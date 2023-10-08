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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Ланс
1:1
Конец матча
Лилль
0'
17' Желтая карточка
Медина Факундо
20' Желтая карточка
Кавалейру Иван
0:1
45' Гол
Андре Бенжамин
57' Желтая карточка
Франк Эз
68' Желтая карточка
Рибейро Александро
1:1
70' Гол
Мачадо Дейвер
82' Желтая карточка
Гомес Анхель
82' Желтая карточка
Вахи Элю
90' Желтая карточка
Йоро Лени
90'+7

Ход матча

17'
Медина Факундо
 
20'
 
Кавалейру Иван
45'
0:1
Андре Бенжамин
(Жегрова Эдон)
57'
Франк Эз
 
61'
Томассон Адриен
Диуф Энди
 
62'
Гилавоги Морган
Сотока Флориан
 
62'
Вахи Элю
Саид Уэсли
 
68'
 
Рибейро Александро
69'
 
Уна Адам
Кавалейру Иван
69'
Мачадо Дейвер
Хусанов Абдукодир
 
70'
Мачадо Дейвер
(Франковски Пшемыслав)
1:1
77'
Эль Айнауи Нейл
Фюльжени Анжело
 
82'
 
Гомес Анхель
82'
Вахи Элю
 
88'
 
Бенталеб Набиль
Гомес Анхель
88'
 
Языджи Юсуф
Дэвид Джонатан
90'
 
Йоро Лени

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 388 Количество передач 499
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ланс 37.4% (46)
X 38.2% (47)
Лилль 24.4% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
25
Хусанов
Абдукодир
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
22
Саид
Уэсли
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
8
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
17
Кавалейру
Иван
9
Дэвид
Джонатан
Ланс
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лилль

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1
0.57

Среднее время на гол

90
157

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
1.75

Среднее время на гол

48
51

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мачадо Дейвер 3 0.38
Гилавоги Морган 2 0.25
Сотока Флориан 1 0.13
Вахи Элю 1 0.13
Саид Уэсли 1 0.13
Франковски Пшемыслав 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 2 0.25
Андре Бенжамин 2 0.25
Дэвид Джонатан 2 0.25
Жегрова Эдон 1 0.13
Уна Адам 1 0.13
Языджи Юсуф 1 0.13
Йоро Лени 1 0.13
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 5 0
Гради Жонатан 4 0
Вахи Элю 3 0
Спирингс Стейн 2 0
Сотока Флориан 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Самба Брис 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейро Александро 2 1
Гомес Анхель 3 0
Сантос Тиаго 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Йоро Лени 2 0
Андре Бенжамин 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
3
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1
Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0
Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0

Результаты матчей

Ланс
Лилль

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 0:1 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Ланс
 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 0:1 Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 0:1 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
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Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Лилль: 56%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Томассон Адриен должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Томассон Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Гилавоги Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 95'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 44%, Лилль: 56%.
  • 95'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Языджи Юсуф из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
  • 95'
    Йоро Лени ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ланс пытается что-то создать.
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    Прогнозы 123
    Ланс 37.4% (46)
    X 38.2% (47)
    Лилль 24.4% (30)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лилль

    Исход игры
    Ланс
    37.4% (46)
    Ничья
    38.2% (47)
    Лилль
    24.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (44)
    2:1 Ланс
    20.3% (25)
    1:2 Лилль
    13.8% (17)
    1:0 Ланс
    10.6% (13)
    0:1 Лилль
    6.5% (8)
    0:2 Лилль
    4.1% (5)
    2:0 Ланс
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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