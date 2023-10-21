  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 55800
Гамбург
2:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
16' Гол
Мефферт Йонас
26' Желтая карточка
Хайер Моритц
32' Желтая карточка
Иттер Джанлука
38' Желтая карточка
Джатта Бейкери
45' Желтая карточка
Лемперте Тим
2:0
45' Гол
Глацель Роберт
45' Желтая карточка
Михальски Дамян
58' Желтая карточка
Абиама Диксон
2:0
72' Не забитый пенальти
Хргота Бранимир
90'+6
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Рамос
Гильерме
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
22
Вагнер
Роберт
5
Хаддади
Уссама
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
11
Абиама
Диксон
19
Лемперте
Тим
Гамбург
4-1-2-3
Гройтер Фюрт
3-3-2-2

История личных встреч

Гамбург
Гройтер Фюрт

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
69.2%
7.7%
3 победы 9 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
0:0
БСМ
1:1
БСМ
0:0
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.29

Среднее время на гол

135
315

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

0.85
0.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

106
167

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 6 (3) 0.6
Глацель Роберт 6 0.6
Джатта Бейкери 2 0.2
Рейс Людовит 1 0.1
Жан-Люк Домпе 1 0.1
Мефферт Йонас 1 0.1
Хайер Моритц 1 0.1
Мухайм Миро 1 0.1
Ферай Иммануэль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 0.4
Михальски Дамян 3 0.3
Лемперте Тим 2 0.2
Абиама Диксон 2 0.2
Грин Джулиан 1 0.1
Зиб Арминдо 1 0.1
Вагнер Роберт 0 0
Аста Симон 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 4 0
Джатта Бейкери 4 0
Мефферт Йонас 3 0
Хайер Моритц 3 0
Рамос Гильерме 1 1
Бенеш Ласло 2 0
Мухайм Миро 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Рейс Людовит 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Tim Walter 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Джулиан 2 1
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Србени Деннис 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Михальски Дамян 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Майерхёфер Марко 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Лемперте Тим 1 0
Абиама Диксон 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
9
Гамбург
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гройтер Фюрт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

13
3
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
1
5%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
4
31%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
5
28%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1
Гамбург - Ганза 2:0 Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3
Нюрнберг - Гройтер Фюрт 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2

Результаты матчей

Гамбург
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
2
8
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 55'
    Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Иммануэль Ферай сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Глацель Роберт бьет в цель!
  • 48'
    Лемперте Тим получил желтую карточку от судьи
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