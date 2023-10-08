Тур: 8. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
9' Желтая карточкаСпирингс Стейн
0:1
27' ГолМагри Франк
45' Желтая карточкаКамара Махди
70' Желтая карточкаБрассье Лилиан
79' Желтая карточкаМагри Франк
1:1
90' ГолСатриано Мартин
90'+6
Ход матча
27'
0:1
45'
70'
79'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
358 Количество передач 292
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
45
Камара
Махди
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
14
Беграуи
Янис
19
Магри
Франк
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Амави ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брест
Тулуза
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.38
|Лала Кенни
|1
|0.13
|Мунье Стив
|1
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.13
|Камара Махди
|1
|0.13
|Брассье Лилиан
|1
|0.13
|Сатриано Мартин
|1
|0.13
|Локо Брэдли
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магри Франк
|3
|0.38
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.38
|Даллинга Тийс
|1
|0.13
|Хелаберт Сесар
|1
|0.13
|Шмидт Никлас
|1
|0.13
|Николайсен Расмус
|1
|0.13
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|4
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Камблан Аксель
|1
|0
|Эрик Рой
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Суасо Габриэль
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Магри Франк
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Доннум Арон
|1
|0
|Коста Логан
|1
|0
|Бангре Мамади
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
6
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0
Результаты матчей
Брест
Тулуза
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брест
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
35
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|8.
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
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|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:1 Тулуза
Исход игры
Брест
56.1% (69)
Ничья
30.9% (38)
Тулуза
13% (16)
Тотал 2.5
Больше
31.4% (38)
Меньше
68.6% (83)
Обе команды забьют
Да
57.02% (69)
Нет
42.98% (52)
Популярный счёт
1:0 Брест
33.3% (41)
1:1 Ничья
25.2% (31)
2:1 Брест
17.9% (22)
1:2 Тулуза
8.1% (10)
2:0 Брест
4.9% (6)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:1 Тулуза
1.6% (2)
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