Тур: 10. Стадион: Home Deluxe Arena.
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
8'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
25
Джигала
Адам
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
17 Laurin Curda
-
27 Kai Klefisch
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Санкт-Паули
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.89
Среднее время на гол
56
47
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2
0.92
Среднее время на гол
45
98
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|5 (1)
|0.5
|Гримальди Адриано
|1
|0.1
|Платте Феликс
|1
|0.1
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.1
|Клаас Себастьян
|1
|0.1
|Sirlord Conteh
|1
|0.1
|Бильбия Филип
|1
|0.1
|Niclas Nadj
|1
|0.1
|Лайпертц Роберт
|1
|0.1
|Хеуэр Яннис
|1
|0.1
|Mattes Hansen
|1
|0.1
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|5 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.3
|Elias Saad
|3
|0.3
|Меткалф Коннор
|2
|0.2
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.1
|Смит Эрик
|1
|0.1
|Oladapo Afolayan
|1
|0.1
|Рицка Ларс
|1
|0.1
|Бухальфа Карло
|1
|0.1
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Смит Эрик
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
13
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
43%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
3
21%
3
17%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
5
36%
5
28%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Результаты матчей
Падерборн
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
5:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
5:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
54
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|20
|2.
|0:1
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|22 - 12
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|15 - 15
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|9.
|10
|3
|4
|3
|19 - 17
|13
|10.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|11.
|9
|4
|0
|5
|10 - 13
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|13 - 18
|12
|13.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|1:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|16.
|9
|2
|1
|6
|14 - 20
|7
|17.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|3.
|0:1
|5
|3
|2
|0
|13 - 3
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|13 - 4
|10
|5.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|10 - 7
|8
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|9 - 3
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|15.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|16.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|18.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|7.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|16.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (4)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3