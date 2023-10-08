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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Марсель
3:0
Конец матча
Гавр
0'
12' Желтая карточка
Н'диайе Рассул
1:0
18' Гол в свои ворота
Санганте Аруна
2:0
21' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
40' Вторая желтая карточка
Н'диайе Рассул
50' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
3:0
84' Гол
Сарр Исмаила
90'+5

Ход матча

12'
 
Н'диайе Рассул
18'
Санганте Аруна
1:0
21'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Арит Амин)
2:0
40'
 
Н'диайе Рассул
50'
 
Касимир Хосуэ
59'
 
Кузяев Далер
Кечта Яссин
59'
 
Алиуи Набиль
Него Лоик
70'
 
Грандсир Самуэль
Байо Мохамед
70'
 
Сумаре Исса
Касимир Хосуэ
74'
Кондогбия Жоффрей
Унаи Аззедин
 
79'
Оливейра Витор
Арит Амин
 
84'
Сарр Исмаила
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
3:0
86'
 
Мбемба Нолан
Туре Абдулайе
88'
Надир Билал
Мбемба Шансель
 
89'
Согло Эмран
Сарр Исмаила
 
89'
Меите Бамо
Ндиайе Ильман
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 712 Количество передач 386
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Марсель 87% (107)
X 10.6% (13)
Гавр 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
62
Мурильо
Микаэль
8
Унаи
Аззедин
21
Ронжье
Валентин
11
Арит
Амин
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
23
Сарр
Исмаила
30
Десма
Артур
17
Эль-Хаджам
Уалид
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
27
Опери
Кристофер
19
Н'диайе
Рассул
94
Туре
Абдулайе
7
Него
Лоик
8
Кечта
Яссин
23
Касимир
Хосуэ
9
Байо
Мохамед
Марсель
4-3-3
Гавр
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Гавр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
3:1
Л1
2:0
Л1
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.38
Оливейра Витор 2 0.25
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.13
Ндиайе Ильман 1 0.13
Мбемба Шансель 1 0.13
Жиго Самуэль 1 0.13
Унаи Аззедин 1 0.13
Согло Эмран 1 0.13
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.5
Кузяев Далер 2 0.25
Льорис Готье 1 0.13
Мбемба Нолан 1 0.13
Грандсир Самуэль 1 0.13
Байо Мохамед 1 0.13
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Опери Кристофер 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Сальмье Йоанн 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 3 0
Верету Жордан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Жиго Самуэль 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Арит Амин 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грандсир Самуэль 1 1
Н'диайе Рассул 1 1
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Десма Артур 1 0
Байо Мохамед 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Марсель
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5
Марсель
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
3
60%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
4
36%
3
25%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
25%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3
Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1
Гавр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0
Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0 Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0

Результаты матчей

Марсель
Гавр

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Марсель
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 0:1 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
10.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
11.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12.
Монпелье
 2:2 Заявка 8 2 4 2 14 - 11 10
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 8 1 3 4 11 - 18 6
17.
Лион
 3:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Клермон
 2:2 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Лион
 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Лион
 3:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Реймс Теума Тедди 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
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    Прогнозы 123
    Марсель 87% (107)
    X 10.6% (13)
    Гавр 2.4% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 3:0 Гавр

    Исход игры
    Марсель
    87% (107)
    Ничья
    10.6% (13)
    Гавр
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.59% (60)
    Меньше
    50.41% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (66)
    Нет
    45.45% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    35.8% (44)
    2:0 Марсель
    27.6% (34)
    1:0 Марсель
    11.4% (14)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    3:1 Марсель
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Марсель
    2.4% (3)
    1:2 Гавр
    1.6% (2)
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