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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Лион
3:1
Второй тайм: 46'
Лорьян

Ход матча

16'
0:1
Крупи Эли Джуниор
(Понсо Жульен)
21'
Нуама Эрнест
1:1
22'
Ляказетт Александр
(Джеффиньо)
2:1
41'
Ляказетт Александр
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 192 Количество передач 232
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 125
Лион 83.2% (104)
X 12.8% (16)
Лорьян 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
3
Тальяфико
Николас
80
Альверо
Скелли
37
Нуама
Эрнест
6
Какере
Максанс
34
Диавара
МамадуII
47
Джеффиньо
10
Ляказетт
Александр
38
Мвого
Ивон
3
Тальби
Монтассар
15
Лапорт
Жульен
95
Туре
Сулейман
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
21
Понсо
Жульен
12
Йонгва
Дарлин
10
Февр
Ромен
22
Крупи
Эли
Джуниор
27
Тосин
Айегун
Лион
4-1-4-1
Лорьян
3-4-3

История личных встреч

Лион
Лорьян

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

48.1%
25.9%
26%
13 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:2
КЛ
2:4
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.21
0.85

Среднее время на гол

74
106

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.38
Тальяфико Николас 1 0.13
Нуама Эрнест 1 0.13
Толиссо Корентен 1 (1) 0.13
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 0.38
Крупи Эли Джуниор 2 0.25
Тосин Айегун 2 0.25
Дукуре Сирине 1 0.13
Ле Гофф Венсан 1 0.13
Абергель Лоран 1 0.13
Понсо Жульен 1 0.13
Туре Сулейман 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Ляказетт Александр 1 1
Тальяфико Николас 2 0
Толиссо Корентен 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Диоманде Синали 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Силва Игор 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Февр Ромен 1 0
Понсо Жульен 1 0
Дукуре Сирине 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лорьян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лорьян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
7
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лорьян
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
30%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2
Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2
Лорьян
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0
Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3 Лорьян - Страсбург 2:1 Клермон - Лорьян 2:0 Лорьян - Ланс 1:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1 Монако - Лорьян 3:1

Результаты матчей

Лион
Лорьян

Точный счет

1:4
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лион
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 0:1 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
10.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
11.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12.
Монпелье
 2:2 Заявка 8 2 4 2 14 - 11 10
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 8 1 3 4 11 - 18 6
17.
Лион
 3:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Клермон
 2:2 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Лион
 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Лион
 3:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Реймс Теума Тедди 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Лорьян: 52%.
  • 45'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 44'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 44'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 41'
    Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ивон Мвого прыгнул не в ту сторону.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Лион.
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    Прогнозы 125
    Лион 83.2% (104)
    X 12.8% (16)
    Лорьян 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Лорьян
    1.77
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 3:1 Лорьян

    Исход игры
    Лион
    83.2% (104)
    Ничья
    12.8% (16)
    Лорьян
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.54% (58)
    Меньше
    52.46% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    54.1% (66)
    Нет
    45.9% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    33.6% (42)
    1:0 Лион
    27.2% (34)
    2:0 Лион
    12.8% (16)
    3:1 Лион
    6.4% (8)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    0:0 Ничья
    4% (5)
    1:2 Лорьян
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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    Лион
    Лорьян
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