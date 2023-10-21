Тур: 10. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 14491
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолHyun-ju Lee
11' Желтая карточкаГьямфи Максвелл
15' Желтая карточкаDave Gnaase
37' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
0:2
70' ГолХессер Робин
87' Желтая карточкаHenry Rorig
90'+8
Ход матча
9'
0:1
11'
15'
70'
0:2
87'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
490 Количество передач 368
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
26
Dave
Gnaase
33
Бирман
Тимо
32
Jannes
Wulff
34
Чатич
Амар
20
Hyun-ju
Lee
33
Айдэйл
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
16 Henry Rorig
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Веен Висбаден
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.43
0.69
Среднее время на гол
63
130
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.59
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|4
|0.4
|Конте Кристиан
|2
|0.2
|Florian Kleinhansl
|1
|0.1
|Теше Роберт
|1
|0.1
|Диаките Умар
|1
|0.1
|Dave Gnaase
|1
|0.1
|Кюизанс Микаэль
|1 (1)
|0.1
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.2
|Hyun-ju Lee
|2
|0.2
|Хессер Робин
|1
|0.1
|Фроэзе Кианз
|1
|0.1
|Райнталер Макс
|1
|0.1
|Вукотич Александар
|1
|0.1
|Гюнтер Лассе
|1
|0.1
|Гоппел Теймен
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|4
|1
|Dave Gnaase
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Теше Роберт
|2
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Florian Kleinhansl
|2
|0
|Виманн Никлас
|0
|1
|Ферхук Йон
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|1
|Фехнер Джино
|4
|0
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Штритцель Флориан
|1
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
2
Оснабрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
4
Оснабрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Пропущено
21
11
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
10%
1
9%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
4
19%
0
0%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
6
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2
Веен Висбаден
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3
Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Веен Висбаден
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|8 (1)
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (5)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|6 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 4
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 4
|Магдебург
|Атик Бариш
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3