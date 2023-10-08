Тур: 8. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Бастьен Бенуа
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Омари
Вармед
11
Блас
Людовик
32
Ридер
Фабиан
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Н'Дур ШерПолузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ренн
ПСЖ
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
35 матчей
37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.05
0.8
Среднее время на гол
85
112
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.67
1.65
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
46
45
Голов в среднем за матч
1.31
1.29
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
68
70
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Ибрагим
|3
|0.38
|Буриго Бенжамен
|2 (2)
|0.25
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.25
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.13
|Блас Людовик
|1
|0.13
|Гуйри Амин
|1
|0.13
|Доку Жереми
|1
|0.13
|Ву Кристофер
|1
|0.13
|Дуэ Дезире
|1
|0.13
|Трюффер Адриен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|0.88
|Асенсио Марко
|2
|0.25
|Хакими Ашраф
|2
|0.25
|Рамуш Гонсалу
|2
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.13
|Фабиан Руис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|3
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Омари Вармед
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
1
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
7
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0
ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3
Результаты матчей
Ренн
ПСЖ
Точный счет
2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ренн
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
43
25
34
16
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 7
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|16 - 11
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|0:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монпелье
|Аль-Тамари Мусса
|5 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Ланс
|Медина Факундо
|5
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Монпелье
|Эстев Максим
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 0:1 ПСЖ
Исход игры
Ренн
12.5% (16)
Ничья
22.7% (29)
ПСЖ
64.8% (83)
Тотал 2.5
Больше
68.91% (82)
Меньше
31.09% (37)
Обе команды забьют
Да
84.03% (100)
Нет
15.97% (19)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
43% (55)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:2 Ничья
7% (9)
0:1 ПСЖ
6.3% (8)
2:1 Ренн
5.5% (7)
0:2 ПСЖ
5.5% (7)
1:3 ПСЖ
2.3% (3)
0:3 ПСЖ
1.6% (2)
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