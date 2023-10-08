Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ивон Мвого прыгнул не в ту сторону.

37' Удар от ворот произведет Лион

37' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Mahamadou Diawara ослабляет давление, выбив мяч.

35' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Судья свистит. Туре Сулейман атаковал сзади соперника. Это Mahamadou Diawara заработал своей команде штрафной

32' Лапорт Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Альверо Скелли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Mahamadou Diawara выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Йонгва Дарлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Февр Ромен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

22' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!

22' Джеффиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Джеффиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Г О О О О Л - Нуама Эрнест забивает ударом с левой ноги!

19' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Понсо Жульен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

13' Лопеш Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Mahamadou Diawara наказан за толчок Абергель Лоран

7' Удар от ворот произведет Лион

7' О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Лорьян

6' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Понсо Жульен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лорьян начинает с центра поля