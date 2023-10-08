  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Брест
0:1
Перерыв
Тулуза
0'
10' Желтая карточка
Спирингс Стейн
0:1
27' Гол
Магри Франк
45' Желтая карточка
Камара Махди

Ход матча

10'
 
Спирингс Стейн
27'
0:1
Магри Франк
(Кассерес Кристиан)
45'
Камара Махди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Количество передач 48
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 123
Брест 56.1% (69)
X 30.9% (38)
Тулуза 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Тулуза
4.30
Реклама, pari.ru
3.90
5.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
9
Мунье
Стив
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
14
Беграуи
Янис
5
Генро
Денис
19
Магри
Франк
Брест
4-2-3-1
Тулуза
4-4-1-1

История личных встреч

Брест
Тулуза

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.38
Лала Кенни 1 0.13
Мунье Стив 1 0.13
Лис-Мелу Пьерр 1 0.13
Камара Махди 1 0.13
Брассье Лилиан 1 0.13
Локо Брэдли 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.38
Абухляль Закария 3 (1) 0.38
Даллинга Тийс 1 0.13
Хелаберт Сесар 1 0.13
Шмидт Никлас 1 0.13
Николайсен Расмус 1 0.13
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Доннум Арон 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0

Результаты матчей

Брест
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брест
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 0:1 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
10.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
11.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12.
Монпелье
 2:2 Заявка 8 2 4 2 14 - 11 10
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 8 1 3 4 11 - 18 6
17.
Лион
 3:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Клермон
 2:2 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Лион
 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Лион
 3:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Реймс Теума Тедди 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Брест: 52%, Тулуза: 48%.
  • 52'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Доннум Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 52'
    Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 51'
    Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Генро Денис.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 44'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 41'
      Шанс! Мартен Жонас из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 41'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 40'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 39'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Кассерес Кристиан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • 38'
      Беграуи Янис из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
    • 38'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 37'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 37'
      Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 35'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Тулуза: 47%.
    • 35'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кебен Кевин
    • 32'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мартен Жонас
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Кебен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Тулуза: 48%.
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Беграуи Янис сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Магри Франк забивает с правой ноги!
    • 27'
      Лала Кенни плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 27'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 27'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 26'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Guillaume Restes
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Тулуза: 49%.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Беграуи Янис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мартен Жонас успешно блокирует удар.
    • 19'
      Доннум Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 18'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Генро Денис
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • 17'
      Брест контролирует мяч.
    • 16'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Тулуза: 52%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 15'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 14'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Кассерес Кристиан из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Камара Махди.
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Генро Денис.
    • 12'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 34%, Тулуза: 66%.
    • 10'
      Брест пытается что-то создать.
    • 10'
      Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кебен Кевин
    • 6'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Тулуза: 56%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кебен Кевин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 3'
      Назначен штрафной. Пострадал Беграуи Янис, его свалил Локо Брэдли.
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 1'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    Брест 56.1% (69)
    X 30.9% (38)
    Тулуза 13% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Тулуза
    4.30
    Реклама, pari.ru
    3.90
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 0:1 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:1 Тулуза

    Исход игры
    Брест
    56.1% (69)
    Ничья
    30.9% (38)
    Тулуза
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (69)
    Нет
    42.98% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    2:1 Брест
    17.9% (22)
    1:2 Тулуза
    8.1% (10)
    2:0 Брест
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Тулуза
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брест
    Тулуза
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     