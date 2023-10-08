  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Брест
1:1
Конец матча
Тулуза
0'
9' Желтая карточка
Спирингс Стейн
0:1
27' Гол
Магри Франк
45' Желтая карточка
Камара Махди
70' Желтая карточка
Брассье Лилиан
79' Желтая карточка
Магри Франк
1:1
90' Гол
Сатриано Мартин
90'+6

Ход матча

9'
 
Спирингс Стейн
27'
0:1
Магри Франк
(Кассерес Кристиан)
45'
Камара Махди
 
46'
Думбия Камори
Камара Махди
 
62'
 
Даллинга Тийс
Беграуи Янис
62'
 
Суасо Габриэль
Диарра Мусса
63'
Маньетти Уго
Мартен Жонас
 
64'
Сатриано Мартин
Ле Дуарон Жереми
 
69'
 
Сьерро Венсан
Доннум Арон
70'
 
Деслер Миккел
Кебен Кевин
70'
Брассье Лилиан
 
75'
Браими Билаль
Мунье Стив
 
79'
 
Магри Франк
84'
 
Хелаберт Сесар
Магри Франк
86'
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
 
90'
Сатриано Мартин
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 358 Количество передач 292
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Брест 56.1% (69)
X 30.9% (38)
Тулуза 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
10
Дель
Кастильо
Ромен
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
9
Мунье
Стив
50
Рестес
Гийом
25
Кебен
Кевин
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
4
Спирингс
Стейн
24
Кассерес
Кристиан
14
Беграуи
Янис
5
Генро
Денис
19
Магри
Франк
Брест
4-2-3-1
Тулуза
4-4-1-1

История личных встреч

Брест
Тулуза

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.38
Лала Кенни 1 0.13
Мунье Стив 1 0.13
Лис-Мелу Пьерр 1 0.13
Камара Махди 1 0.13
Брассье Лилиан 1 0.13
Сатриано Мартин 1 0.13
Локо Брэдли 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магри Франк 3 0.38
Абухляль Закария 3 (1) 0.38
Даллинга Тийс 1 0.13
Хелаберт Сесар 1 0.13
Шмидт Никлас 1 0.13
Николайсен Расмус 1 0.13
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Доннум Арон 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 4 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Маньетти Уго 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Камблан Аксель 1 0
Эрик Рой 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 2 0
Суасо Габриэль 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Магри Франк 2 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Доннум Арон 1 0
Коста Логан 1 0
Бангре Мамади 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6
Брест
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
17%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0
Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0
Тулуза
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1
Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2 Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2 Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0

Результаты матчей

Брест
Тулуза

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брест
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
9.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Ланс
 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 1:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
8.
Лилль
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Г О О О О Л - Сатриано Мартин забивает ударом с правой ноги!
  • 93'
    Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 93'
    Сатриано Мартин удалось забить из легкой позиции.
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Брест: 54%, Тулуза: 46%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Брест пытается что-то создать.
    • 89'
      Близко! Думбия Камори нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 89'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Брест пытается что-то создать.
    • 89'
      Лис-Мелу Пьерр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Коста Логан успешно блокирует удар.
    • 88'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Брест пытается что-то создать.
    • 88'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 87'
      Брест пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Тулуза: 48%.
    • 52'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Доннум Арон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 51'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Генро Денис.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 51'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Тулуза: 48%.
    • 50'
      Камара Махди получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Кассерес Кристиан
    • 50'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 49'
      Кебен Кевин из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Кассерес Кристиан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Камара Махди
    • 48'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Коста Логан из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Брест пытается что-то создать.
    • 47'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Николайсен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 44'
      Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Брест пытается что-то создать.
    • 43'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Доннум Арон
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 41'
      Шанс! Мартен Жонас из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 41'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Тулуза: 50%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 40'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 39'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Кассерес Кристиан из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • 38'
      Беграуи Янис из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
    • 38'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 37'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 37'
      Лис-Мелу Пьерр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 35'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Тулуза: 47%.
    • 35'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кебен Кевин
    • 32'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Муса Диарра из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мартен Жонас
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Кебен Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Тулуза: 48%.
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Кассерес Кристиан сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Магри Франк забивает с правой ноги!
    • 26'
      Лала Кенни плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 26'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 26'
      Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Генро Денис из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 26'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 24'
      Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Guillaume Restes
    • 23'
      Брест пытается что-то создать.
    • 23'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Брест пытается что-то создать.
    • 22'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Тулуза: 49%.
    • 20'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 20'
      Беграуи Янис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мартен Жонас успешно блокирует удар.
    • 19'
      Доннум Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 18'
      Безумный фол. Камара Махди грубо играет против соперника. Пострадал Генро Денис
    • 18'
      Брест пытается что-то создать.
    • 17'
      Брест контролирует мяч.
    • 16'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Тулуза: 52%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 15'
      Шанс! Мунье Стив из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 14'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Кассерес Кристиан из команды Тулуза заходит слишком далеко, он валит Камара Махди.
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Генро Денис.
    • 12'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 11'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 34%, Тулуза: 66%.
    • 10'
      Брест пытается что-то создать.
    • 9'
      Спирингс Стейн получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Спирингс Стейн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 9'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 9'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кебен Кевин
    • 6'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Тулуза: 56%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Кебен Кевин из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Жереми Ле Дуарон
    • 3'
      Назначен штрафной. Пострадал Беграуи Янис, его свалил Локо Брэдли.
    • 2'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 1'
      Брест пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Брест 56.1% (69)
    X 30.9% (38)
    Тулуза 13% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 1:1 Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:1 Тулуза

    Исход игры
    Брест
    56.1% (69)
    Ничья
    30.9% (38)
    Тулуза
    13% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.4% (38)
    Меньше
    68.6% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (69)
    Нет
    42.98% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Брест
    33.3% (41)
    1:1 Ничья
    25.2% (31)
    2:1 Брест
    17.9% (22)
    1:2 Тулуза
    8.1% (10)
    2:0 Брест
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Тулуза
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     