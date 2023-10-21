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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15000
Падерборн
2:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
8' Гол
Муслия Флоран
1:1
48' Гол
Эггештайн Йоханнес
1:2
78' Гол
Ирвайн Джексон
2:2
82' Гол
Бильбия Филип
90' Желтая карточка
Джигала Адам
90'+5

Ход матча

8'
Муслия Флоран
1:0
46'
 
Меткалф Коннор
Elias Saad
48'
1:1
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
68'
Kai Klefisch
Гримальди Адриано
 
76'
 
Philipp Treu
Салиакас Манолис
78'
1:2
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
81'
Sirlord Conteh
Клаас Себастьян
 
81'
Муслиу Визар
Tobias Mueller
 
81'
Niclas Nadj
Mattes Hansen
 
82'
Бильбия Филип
(Sirlord Conteh)
2:2
86'
Лайпертц Роберт
Муслия Флоран
 
88'
 
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
88'
 
Цоллер Симон
Oladapo Afolayan
90'
 
Джигала Адам

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 14
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 501 Количество передач 527
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
21
Хут
Янник
6
Шустер
Марко
15
Tobias
Mueller
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
22
Mattes
Hansen
8
Кинсомби
Давид
26
Клаас
Себастьян
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
25
Джигала
Адам
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
Падерборн
3-4-2-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Падерборн
Санкт-Паули

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
2:1
К
2:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
0:2
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.89

Среднее время на гол

56
47

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2
0.92

Среднее время на гол

45
98

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
67

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 5 (1) 0.5
Бильбия Филип 2 0.2
Платте Феликс 1 0.1
Sirlord Conteh 1 0.1
Обермайр Рафаэль 1 0.1
Клаас Себастьян 1 0.1
Гримальди Адриано 1 0.1
Niclas Nadj 1 0.1
Лайпертц Роберт 1 0.1
Хеуэр Яннис 1 0.1
Mattes Hansen 1 0.1
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 5 (2) 0.5
Эггештайн Йоханнес 4 0.4
Elias Saad 3 0.3
Меткалф Коннор 2 0.2
Ирвайн Джексон 1 0.1
Аменийдо Этьенн 1 0.1
Смит Эрик 1 0.1
Oladapo Afolayan 1 0.1
Рицка Ларс 1 0.1
Бухальфа Карло 1 0.1

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 2 0
Kai Klefisch 2 0
Муслиу Визар 0 1
Кинсомби Давид 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Marcel Hoffmeier 1 0
Бильбия Филип 1 0
Laurin Curda 1 0
Mattes Hansen 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 4 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Смит Эрик 2 0
Oladapo Afolayan 2 0
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Синани Данел 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Падерборн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
13
Падерборн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
43%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
4
25%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
5
31%
6
30%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 7
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
5
29%
29%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1
Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Фортуна - Падерборн 1:2 Энерги Коттбус - Падерборн 0:7 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Падерборн - Валвейк 3:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:2 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Падерборн - Вупперталь 2:1 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Арминия - Падерборн 2:2 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1
Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0

Результаты матчей

Падерборн
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
5:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
5
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
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Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
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    • 46'
      Elias Saad уходит с поля. Меткалф Коннор выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Гримальди Адриано сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Муслия Флоран бьет в цель!
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