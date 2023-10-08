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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
2:2
Перерыв
Клермон
0'
1:0
17' Гол
Аль-Тамари Мусса
1:1
27' Гол
Маньен Йоанн
2:1
31' Пенальти
Саванье Тежи
2:2
45' Гол
Конате Шейк
45' Желтая карточка
Эстев Максим
45' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано

Ход матча

17'
Аль-Тамари Мусса
(Саванье Тежи)
1:0
27'
1:1
Маньен Йоанн
(Николсон Шамар)
31'
Саванье Тежи
2:1
41'
Жюльен Кристофер
Омерагич Бечир
 
45'
2:2
Конате Шейк
(Чам Мухаммед)
45'
Эстев Максим
 
45'
 
Кофрие Максимилиано

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 122
Монпелье 86.9% (106)
X 10.7% (13)
Клермон 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
12
Гоналон
Максим
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 5 0.63
Аль-Тамари Мусса 4 0.5
Саванье Тежи 2 (2) 0.25
Норден Арно 2 0.25
Хазри Вахби 1 0.13
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Шотар Жорис 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Шейк 2 0.25
Чам Мухаммед 1 0.13
Ожье Флоран 1 0.13
Ветеска Матеуш 1 0.13
Маньен Йоанн 1 0.13
Киэ Грежон 1 (1) 0.13
Николсон Шамар 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шотар Жорис 3 0
Эстев Максим 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Леруа Лео 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Гоналон Максим 1 0
Гастьен Йоан 1 0
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

10
0
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Клермон

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 0:1 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Лилль
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
10.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
11.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
12.
Монпелье
 2:2 Заявка 8 2 4 2 14 - 11 10
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Ланс
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
16.
Лорьян
 1:3 Заявка 8 1 3 4 11 - 18 6
17.
Лион
 3:1 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
18.
Клермон
 2:2 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
14.
Ланс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Лион
 3:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 2:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Тулуза
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
7.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Лилль
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Клермон
 2:2 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
17.
Лион
 3:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
18.
Лорьян
 1:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Реймс Теума Тедди 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Гради Жонатан 4
Ланс Медина Факундо 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Ренн Матич Неманья 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Контроль мяча: Монпелье: 42%, Клермон: 58%.
  • 52'
    Клермон начинает контратаку
  • 52'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 52'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 51'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 51'
    Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 122
    Монпелье 86.9% (106)
    X 10.7% (13)
    Клермон 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Клермон
    2.35
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    5.06
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    9.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Клермон

    Исход игры
    Монпелье
    86.9% (106)
    Ничья
    10.7% (13)
    Клермон
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    39.3% (48)
    1:0 Монпелье
    30.3% (37)
    2:0 Монпелье
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Монпелье
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Клермон
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Клермон
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