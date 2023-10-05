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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ренн
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 43
Ренн 2.3% (1)
X 11.6% (5)
ПСЖ 86% (37)
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ПСЖ

История личных встреч

Ренн
ПСЖ

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

35 матчей

37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.05
0.8

Среднее время на гол

85
112

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.67
1.65

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

46
45

Голов в среднем за матч

1.31
1.29

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

68
70

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 3 0.43
Буриго Бенжамен 2 (2) 0.29
Мюинга Арно 2 (1) 0.29
Ассиньон Лоренс 1 0.14
Блас Людовик 1 0.14
Гуйри Амин 1 0.14
Доку Жереми 1 0.14
Ву Кристофер 1 0.14
Дуэ Дезире 1 0.14
Трюффер Адриен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (2) 1
Асенсио Марко 2 0.29
Хакими Ашраф 2 0.29
Рамуш Гонсалу 2 0.29
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Фабиан Руис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Дембеле Усман 0 0
Угарте Мануэль 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 3 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Омари Вармед 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Фабиан Руис 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
1
Ренн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
7
Ренн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0
Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1 Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1
ПСЖ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0
ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3

Результаты матчей

Ренн
ПСЖ

Точный счет

2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ренн
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 4 2 1 18 - 10 14
2.
Брест
 Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
3.
Реймс
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
4.
Ницца
 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
8.
Страсбург
 Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Тулуза
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Гавр
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Марсель
 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13.
Нант
 Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Мец
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
17.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 5 - 12 2
18.
Лион
 Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
3.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Брест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реймс
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Мец
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Лион
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Монако
 Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
8.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Гавр
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17.
Лорьян
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Гавр Алиуи Набиль 4
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Нант Кастеллетто Жан-Шарль 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

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    • Прогнозы 43
    Ренн 2.3% (1)
    X 11.6% (5)
    ПСЖ 86% (37)
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    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ

    Исход игры
    Ренн
    2.3% (1)
    Ничья
    11.6% (5)
    ПСЖ
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.74% (33)
    Меньше
    23.26% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    55.8% (24)
    0:1 ПСЖ
    14% (6)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    0:2 ПСЖ
    7% (3)
    2:3 ПСЖ
    4.7% (2)
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