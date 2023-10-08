Тур: 8. Стадион: Велодром. Главный судья: Леонард Томас
0'
12' Желтая карточкаН'диайе Рассул
1:0
18' Гол в свои воротаСанганте Аруна
2:0
21' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
40' Вторая желтая карточкаН'диайе Рассул
50' Желтая карточкаКасимир Хосуэ
3:0
84' ГолСарр Исмаила
90'+5
Ход матча
12'
18'
1:0
21'
40'
50'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
712 Количество передач 386
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
30
Десма
Артур
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Марсель
Гавр
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.38
|Оливейра Витор
|2
|0.25
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.13
|Ндиайе Ильман
|1
|0.13
|Мбемба Шансель
|1
|0.13
|Жиго Самуэль
|1
|0.13
|Унаи Аззедин
|1
|0.13
|Согло Эмран
|1
|0.13
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.5
|Кузяев Далер
|2
|0.25
|Льорис Готье
|1
|0.13
|Мбемба Нолан
|1
|0.13
|Грандсир Самуэль
|1
|0.13
|Байо Мохамед
|1
|0.13
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|3
|0
|Верету Жордан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Жиго Самуэль
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грандсир Самуэль
|1
|1
|Н'диайе Рассул
|1
|1
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
5
Марсель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
4
36%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3
Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1
Гавр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0
Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0
Результаты матчей
Марсель
Гавр
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Марсель
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|2:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 11
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|1:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|17.
|3:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|2:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|1:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|2:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|17.
|3:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Реймс
|Теума Тедди
|4 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 3:0 Гавр
Исход игры
Марсель
87% (107)
Ничья
10.6% (13)
Гавр
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.59% (60)
Меньше
50.41% (61)
Обе команды забьют
Да
54.55% (66)
Нет
45.45% (55)
Популярный счёт
2:1 Марсель
35.8% (44)
2:0 Марсель
27.6% (34)
1:0 Марсель
11.4% (14)
1:1 Ничья
7.3% (9)
3:1 Марсель
6.5% (8)
0:0 Ничья
2.4% (3)
3:0 Марсель
2.4% (3)
1:2 Гавр
1.6% (2)
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