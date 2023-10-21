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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 14491
Оснабрюк
0:2
Конец матча
Веен Висбаден
0'
0:1
9' Гол
Hyun-ju Lee
11' Желтая карточка
Гьямфи Максвелл
15' Желтая карточка
Dave Gnaase
37' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
0:2
70' Гол
Хессер Робин
87' Желтая карточка
Henry Rorig
90'+8

Ход матча

9'
0:1
Hyun-ju Lee
(Гоппел Теймен)
11'
Гьямфи Максвелл
 
15'
Dave Gnaase
 
37'
 
Анга-Лётшер Мартин
46'
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
 
67'
 
Йонжич Антонио
Айдэйл Джон
67'
 
Фроэзе Кианз
Бэтцнер Ник
68'
Henry Rorig
Тальхаммер Максимилиан
 
68'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
70'
0:2
Хессер Робин
78'
 
Гюнтер Лассе
Hyun-ju Lee
78'
 
Мокенхаупт Саша
Гоппел Теймен
78'
Кель Ларс
Гьямфи Максвелл
 
79'
Ферхук Йон
Dave Gnaase
 
87'
Henry Rorig
 
90'
 
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 490 Количество передач 368
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
26
Dave
Gnaase
4
Гьямфи
Максвелл
33
Бирман
Тимо
3
Florian
Kleinhansl
6
Тальхаммер
Максимилиан
27
Кюизанс
Микаэль
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
17
Конте
Кристиан
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
34
Чатич
Амар
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
8
Бэтцнер
Ник
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
Оснабрюк
4-1-2-3
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Оснабрюк
Веен Висбаден

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б3
4:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
0:1
Б2
2:6
Б2
2:0
Б3
1:0
Б3
2:1
Б3
5:1
Б3
0:4
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
Б3
4:0
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
3:2
Б3
2:2
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
4:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.43
0.69

Среднее время на гол

63
130

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.59
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 4 0.4
Конте Кристиан 2 0.2
Florian Kleinhansl 1 0.1
Теше Роберт 1 0.1
Диаките Умар 1 0.1
Dave Gnaase 1 0.1
Кюизанс Микаэль 1 (1) 0.1
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.2
Hyun-ju Lee 2 0.2
Хессер Робин 1 0.1
Фроэзе Кианз 1 0.1
Райнталер Макс 1 0.1
Вукотич Александар 1 0.1
Гюнтер Лассе 1 0.1
Гоппел Теймен 0 0
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 4 1
Dave Gnaase 3 0
Гьямфи Максвелл 3 0
Теше Роберт 2 0
Вридт Квази 2 0
Florian Kleinhansl 2 0
Виманн Никлас 0 1
Ферхук Йон 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Конте Кристиан 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 4 1
Фехнер Джино 4 0
Карстенс Флориан 4 0
Вукотич Александар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Матисен Маркус 2 0
Штритцель Флориан 1 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
2
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
4
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
6
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Веен Висбаден

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 10 6 2 2 19 - 10 20
2.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 8 20
3.
Ганновер 96
 10 5 3 2 22 - 12 18
4.
Кайзерслаутерн
 9 5 2 2 18 - 14 17
5.
Хольштайн Киль
 9 5 1 3 15 - 15 16
6.
Фортуна
 9 4 3 2 15 - 7 15
7.
Эльвeрсберг
 10 4 3 3 15 - 15 15
8.
Падерборн
 10 4 3 3 16 - 17 15
9.
Магдебург
 10 3 4 3 19 - 17 13
10.
Герта
 9 4 0 5 18 - 16 12
11.
Ганза
 9 4 0 5 10 - 13 12
12.
Нюрнберг
 9 3 3 3 13 - 18 12
13.
Веен Висбаден
 10 3 3 4 9 - 11 12
14.
Гройтер Фюрт
 10 3 3 4 14 - 17 12
15.
Карлсруэ
 9 2 3 4 13 - 16 9
16.
Шальке 04
 9 2 1 6 14 - 20 7
17.
Оснабрюк
 10 1 3 6 11 - 23 6
18.
Айнтрахт Бр
 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 5 0 0 13 - 3 15
2.
Кайзерслаутерн
 5 4 0 1 13 - 7 12
3.
Санкт-Паули
 5 3 2 0 13 - 3 11
4.
Ганновер 96
 5 3 1 1 13 - 4 10
5.
Гройтер Фюрт
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
Магдебург
 4 2 2 0 10 - 7 8
8.
Нюрнберг
 4 2 2 0 6 - 4 8
9.
Фортуна
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Падерборн
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Хольштайн Киль
 5 2 1 2 9 - 10 7
12.
Эльвeрсберг
 5 2 1 2 7 - 9 7
13.
Герта
 4 2 0 2 9 - 3 6
14.
Шальке 04
 4 2 0 2 8 - 7 6
15.
Веен Висбаден
 5 1 3 1 4 - 5 6
16.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
17.
Айнтрахт Бр
 5 1 2 2 5 - 7 5
18.
Оснабрюк
 6 1 1 4 8 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Санкт-Паули
 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
Эльвeрсберг
 5 2 2 1 8 - 6 8
4.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 8 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
6.
Падерборн
 5 2 1 2 7 - 10 7
7.
Веен Висбаден
 5 2 0 3 5 - 6 6
8.
Герта
 5 2 0 3 9 - 13 6
9.
Кайзерслаутерн
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Гамбург
 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Магдебург
 6 1 2 3 9 - 10 5
12.
Карлсруэ
 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Нюрнберг
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Ганза
 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Оснабрюк
 4 0 2 2 3 - 11 2
16.
Гройтер Фюрт
 5 0 2 3 3 - 11 2
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 5 0 0 5 1 - 11 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 8 (1)
Герта Табакович Харис 7 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (5)
Гамбург Глацель Роберт 6 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 4
Оснабрюк Айдини Басхким 1 4
Магдебург Атик Бариш 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Анга-Лётшер Мартин получил желтую карточку от судьи
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