселона
 0:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
7.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Вильярреал
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 2 - 6 3
15.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Алавес
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Гранада
 1:0 Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
19.
Кадис
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 8 (2)
Барселона Левандовски Роберт 5 (3)
Реал Мадрид Хоселу Санмартин 5 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 5 (1)
Атлетико М Мората Альваро 5
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Бетис Гидо Родригес 5
Кадис Алькарас Рубен 5
Хетафе Мата Хайме 1 3
Весь список
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    Прогнозы 120
    Сельта 54.2% (65)
    X 40.8% (49)
    Хетафе 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 2:2 Хетафе

    Исход игры
    Сельта
    54.2% (65)
    Ничья
    40.8% (49)
    Хетафе
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.7% (44)
    2:1 Сельта
    27.5% (33)
    1:0 Сельта
    17.5% (21)
    2:0 Сельта
    5% (6)
    1:2 Хетафе
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Сельта
    1.7% (2)
    0:1 Хетафе
    1.7% (2)
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