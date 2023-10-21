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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 52000
Фортуна
4:3
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
18' Желтая карточка
Клаус Феликс
0:1
21' Гол
Тачи Ричмонд
0:2
30' Гол в свои ворота
Сиберт Джамиль
0:3
32' Гол
Риттер Марлон
1:3
37' Гол
Танака Ао
2:3
49' Гол
Циммерман Маттиас
3:3
57' Гол
Клаус Феликс
4:3
63' Гол
Танака Ао
79' Желтая карточка
Вермейж Винсент
86' Желтая карточка
Takashi Uchino
90' Желтая карточка
Зоботка Марсель
90' Желтая карточка
Редондо Кенни
90'+9

Ход матча

18'
Клаус Феликс
 
21'
0:1
Тачи Ричмонд
30'
0:2
Сиберт Джамиль
32'
0:3
Риттер Марлон
37'
Танака Ао
(Сиберт Джамиль)
1:3
46'
 
Бойд Терренс
Ахе Рагнар
46'
Йоханнессон Исак-Бергманн
Цолис Христос
 
49'
Циммерман Маттиас
2:3
57'
Клаус Феликс
(Циммерман Маттиас)
3:3
62'
 
Опоку Аарон
Нихус Юлиан
63'
Танака Ао
(Вермейж Винсент)
4:3
74'
 
Лобингер Лекс-Тигер
Тачи Ричмонд
74'
 
Клемент Филипп
Риттер Марлон
79'
Вермейж Винсент
 
80'
Зоботка Марсель
Вермейж Винсент
 
80'
Jona Niemiec
Аппелькамп Синта
 
83'
Takashi Uchino
Клаус Феликс
 
85'
 
Хёршер Филипп
Циммер Жан
86'
Takashi Uchino
 
90'
Николя Гавори
Ийоха Эммануэль
 
90'
Зоботка Марсель
 
90'
 
Редондо Кенни

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 530 Количество передач 327
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
20
Сиберт
Джамиль
30
Де
Вейс
Йорди
19
Ийоха
Эммануэль
23
Аппелькамп
Синта
6
Yannik
Engelhardt
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
9
Вермейж
Винсент
7
Цолис
Христос
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
14
Сольдо
Никола
8
Циммер
Жан
11
Редондо
Кенни
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
7
Риттер
Марлон
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Фортуна
4-3-3
Кайзерслаутерн
3-4-2-1

История личных встреч

Фортуна
Кайзерслаутерн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
0:3
Б2
1:2
К
2:5
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
4:3
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:2
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.88

Среднее время на гол

48
48

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.29

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
56

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 5 (2) 0.5
Де Вейс Йорди 2 0.2
Клаус Феликс 2 0.2
Танака Ао 2 0.2
Циммерман Маттиас 1 0.1
Гинчек Даниэль 1 0.1
Хоффманн Андре 1 0.1
Вермейж Винсент 1 0.1
Ийоха Эммануэль 1 0.1
Yannik Engelhardt 1 0.1
Jona Niemiec 1 0.1
Аппелькамп Синта 0 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Сиберт Джамиль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.6
Томяк Борис 3 (2) 0.3
Риттер Марлон 2 0.2
Тачи Ричмонд 2 0.2
Краус Кевин II 2 (1) 0.2
Циммер Жан 1 0.1
Пухач Тымотеуш 1 0.1
Рашль Тобиас 1 0.1
Опоку Аарон 1 0.1
Нихус Юлиан 1 0.1
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yannik Engelhardt 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Клаус Феликс 2 0
Takashi Uchino 2 0
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Сиберт Джамиль 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Вермейж Винсент 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Цолис Христос 1 0
Обердорф Тим 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пухач Тымотеуш 4 0
Томяк Борис 2 1
Редондо Кенни 3 0
Нихус Юлиан 3 0
Риттер Марлон 2 0
Эльведи Ян 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Циммер Жан 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Сольдо Никола 1 0

Результаты матчей

Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
12
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кайзерслаутерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
7
64%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
2
11%
5
25%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
20%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3

Результаты матчей

Фортуна
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
4
1
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
7
3
4
6
2.5
5
5
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Фортуна
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Кайзерслаутерн
 10 5 2 3 21 - 18 17
6.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Фортуна
 6 3 2 1 11 - 8 11
5.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
6.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
9.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
10.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Сиберт Джамиль сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Танака Ао бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Риттер Марлон бьет в цель!
    • 30'
      Г О О О О Л - Сиберт Джамиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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