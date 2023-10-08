Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Тулуза

37' Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Брест

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Кебен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Магри Франк забивает с правой ноги!

27' Лала Кенни плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

27' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

26' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Беграуи Янис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Тулуза

12' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля