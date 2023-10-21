Тур: 10. Стадион: Фолькспаркштадион.
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
40
Урбиг
Йонас
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
15 Ben Schlicke
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Гройтер Фюрт
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.29
Среднее время на гол
135
315
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
0.85
0.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
106
167
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|0.6
|Глацель Роберт
|5
|0.5
|Джатта Бейкери
|2
|0.2
|Рейс Людовит
|1
|0.1
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.1
|Хайер Моритц
|1
|0.1
|Мухайм Миро
|1
|0.1
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|4
|0.4
|Михальски Дамян
|3
|0.3
|Лемперте Тим
|2
|0.2
|Абиама Диксон
|2
|0.2
|Грин Джулиан
|1
|0.1
|Зиб Арминдо
|1
|0.1
|Вагнер Роберт
|0
|0
|Аста Симон
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Мефферт Йонас
|3
|0
|Джатта Бейкери
|3
|0
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Бенеш Ласло
|2
|0
|Хайер Моритц
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Рейс Людовит
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Джулиан
|2
|1
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Юнг Гидеон
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
9
Гамбург
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гройтер Фюрт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
6%
4
31%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
31%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
1
8%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2
Результаты матчей
Гамбург
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
27
27
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|2.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|10
|3
|4
|3
|19 - 17
|13
|10.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|11.
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|13 - 18
|12
|13.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|16.
|9
|2
|1
|6
|14 - 20
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|15.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|16.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3