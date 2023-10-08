Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

52' Команда Лилль имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Кабелла Реми пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

45' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кавалейру Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

35' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

33' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

32' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс

31' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Диуф Энди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Франковски Пшемыслав нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

23' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лилль

20' Кавалейру Иван получил желтую карточку от судьи

20' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

19' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Ланс

19' Жегрова Эдон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

17' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сотока Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Саид Уэсли нанес удар головой, но Лукас Шевалье спокойно отбил мяч.

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Дэвид Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Дэвид Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Дэвид Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ланс начинает с центра поля