Тур: 8. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
17' Желтая карточкаМедина Факундо
20' Желтая карточкаКавалейру Иван
0:1
45' ГолАндре Бенжамин
57' Желтая карточкаФранк Эз
68' Желтая карточкаРибейро Александро
1:1
70' ГолМачадо Дейвер
82' Желтая карточкаГомес Анхель
82' Желтая карточкаВахи Элю
90' Желтая карточкаЙоро Лени
90'+7
Ход матча
17'
20'
45'
0:1
57'
62'
70'
82'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
388 Количество передач 499
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
30
Шевалье
Люка
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Полузащитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
31 Keny Mbala
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
11 Уна АдамНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Лилль
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1
0.57
Среднее время на гол
90
157
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.86
1.75
Среднее время на гол
48
51
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мачадо Дейвер
|3
|0.38
|Гилавоги Морган
|2
|0.25
|Сотока Флориан
|1
|0.13
|Вахи Элю
|1
|0.13
|Саид Уэсли
|1
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Медина Факундо
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Бафоде
|2
|0.25
|Андре Бенжамин
|2
|0.25
|Дэвид Джонатан
|2
|0.25
|Жегрова Эдон
|1
|0.13
|Уна Адам
|1
|0.13
|Языджи Юсуф
|1
|0.13
|Йоро Лени
|1
|0.13
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|5
|0
|Гради Жонатан
|4
|0
|Вахи Элю
|3
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейро Александро
|2
|1
|Гомес Анхель
|3
|0
|Сантос Тиаго
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Йоро Лени
|2
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Ланс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
3
Ланс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Лилль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
4
31%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1
Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0 Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1
Лилль
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0
Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0
Результаты матчей
Ланс
Лилль
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Тоталы голов в матче
Ланс
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
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|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Лилль
Исход игры
Ланс
37.4% (46)
Ничья
38.2% (47)
Лилль
24.4% (30)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (45)
Меньше
62.18% (74)
Обе команды забьют
Да
74.79% (89)
Нет
25.21% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (44)
2:1 Ланс
20.3% (25)
1:2 Лилль
13.8% (17)
1:0 Ланс
10.6% (13)
0:1 Лилль
6.5% (8)
0:2 Лилль
4.1% (5)
2:0 Ланс
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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