Тур: 8. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
16' ГолКрупи Эли Джуниор
1:1
21' ГолНуама Эрнест
2:1
22' ГолЛяказетт Александр
3:1
41' ПенальтиЛяказетт Александр
Ход матча
16'
21'
1:1
22'
2:1
41'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
192 Количество передач 232
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
47
Джеффиньо
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
21
Понсо
Жульен
10
Февр
Ромен
27
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменНападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлПолузащитник
-
26 Пабло ПажисНападающий
-
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
Лорьян
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.21
0.85
Среднее время на гол
74
106
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.38
|Тальяфико Николас
|1
|0.13
|Нуама Эрнест
|1
|0.13
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.13
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|3
|0.38
|Крупи Эли Джуниор
|2
|0.25
|Тосин Айегун
|2
|0.25
|Дукуре Сирине
|1
|0.13
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.13
|Абергель Лоран
|1
|0.13
|Понсо Жульен
|1
|0.13
|Туре Сулейман
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Толиссо Корентен
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Дукуре Сирине
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лорьян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лорьян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
7
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лорьян
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2
Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2
Лорьян
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0
Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1
Результаты матчей
Лион
Лорьян
Точный счет
1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лион
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|2:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 11
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|1:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|17.
|3:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|2:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|1:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|2:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|17.
|3:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Реймс
|Теума Тедди
|4 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 3:1 Лорьян
Исход игры
Лион
83.2% (104)
Ничья
12.8% (16)
Лорьян
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.54% (58)
Меньше
52.46% (64)
Обе команды забьют
Да
54.1% (66)
Нет
45.9% (56)
Популярный счёт
2:1 Лион
33.6% (42)
1:0 Лион
27.2% (34)
2:0 Лион
12.8% (16)
3:1 Лион
6.4% (8)
1:1 Ничья
6.4% (8)
0:0 Ничья
4% (5)
1:2 Лорьян
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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