Тур: 10. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 52000
4:3
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКлаус Феликс
0:1
21' ГолТачи Ричмонд
0:2
30' Гол в свои воротаСиберт Джамиль
0:3
32' ГолРиттер Марлон
1:3
37' ГолТанака Ао
2:3
49' ГолЦиммерман Маттиас
3:3
57' ГолКлаус Феликс
4:3
63' ГолТанака Ао
79' Желтая карточкаВермейж Винсент
86' Желтая карточкаTakashi Uchino
90' Желтая карточкаЗоботка Марсель
90' Желтая карточкаРедондо Кенни
90'+9
Ход матча
18'
21'
0:1
30'
0:2
32'
0:3
37'
1:3
49'
57'
63'
4:3
79'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 327
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
11
Клаус
Феликс
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Кайзерслаутерн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.88
Среднее время на гол
48
48
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.29
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
56
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|5 (2)
|0.5
|Де Вейс Йорди
|2
|0.2
|Клаус Феликс
|2
|0.2
|Танака Ао
|2
|0.2
|Циммерман Маттиас
|1
|0.1
|Гинчек Даниэль
|1
|0.1
|Хоффманн Андре
|1
|0.1
|Вермейж Винсент
|1
|0.1
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.1
|Yannik Engelhardt
|1
|0.1
|Jona Niemiec
|1
|0.1
|Аппелькамп Синта
|0
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Сиберт Джамиль
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.6
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.3
|Риттер Марлон
|2
|0.2
|Тачи Ричмонд
|2
|0.2
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.2
|Циммер Жан
|1
|0.1
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.1
|Рашль Тобиас
|1
|0.1
|Опоку Аарон
|1
|0.1
|Нихус Юлиан
|1
|0.1
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yannik Engelhardt
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Клаус Феликс
|2
|0
|Takashi Uchino
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Сиберт Джамиль
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Вермейж Винсент
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пухач Тымотеуш
|4
|0
|Томяк Борис
|2
|1
|Редондо Кенни
|3
|0
|Нихус Юлиан
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Эльведи Ян
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
12
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Кайзерслаутерн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
7
64%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
5
38%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
16%
2
10%
1-15
2
11%
6
30%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
7
37%
1
5%
46-60
2
11%
3
15%
61-75
2
11%
5
25%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
30%
1
5%
1-15
1
10%
4
21%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
20%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Падерборн 1:2 Иллертиссен - Фортуна 1:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Фортуна - Герта 1:0 Фортуна - Бохум 3:1 Фортуна - Пушкаш-Академи 5:0 Фортуна - Слован Либерец 2:1 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Дюссельдорф - Фортуна 2:6 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1
Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3
Результаты матчей
Фортуна
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
3:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
24
41
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
32
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
73
46
55
28
19
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3