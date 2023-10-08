Тур: 8. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
17' ГолАль-Тамари Мусса
1:1
27' ГолМаньен Йоанн
2:1
31' ПенальтиСаванье Тежи
2:2
45' ГолКонате Шейк
45' Желтая карточкаЭстев Максим
45' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
Ход матча
17'
1:0
27'
1:1
31'
2:1
45'
2:2
45'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
39 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Клермон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.57
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|5
|0.63
|Аль-Тамари Мусса
|4
|0.5
|Саванье Тежи
|2 (2)
|0.25
|Норден Арно
|2
|0.25
|Хазри Вахби
|1
|0.13
|Сако Фалае
|0
|0
|Куяте Кики
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Шейк
|2
|0.25
|Чам Мухаммед
|1
|0.13
|Ожье Флоран
|1
|0.13
|Ветеска Матеуш
|1
|0.13
|Маньен Йоанн
|1
|0.13
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.13
|Николсон Шамар
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шотар Жорис
|3
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Ферри Жордан
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Леруа Лео
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Гоналон Максим
|1
|0
|Гастьен Йоан
|1
|0
|Диао Мори
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Чам Мухаммед
|1
|0
|Кейта Хабиб
|1
|0
|Конате Шейк
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
10
0
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
13
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1
Результаты матчей
Монпелье
Клермон
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 11
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|3.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 6
|12
|6.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|13 - 7
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|12.
|2:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 11
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|16.
|1:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 18
|6
|17.
|3:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|18.
|2:2 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 9
|5
|13.
|1:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|3:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|2:2 Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|2:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 8
|8
|3.
|2:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|17.
|3:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|Монпелье
|Адамс Акор
|5
|Нант
|Мохамед Мостафа
|5
|Реймс
|Теума Тедди
|4 (2)
|Ланс
|Гради Жонатан
|4
|Ланс
|Медина Факундо
|4
|Брест
|Камара Махди
|4
|Лион
|Кумбеди Саэль
|4
|Ренн
|Матич Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 2:2 Клермон
Исход игры
Монпелье
86.9% (106)
Ничья
10.7% (13)
Клермон
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
55.83% (67)
Нет
44.17% (53)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
39.3% (48)
1:0 Монпелье
30.3% (37)
2:0 Монпелье
11.5% (14)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Монпелье
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Клермон
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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