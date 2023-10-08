Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает с правой ноги!

84' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Гавр

80' Оооо... вот это был удар! Ндиайе Ильман должен был забить с этой позиции.

80' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Сарр Исмаила из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Кондогбия Жоффрей

73' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Команда Марсель довольна результатом к этому моменту.

72' Удар от ворот произведет Гавр

71' Удар от ворот произведет Гавр

67' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эль-Хаджам Уалид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Алиуи Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

62' Эль-Хаджам Уалид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Марсель

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

58' Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Мбемба Шансель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ронжье Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Аззеддин Унахи наказан за толчок Опери Кристофер

50' Рефери не любит споров - именно за это Касимир Хосуэ сейчас получил желтую

50' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Оооо... вот это был удар! Ндиайе Ильман должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ронжье Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Байо Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Касимир Хосуэ оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.