Хакими на силу пробил по воротам, но лишь проверил он на прочность "стенку" из футболистов "Ренна". Та оказалась весьма прочной.

Хакими грубо в борьбе за высоко летящий мяч нарушил правила против Ридера. Судья продолжает только разговаривать с нарушителями, а не показывать им карточки.

Рамуш опустился к своей штрафной площади на подачу стандартного положения соперником. Сработал он на подборе, после чего против него сразу нарушили правила.

В быстрой контратаке заброс вперёд у парижан следовал, но уже во второй раз в этот вечер успешно на выходе за пределами штрафной площади сработал Манданда.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Витинья!!! Дембеле разогнал атаку "ПСЖ" правым краем, сместился в центр, после чего отдал пас на левый край штрафной площади на Витинью, а тот мастерски закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Раздосадован Брюно Женезио. Неплохо сдерживала его команда атаки чемпиона страны, но высочайший класс соперников всё же сказался.

Луис Энрике сейчас очень активно жестикулирует у кромки поля. Явно испанской специалист хочет изменить тактическое построение своей команды после первого забитого гола.

И вот ещё два свистка фиксируют мелкие фола со стороны игроков "Ренна". Нужно арбитру как-то пресекать такие действия.

Пошли хозяева внезапно в прессинг непосредственно в чужой штрафной площади, но Доннарумма с защитниками всё равно отметились точной перепасовкой, так что дело не дошло до грубой обрезки.

Рамуш наступил на ногу соперника на чужой половине поля. Скоро ли будет открыт счёт по жёлтым карточкам в этой встрече?

Нарушение правил опять со стороны Мбаппе фиксируется. Уникальная четверть матча, когда Мбаппе чаще нарушает правила сам, чем против него.

Немного приуныли даже болельщики на трибунах "Роазон Парка". Откровенно скучноватая пошла игра.

Мбаппе сумел ворваться с левого фланга в чужую штрафную площадку и сильно пробил по воротам правой ногой, но под мяч успел броситься защитник "Ренна", рикошетом от которого мяч ушёл на угловой.

Отбились после подачи углового "красно-чёрные". Вскоре после этого в центральной зоне Угарте нарушил правила в силовой борьбе с оппонентом.

Штрафной удар заработали парижане метрах в 22 от ворот соперника левее центральной оси. Отличная точка для прямого удара.

19' Мюинга теперь нарушил правила против Шкриньяра в районе центрального круга. Темп игры начал постепенно снижаться.

18' Мбаппе попытался в середине поля обокрасть соперника, но не дотянулся до мяча, задев по ноге оппонента.

17' Угарте попытался выполнить проникающий пас на Мбаппе на левый край штрафной площади соперника, но один из защитников "Ренна" сумел сработать на перехвате.

16' Буриго мог с 22 метров пробить с ходу без помех, но задумал он тонкий пас на Мюинга, который в итоге не прошёл.

15' С правого фланга после прострельной передача в центр в ответной атаке "Ренна" Блас наносил удар правой ногой, но мяч на себя сумел принять Шкриньяр.

14' Хакими на правом краю чужой штрафной площади попытался заработать угловой, но не вышло - мяч от его ноги всё-таки вышел за лицевую линию.

13' Блас с левого фланга теперь прострелил в центр штрафной площади в направлении Мюинга, но смело на перехват пошёл Доннарумма, который сумел добраться до мяча, благодаря длиннющим рукам.

12' Достаточно много суеты в середине поля. Обе команды стараются поддерживать высокий темп, но это порождает немалый процент брака.

11' Правым флангом хозяева провели быструю контратаку с прострельной передачей в штрафную площадку, но там защитники "ПСЖ" были на месте.