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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Монпелье
 
Оставлена
Клермон

Ход матча

17'
Аль-Тамари Мусса
(Саванье Тежи)
1:0
27'
1:1
Маньен Йоанн
(Николсон Шамар)
31'
Саванье Тежи
2:1
41'
Жюльен Кристофер
Омерагич Бечир
 
45'
2:2
Конате Шейк
(Николсон Шамар)
45'
Эстев Максим
 
45'
 
Кофрие Максимилиано
48'
Саванье Тежи
3:2
51'
Леруа Лео
 
55'
Эстев Максим
 
58'
Фаяд Халил
Леруа Лео
 
58'
Сахо Мамаду
Хазри Вахби
 
60'
 
Гоналон Максим
71'
 
Рашани Эльбасан
Гоналон Максим
71'
 
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
Аллевина Джим
77'
Аль-Тамари Мусса
(Фаяд Халил)
4:2
81'
Йебоа Келвин
Адамс Акор
 
82'
Сент-Люс Тео
Аль-Тамари Мусса
 
82'
 
Киэ Грежон
Пельмар Анди
86'
 
Зеффан Мехди
Конате Шейк
90'
 
Вивальдо Боргес до Сантос Нето

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 173 Количество передач 245
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 122
Монпелье 86.9% (106)
X 10.7% (13)
Клермон 2.5% (3)
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40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
14
Эстев
Максим
18
Леруа
Лео
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
12
Гоналон
Максим
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
23
Николсон
Шамар
Монпелье
4-2-3-1
Клермон
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
Л1
2:1
Л1
1:1
ТМК
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ТМК
3:2
ТМК
0:4
ТМК
0:2
ТМК
2:1
Л2
2:1
Л2
2:1
Л2
3:2
Л2
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.57

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 5 0.71
Адамс Акор 5 0.71
Саванье Тежи 3 (3) 0.43
Норден Арно 2 0.29
Хазри Вахби 1 0.14
Сако Фалае 0 0
Куяте Кики 0 0
Леруа Лео 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Шейк 2 0.29
Чам Мухаммед 1 0.14
Ожье Флоран 1 0.14
Ветеска Матеуш 1 0.14
Маньен Йоанн 1 0.14
Киэ Грежон 1 (1) 0.14
Николсон Шамар 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстев Максим 2 1
Шотар Жорис 3 0
Леруа Лео 2 0
Ферри Жордан 1 0
Саванье Тежи 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Адамс Акор 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 2 0
Кофрие Максимилиано 2 0
Сейду Алиду 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Гастьен Йоан 1 0
Диао Мори 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Чам Мухаммед 1 0
Кейта Хабиб 1 0
Конате Шейк 1 0

Результаты матчей

Монпелье
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клермон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Клермон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

10
0
Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
4
67%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0
Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1
Клермон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2
Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0 Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1

Результаты матчей

Монпелье
Клермон

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 8 5 2 1 21 - 11 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 4 0 9 - 4 16
3.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 9 - 7 15
4.
Реймс
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
ПСЖ
 Заявка 7 3 3 1 14 - 6 12
6.
Лилль
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Марсель
 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 5 0 13 - 7 11
9.
Нант
 Заявка 8 3 2 3 14 - 15 11
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
11.
Тулуза
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Монпелье
 Заявка 7 2 3 2 16 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Ланс
 1:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
15.
Мец
 Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
16.
Лорьян
 Заявка 8 1 4 3 13 - 18 7
17.
Лион
 Заявка 8 0 3 5 6 - 16 3
18.
Клермон
 Заявка 7 0 2 5 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3.
Ренн
 Заявка 4 2 2 0 12 - 6 8
4.
Брест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Страсбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Лилль
 1:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Реймс
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Гавр
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Ницца
 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Тулуза
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 10 - 9 5
13.
Ланс
 1:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Лорьян
 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
15.
Монпелье
 Заявка 3 0 2 1 7 - 7 2
16.
Мец
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Лион
 Заявка 4 0 2 2 5 - 11 2
18.
Клермон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Монако
 Заявка 4 2 2 0 12 - 8 8
3.
Монпелье
 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Брест
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Нант
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7.
Мец
 Заявка 4 2 0 2 3 - 8 6
8.
Лилль
 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9.
ПСЖ
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Страсбург
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Ренн
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Ланс
 1:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14.
Гавр
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Марсель
 Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
16.
Лорьян
 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2
17.
Клермон
 Заявка 3 0 1 2 5 - 10 1
18.
Лион
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Монпелье Аль-Тамари Мусса 5 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 5
Монпелье Адамс Акор 5
Нант Мохамед Мостафа 5
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Медина Факундо 5
Ланс Гради Жонатан 4
Брест Камара Махди 4
Лион Кумбеди Саэль 4
Монпелье Эстев Максим 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Матч приостановлен
  • 97'
    Матч прерван
  • 93'
    Вивальдо Боргес до Сантос Нето получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 93'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон.
  • 91'
    Диао Мори на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Монпелье 86.9% (106)
    X 10.7% (13)
    Клермон 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Клермон
    2.00
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    3.90
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье - Клермон

    Исход игры
    Монпелье
    86.9% (106)
    Ничья
    10.7% (13)
    Клермон
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55.83% (67)
    Нет
    44.17% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    39.3% (48)
    1:0 Монпелье
    30.3% (37)
    2:0 Монпелье
    11.5% (14)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Монпелье
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Клермон
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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