Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

[player1] не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

51' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

44' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Сельта

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

42' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дьене Даконам плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

42' Г О О О О Л - Ларсен Йорген первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

42' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Старфельт Карл нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

38' Аленья Карлес получает желтую карточку за толчок соперника.

37' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Перес Карлес плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

33' Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с правой ноги!

33' Майораль Борха создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Хетафе

31' Мата Хайме совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' В РАЗДЕВАЛКУ! - Дуарте Домингуш получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку

29' Удар от ворот произведет Хетафе

29' Майораль Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Мата Хайме из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Дьене Даконам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Г О О О О Л - Бамба Джонатан забивает с левой ноги!

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Перес Карлес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

20' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

19' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Аспас Яго наносит удар в каркас ворот!

14' После проверки VAR судья изменил решение - Сельта пробьет пенальти!

13' Максимович Неманья получил желтую карточку от судьи

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Аспас Яго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дуарте Домингуш тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

9' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бамба Джонатан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с правой ноги!

2' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Хетафе начинает с центра поля

1' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удар от ворот произведет Хетафе