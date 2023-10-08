Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Кофрие Максимилиано грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

50' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Матч возобновлен

48' Конате Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Г О О О О Л - Конате Шейк изменил счет на табло!

45' Удар от ворот произведет Монпелье

45' Конате Шейк не смог попасть в створ ударом издали

43' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

42' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Омерагич Бечир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Клермон

35' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Аль-Тамари Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.

29' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Г О О О О Л - Маньен Йоанн забивает с правой ноги!

25' Удар от ворот произведет Клермон

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Леруа Лео не смог попасть в створ ударом издали

23' Хазри Вахби из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Монпелье

19' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Адамс Акор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Г О О О О Л - Аль-Тамари Мусса записал гол на свой счет!

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Клермон пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Клермон

13' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Хазри Вахби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Хазри Вахби . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

2' Гоналон Максим из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре