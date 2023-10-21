Тур: 10. Стадион: Home Deluxe Arena. Зрители: 15000
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолМуслия Флоран
1:1
48' ГолЭггештайн Йоханнес
1:2
78' ГолИрвайн Джексон
2:2
82' ГолБильбия Филип
90' Желтая карточкаДжигала Адам
90'+5
Ход матча
8'
1:0
48'
78'
82'
2:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 14
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
501 Количество передач 527
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
25
Джигала
Адам
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
-
17 Laurin Curda
-
27 Kai Klefisch
-
40 Niclas Nadj
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Падерборн
Санкт-Паули
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.89
Среднее время на гол
56
47
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2
0.92
Среднее время на гол
45
98
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
67
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|5 (1)
|0.5
|Бильбия Филип
|2
|0.2
|Платте Феликс
|1
|0.1
|Sirlord Conteh
|1
|0.1
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.1
|Клаас Себастьян
|1
|0.1
|Гримальди Адриано
|1
|0.1
|Niclas Nadj
|1
|0.1
|Лайпертц Роберт
|1
|0.1
|Хеуэр Яннис
|1
|0.1
|Mattes Hansen
|1
|0.1
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|5 (2)
|0.5
|Эггештайн Йоханнес
|4
|0.4
|Elias Saad
|3
|0.3
|Меткалф Коннор
|2
|0.2
|Ирвайн Джексон
|1
|0.1
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.1
|Смит Эрик
|1
|0.1
|Oladapo Afolayan
|1
|0.1
|Рицка Ларс
|1
|0.1
|Бухальфа Карло
|1
|0.1
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|2
|0
|Kai Klefisch
|2
|0
|Муслиу Визар
|0
|1
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marcel Hoffmeier
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
|Mattes Hansen
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Смит Эрик
|2
|0
|Oladapo Afolayan
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
13
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
43%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
25%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
5
31%
6
30%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0
Результаты матчей
Падерборн
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
5:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
64
28
37
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3