  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Фортуна
1:3
Перерыв
Кайзерслаутерн
0'
18' Желтая карточка
Клаус Феликс
0:1
21' Гол
Тачи Ричмонд
0:2
30' Гол в свои ворота
Сиберт Джамиль
0:3
32' Гол
Риттер Марлон
1:3
37' Гол
Танака Ао

Ход матча

18'
Клаус Феликс
 
21'
0:1
Тачи Ричмонд
30'
0:2
Сиберт Джамиль
32'
0:3
Риттер Марлон
37'
Танака Ао
(Сиберт Джамиль)
1:3

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Кайзерслаутерн
9.60
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
9
Вермейж
Винсент
7
Цолис
Христос
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
11
Редондо
Кенни
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Фортуна
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Фортуна
Кайзерслаутерн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.88

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.29

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
56

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 5 (2) 0.5
Де Вейс Йорди 2 0.2
Гинчек Даниэль 1 0.1
Клаус Феликс 1 0.1
Хоффманн Андре 1 0.1
Вермейж Винсент 1 0.1
Ийоха Эммануэль 1 0.1
Танака Ао 1 0.1
Yannik Engelhardt 1 0.1
Jona Niemiec 1 0.1
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Циммерман Маттиас 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.6
Томяк Борис 3 (2) 0.3
Риттер Марлон 2 0.2
Тачи Ричмонд 2 0.2
Краус Кевин II 2 (1) 0.2
Циммер Жан 1 0.1
Пухач Тымотеуш 1 0.1
Рашль Тобиас 1 0.1
Опоку Аарон 1 0.1
Нихус Юлиан 1 0.1
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Сиберт Джамиль 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Takashi Uchino 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Цолис Христос 1 0
Обердорф Тим 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пухач Тымотеуш 4 0
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 3 0
Риттер Марлон 2 0
Редондо Кенни 2 0
Эльведи Ян 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Фортуна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
12
Фортуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
5
83%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
21%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3

Результаты матчей

Фортуна
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
3
6
2.5
4
5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Кайзерслаутерн
 3:1 10 6 2 2 21 - 15 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
4.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 1:3 10 4 3 3 16 - 10 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 3:1 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Фортуна
 1:3 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Кайзерслаутерн
 3:1 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Фортуна
 1:3 4 2 1 1 8 - 2 7
7.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
8.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Кайзерслаутерн
9.60
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6.20
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3.70
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Фортуна
Кайзерслаутерн
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