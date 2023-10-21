Тур: 10. Стадион: Эсприт-Арена.
1:3
Перерыв
0'
18' Желтая карточкаКлаус Феликс
0:1
21' ГолТачи Ричмонд
0:2
30' Гол в свои воротаСиберт Джамиль
0:3
32' ГолРиттер Марлон
1:3
37' ГолТанака Ао
Ход матча
18'
21'
0:1
30'
0:2
32'
0:3
37'
1:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Кайзерслаутерн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.88
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.29
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (2)
|0.5
|Де Вейс Йорди
|2
|0.2
|Гинчек Даниэль
|1
|0.1
|Клаус Феликс
|1
|0.1
|Хоффманн Андре
|1
|0.1
|Вермейж Винсент
|1
|0.1
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.1
|Танака Ао
|1
|0.1
|Yannik Engelhardt
|1
|0.1
|Jona Niemiec
|1
|0.1
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.6
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.3
|Риттер Марлон
|2
|0.2
|Тачи Ричмонд
|2
|0.2
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.2
|Циммер Жан
|1
|0.1
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.1
|Рашль Тобиас
|1
|0.1
|Опоку Аарон
|1
|0.1
|Нихус Юлиан
|1
|0.1
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Takashi Uchino
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Томяк Борис
|2
|1
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Редондо Кенни
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
12
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
83%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3
Результаты матчей
Фортуна
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
63
36
45
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|2.
|3:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|6.
|1:3
|10
|4
|3
|3
|16 - 10
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|9.
|10
|3
|4
|3
|19 - 17
|13
|10.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|11.
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|13 - 18
|12
|13.
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|15.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|16.
|9
|2
|1
|6
|14 - 20
|7
|17.
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|3:1
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|10.
|1:3
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|5.
|3:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|1:3
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3