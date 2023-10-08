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Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
0:1
Первый тайм: 35'
ПСЖ
0'
0:1
32' Гол
Витинья

Ход матча

32'
0:1
Витинья
(Дембеле Усман)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 125
Ренн 12.8% (16)
X 23.2% (29)
ПСЖ 64% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
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30
Манданда
Стив
22
Ассиньон
Лоренс
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
16
Белосьян
Женуэль
14
Буриго
Бенжамен
21
Матич
Неманья
11
Блас
Людовик
32
Ридер
Фабиан
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
37
Шкриньяр
Милан
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
4
Угарте
Мануэль
17
Витинья
II
10
Дембеле
Усман
9
Рамуш
Гонсалу
7
Мбаппе
Килиан
Ренн
4-2-3-1
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Ренн
ПСЖ

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

35 матчей

37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Среднее время на гол

85
112

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.65

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.38
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.25
Мюинга Арно 2 (1) 0.25
Ассиньон Лоренс 1 0.13
Блас Людовик 1 0.13
Гуйри Амин 1 0.13
Доку Жереми 1 0.13
Ву Кристофер 1 0.13
Дуэ Дезире 1 0.13
Трюффер Адриен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (2) 0.88
Асенсио Марко 2 0.25
Хакими Ашраф 2 0.25
Рамуш Гонсалу 2 0.25
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Дембеле Усман 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 3 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Омари Вармед 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Фабиан Руис 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
7
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0
ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3

Результаты матчей

Ренн
ПСЖ

Точный счет

2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ренн
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
5.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Лилль
 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
9.
Ренн
 0:1 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Ланс
 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Ренн
 0:1 Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
ПСЖ
 1:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
Лилль
 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 0:1 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Луис Энрике сейчас очень активно жестикулирует у кромки поля. Явно испанской специалист хочет изменить тактическое построение своей команды после первого забитого гола.
  • 34'
    Раздосадован Брюно Женезио. Неплохо сдерживала его команда атаки чемпиона страны, но высочайший класс соперников всё же сказался.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Витинья!!!
    Дембеле разогнал атаку "ПСЖ" правым краем, сместился в центр, после чего отдал пас на левый край штрафной площади на Витинью, а тот мастерски закрутил мяч в дальнюю "девятку".
  • 31'
    В быстрой контратаке заброс вперёд у парижан следовал, но уже во второй раз в этот вечер успешно на выходе за пределами штрафной площади сработал Манданда.
  • Фол, нарушение
    30'
    Рамуш опустился к своей штрафной площади на подачу стандартного положения соперником. Сработал он на подборе, после чего против него сразу нарушили правила.
  • Фол, нарушение
    29'
    Хакими грубо в борьбе за высоко летящий мяч нарушил правила против Ридера. Судья продолжает только разговаривать с нарушителями, а не показывать им карточки.
  • 28'
    Хакими на силу пробил по воротам, но лишь проверил он на прочность "стенку" из футболистов "Ренна". Та оказалась весьма прочной.
  • Фол, нарушение
    27'
    Штрафной удар заработали парижане метрах в 22 от ворот соперника левее центральной оси. Отличная точка для прямого удара.
  • Фол, нарушение
    26'
    Отбились после подачи углового "красно-чёрные". Вскоре после этого в центральной зоне Угарте нарушил правила в силовой борьбе с оппонентом.
  • Угловой
    25'
    Мбаппе сумел ворваться с левого фланга в чужую штрафную площадку и сильно пробил по воротам правой ногой, но под мяч успел броситься защитник "Ренна", рикошетом от которого мяч ушёл на угловой.
  • 24'
    Немного приуныли даже болельщики на трибунах "Роазон Парка". Откровенно скучноватая пошла игра.
  • Фол, нарушение
    23'
    Нарушение правил опять со стороны Мбаппе фиксируется. Уникальная четверть матча, когда Мбаппе чаще нарушает правила сам, чем против него.
  • Фол, нарушение
    22'
    Рамуш наступил на ногу соперника на чужой половине поля. Скоро ли будет открыт счёт по жёлтым карточкам в этой встрече?
  • 21'
    Пошли хозяева внезапно в прессинг непосредственно в чужой штрафной площади, но Доннарумма с защитниками всё равно отметились точной перепасовкой, так что дело не дошло до грубой обрезки.
  • Фол, нарушение
    20'
    И вот ещё два свистка фиксируют мелкие фола со стороны игроков "Ренна". Нужно арбитру как-то пресекать такие действия.
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    • Фол, нарушение
      19'
      Мюинга теперь нарушил правила против Шкриньяра в районе центрального круга. Темп игры начал постепенно снижаться.
    • Фол, нарушение
      18'
      Мбаппе попытался в середине поля обокрасть соперника, но не дотянулся до мяча, задев по ноге оппонента.
    • 17'
      Угарте попытался выполнить проникающий пас на Мбаппе на левый край штрафной площади соперника, но один из защитников "Ренна" сумел сработать на перехвате.
    • 16'
      Буриго мог с 22 метров пробить с ходу без помех, но задумал он тонкий пас на Мюинга, который в итоге не прошёл.
    • 15'
      С правого фланга после прострельной передача в центр в ответной атаке "Ренна" Блас наносил удар правой ногой, но мяч на себя сумел принять Шкриньяр.
    • 14'
      Хакими на правом краю чужой штрафной площади попытался заработать угловой, но не вышло - мяч от его ноги всё-таки вышел за лицевую линию.
    • 13'
      Блас с левого фланга теперь прострелил в центр штрафной площади в направлении Мюинга, но смело на перехват пошёл Доннарумма, который сумел добраться до мяча, благодаря длиннющим рукам.
    • 12'
      Достаточно много суеты в середине поля. Обе команды стараются поддерживать высокий темп, но это порождает немалый процент брака.
    • 11'
      Правым флангом хозяева провели быструю контратаку с прострельной передачей в штрафную площадку, но там защитники "ПСЖ" были на месте.
    • Фол, нарушение
      10'
      Хакими в середине поля грубовато нарушил правила. Арбитр на первый раз решил ограничиться устным замечанием для марокканца.
    • 9'
      По правому флангу заброс последовал на забегание Рамуша, но за пределы штрафной площади вовремя выскочил Манданда, который вынес мяч на трибуны.
    • Судья
      8'
      В ответной атаке "ПСЖ" Мбаппе врывался на левый край чужой штрафной площади, но в борьбе с Омари упал. Судья показал, что была борьба плечом в плечо, поэтому пенальти не будет.
    • Опасный момент
      7'
      В ещё одной быстрой атаке "Ренна" Мюинга ворвался на правый край штрафной площади и сильно пробивал по воротам, но Доннарумма успел сложиться и парировал мяч.
    • 6'
      Гуйри в контратаке протащил мяч вперёд, после чего пытался сместиться в штрафную площадку, но чисто его сумел остановить Хакими.
    • 5'
      Дембеле с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную площадь "Ренна", но защитники там достаточно уверенно отыграли в этой ситуации.
    • 4'
      Футболисты "ПСЖ" продолжают подолгу катать мяч поперёк поля, ища подходы к воротам соперника, но пока что подобраться не получается.
    • 3'
      Болельщики на трибунах провели файер-шоу, из-за чего чаша стадиона немного затянулась дымом. Будем надеяться, что вскоре всё развеется и футболисты сильно не пострадают здоровьем.
    • 2'
      Просто пасуются парижане пока что на своей половине поля. Хозяева идут в прессинг, но без особой агрессии.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Ренн
    12.5% (16)
    Ничья
    22.7% (29)
    ПСЖ
    64.8% (83)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.91% (82)
    Меньше
    31.09% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    84.03% (100)
    Нет
    15.97% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    43% (55)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    2:2 Ничья
    7% (9)
    0:1 ПСЖ
    6.3% (8)
    2:1 Ренн
    5.5% (7)
    0:2 ПСЖ
    5.5% (7)
    1:3 ПСЖ
    2.3% (3)
    0:3 ПСЖ
    1.6% (2)
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